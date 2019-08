Le service de comptage de colonies bactériennes, @BactLAB(tm), est maintenant disponible dans le monde entier





TOKYO, 6 août 2019 /CNW/ - Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., établie à Tokyo, a le plaisir d'annoncer que @BactLAB(tm) est maintenant disponible aux utilisateurs internationaux de CompactDry(tm). Pour rappel, @BactLAB(tm) est une application qui utilise les technologies Amazon Web Service (AWS), de type nuage et intelligence artificielle (IA), pour permettre un comptage rapide et facile des colonies de bactéries. Le lancement de cette application s'inscrit dans le cadre de la stratégie que poursuit la société et qui consiste à investir activement dans des domaines en pleine croissance afin de contribuer au développement des marchés étrangers et des processus de contrôle qualité en matière d'hygiène alimentaire.

(Logo 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105074/201907319276/_prw_PI1fl_1Mft9204.jpg)

(Logo 2 : https://kyodonewsprwire.jp/img/201907319276-O2-u1982f9w)

Depuis août 2018, un nombre restreint de clients de Nissui Pharmaceutical, des clients à l'étranger, utilisent à l'essai l'application @BactLAB(tm), un compteur de colonies développé exclusivement pour CompactDry(tm), un moyen facile à utiliser pour mesurer le dénombrement bactérien, le produit le plus important de la société pour ses clients d'outre-mer. Au cours de cette phase, la société a apporté plusieurs améliorations à l'application, telles que le comptage plus rapide des colonies, la collecte et l'utilisation de données d'apprentissage de l'IA, de nouvelles fonctions pratiques et des fonctions supplémentaires, qui sont maintenant toutes incorporées dans le service mis à disposition.

Site Web officiel de @BactLAB(tm) : https://www.nissui-pharm.co.jp/english/products/global/bactlab/

Application disponible sur Google Play / Apple Store / Amazon Appstore / Online Service

(Images 1 : https://kyodonewsprwire.jp/img/201907319276-O3-TipIpw4F)

Vue d'ensemble du service @BactLAB(tm)

Comptage automatique, avec accès mondial au nuage, disponible sur plusieurs appareils (PC / Android / iPhone)

Fonction de stockage en nuage des données dénombrées

Rapports exportables (au format .csv ou .jpg)

Soutien par robot de discussion sur le site Web officiel

- Ce service est une application conçue exclusivement pour les clients utilisant CompactDry(tm).

- Un environnement Wi-Fi est recommandé lorsqu'on utilise l'application pour téléphone intelligent.

- Selon l'image cible, il peut y avoir une erreur de comptage pouvant atteindre 8 %.

- Un résultat de comptage de colonies égal à « 0 » n'indique pas un résultat négatif.

- Nissui Pharmaceutical n'assume aucune responsabilité à l'égard des résultats d'analyse que fournit ce service.

(Images 2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105074/201907319276/_prw_PI4fl_D1wtD48F.png)

