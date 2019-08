Ezoic reçoit un fonds de croissance de 33 millions de dollars pour élargir sa plateforme d'intelligence artificielle destinée aux éditeurs numériques





CARLSBAD, Californie, 6 août 2019 /CNW/ - Ezoic, la première plateforme bout en bout propulsée par l'intelligence artificielle et destinée aux éditeurs numériques, annonce aujourd'hui avoir obtenu un placement de 33 millions de dollars pour accélérer l'expansion de sa technologie novatrice. Le placement provient de Sageview Capital, une société de capital de croissance qui investit dans des entreprises technologiques de premier plan. Cette injection de fonds aidera Ezoic à élargir davantage les capacités de sa plateforme technologique intelligente, qui est conçue pour les créateurs de contenu Web et les entreprises de publication numérique. Grâce à ce placement, Jeff Klemens, associé à Sageview Capital, se joindra au conseil d'administration d'Ezoic.

La plateforme d'Ezoic est la première solution bout en bout pour les éditeurs qui tire parti de la puissance de l'apprentissage-machine. La société a été créée en 2011, mettant à l'essai les premières versions de la plateforme sur plus de 400 sites Web appartenant aux fondateurs de l'entreprise. Ezoic a obtenu un financement auprès de Balderton Capital en 2014 et est devenu l'un des premiers partenaires de publication certifiés par Google (Certified Publishing Partners) en 2015.

Ezoic a récemment remporté le prix Business Innovation Award remis par l'équipe Certified Publishing Partner de Google pour son application phare de test qui a permis à des milliers d'éditeurs de personnaliser la disposition des annonces et la mise en page de leurs sites Web grâce à l'intelligence artificielle. Ezoic a aussi été saluée par l'industrie en raison de son Ad Revenue Index, un indice public et transparent montrant les taux publicitaires de programmatique dans le monde.

« Malgré les avancées accélérées de la technologie, les éditeurs numériques font encore appel à de nombreux procédés dépassés issus du secteur de l'impression et des balbutiements de la publication en ligne. Ezoic offre aux éditeurs une manière d'exploiter l'ensemble des occasions associées au contenu numérique », affirme Dwayne Lafleur, fondateur et chef de la direction d'Ezoic. « Notre plateforme a permis à des milliers d'éditeurs Web d'intégrer à leurs sites la personnalisation et la science des données. Exponentiels, les avantages de cette approche sont inexploités par de nombreuses marques et entreprises d'importance qui se consacrent à la publication numérique. »

La plateforme est actuellement offerte aux grandes marques d'édition et aux éditeurs indépendants de taille modeste comme une façon axée sur les données de personnaliser la mise en page et la disposition des publicités pour leurs visiteurs. Aujourd'hui, Ezoic dévoile de nouveaux outils d'apprentissage-machine pour les éditeurs qui permettront à ces derniers d'accélérer instantanément leurs sites Web, d'améliorer le référencement de leur contenu, et d'accéder facilement à l'information qui les aidera à faire croître leur entreprise.

« Les commentaires que nous avons recueillis auprès des clients d'Ezoic sont extrêmement positifs, comme en témoignent le rendement des investissements et la hausse des revenus qu'ils ont réalisés en utilisant la plateforme d'Ezoic », souligne Jeff Klemens, associé à Sageview Capital. « Sageview procure du capital de croissance aux sociétés de premier plan qui affichent un bilan record de réussites et présentent une occasion intéressante pour le marché. La solide croissance, les produits innovants et la feuille de route ambitieuse d'Ezoic sont en parfaite adéquation avec notre portefeuille. Nous sommes impatients de fournir à Dwayne et à l'équipe d'Ezoic le soutien opérationnel et financier requis pour accélérer leurs activités commerciales. »

À propos d'Ezoic

Ezoic est une plateforme primée bout en bout destinée aux éditeurs numériques et aux propriétaires de site Web qui aide ces derniers à accroître leurs revenus, leur trafic, leur référencement, la vitesse de leur site, leur infrastructure, et plus encore. Ezoic est l'un des Certified Publishing Partners de Google et membre de la Coalition for Better Ads. La société compte environ 100 employés en Amérique du Nord, au Canada et au Royaume-Uni, ayant des succursales clés à Carlsbad, en Californie, à Londres, au Royaume-Uni, et à Newcastle upon Tyne, aussi au Royaume-Uni. Pour commencer, visitez le www.ezoic.com.

À propos de Sageview Capital

Sageview Capital est une société d'investissement privé qui procure du capital de croissance à des entreprises technologiques de premier plan. La firme a notamment investi dans des entreprises comme 360insights, Aceable, Avalara, CallRail, Brandwatch, Demandbase, Elastic Path, MetricStream, Pantheon, NAM, Rapid RTC, Reflexis et Womply. Sageview a été créée en 2006 et est dirigée par Ned Gilhuly et Scott Stuart, tous deux d'anciens associés de Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), ainsi que par Dean Nelson, ancien directeur de KKR Capstone. Sageview Capital possède des bureaux à Greenwich, dans le Connecticut, et à Palo Alto, en Californie. Pour obtenir plus d'information, visitez le http://www.sageviewcapital.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/461011/ezoic_google_partner_logo.jpg

SOURCE Ezoic

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 19:18 et diffusé par :