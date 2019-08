Stingray dévoile ses résultats pour le premier trimestre de 2020





Faits saillants du premier trimestre



Les produits ont augmenté de 133,4 % pour atteindre 80,4 millions de dollars .

Les produits récurrents du secteur Diffusion et musique pour entreprises 1) se sont chiffrés à 34,0 millions de dollars, en hausse de 10,3 %.

Les produits du secteur Radio, qui ont atteint 43,1 millions de dollars, ont compté pour 53,6 % du total des produits.

Le nombre d'abonnés aux services de vidéo sur demande est demeuré stable par rapport à celui du trimestre précédent.

Le BAIIA ajusté 2) a progressé de 178,8 % pour s'établir à 31,2 millions de dollars, la marge connexe s'établissant à 38,7 % en regard de 32,4 %. Compte non tenu de l'incidence de l'adoption de l'IFRS 16, le BAIIA ajusté se serait chiffré à 29,7 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté 2) par secteur s'est chiffré à 14,6 millions de dollars ou 39,1% des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 17,8 millions de dollars ou 41,1% des produits pour le secteur Radio et à (1,2) million de dollars pour le secteur Siège social.

Le bénéfice net s'est chiffré à 9,2 millions de dollars, soit 0,12 $ par action (après dilution), comparativement à un bénéfice net de 1,3 million de dollars, soit 0,02 $ par action (après dilution).

Le bénéfice net ajusté 3) a augmenté de 168,2 % pour atteindre 15,8 millions de dollars, soit 0,21 $ par action (après dilution).

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté pour atteindre 26,3 millions de dollars, comparativement à 7,2 millions de dollars.

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 4) se sont chiffrés à 20,6 millions de dollars, soit 0,27 $ par action (après dilution), en hausse de 229,1 %.

Ratio dette nette/BAIIA ajusté 2) pro forma à 2,89x.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant au plus 2 924 220 actions, soit 5 % des actions à droit de vote subalterne en circulation au 31 juillet 2019.

Accroissement de 7,7 % du dividende trimestriel qui est passé à 0,07 $ par action en regard du dernier trimestre.

MONTRÉAL, 06 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou « Stingray »), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin, a dévoilé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2019.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, sauf les données par part) Trimestres clos les

30 juin 2019 2018 % Produits 80 437 34 456 133,4 Produits récurrents1) 33 982 30 796 10,3 BAIIA ajusté2) 31 165 11 179 178,8 Bénéfice net 9 183 1 346 582,2 Par action ? dilué (en $) 0,12 0,02 500,0 Bénéfice net ajusté3) 15 821 5 898 168,2 Par action ? dilué (en $) 0,21 0,10 110,0 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 26 298 7 212 264,6 Flux de trésorerie disponibles ajustés4) 20 587 6 255 229,1

1) Les produits récurrents du secteur Diffusion et musique pour entreprises comprennent les frais d'abonnement et d'utilisation ainsi que les frais fixes facturés aux clients mensuellement, trimestriellement et annuellement pour des services musicaux continus. Les produits non récurrents proviennent essentiellement de la publicité, des services de soutien et d'installation, du matériel et des frais ponctuels. 2) Le BAIIA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant le montant net des charges financières (produits financiers), la variation de la juste valeur des placements, les impôts, l'amortissement et les radiations d'immobilisations corporelles, l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation, l'amortissement des immobilisations incorporelles, la rémunération fondée sur des actions, les charges liées aux unités d'actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d'actions différées, l'avantage tangible exigé par le CRTC et les coûts d'acquisition, les frais juridiques et les charges de restructuration et autres charges. 3) Le bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant la variation de la juste valeur des placements, l'amortissement des immobilisations incorporelles, la rémunération fondée sur des actions, les charges liées aux unités d'actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d'actions différées, l'avantage tangible exigé par le CRTC et les coûts d'acquisition, les frais juridiques et les charges de restructuration et autres charges, déduction faite des impôts connexes. 4) Les flux de trésorerie disponibles ajustés, une mesure non conforme aux IFRS, sont définis comme suit : les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation diminués des dépenses d'investissement, des intérêts payés et du remboursement d'obligations locatives, majorés des coûts d'acquisition, des frais juridiques et des charges de restructuration et autres charges, ajustés pour tenir compte du gain ou de la perte non réalisé sur change et de la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

« Nous nous réjouissons des résultats obtenus au premier trimestre. En effet, nous avons atteint des niveaux sans précédent à l'égard de plusieurs mesures financières clés. Le plus remarquable résultat concerne sans conteste nos flux de trésorerie disponibles ajustés, qui se sont établis à 20,6 millions de dollars, soit un bond de 229 % par rapport à l'exercice précédent », a déclaré Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray.

« Les motifs sous-tendant notre acquisition de NCC se trouvent largement justifiés par la capacité de celle-ci de générer d'excellents flux de trésorerie disponibles, les résultats du trimestre à l'étude venant mettre en exergue ce potentiel. Le secteur Diffusion et musique pour entreprises a également connu un excellent trimestre, avec une nette progression de la marge du BAIIA ajusté.

« Dans le secteur Radio, les synergies d'exploitation ont dépassé les prévisions initiales et nous nous attendons à ce que d'autres synergies se matérialisent au cours des prochains trimestres. Nous parvenons également à un bon rythme de croissance de la part de marché dans certains marchés clés. Enfin, nous avons effectué une percée dans la publicité numérique, en vue d'élargir notre champ d'action au-delà du marché radio traditionnel, qui est parvenu à maturité, initiative qui s'est traduite par une hausse de ventes profitables.

« La croissance des produits provenant du secteur Diffusion et musique pour entreprises a été stimulée par les acquisitions et les services de vidéo sur demande, facteur en partie contrebalancé par les délais visant l'implantation d'un modèle de ventes de publicité inclus dans le renouvellement récent d'un contrat. L'accroissement du BAIIA ajusté est principalement attribuable aux services de vidéo sur demande, aux acquisitions de DJ Matic et de Novramedia, à la contraction des charges d'exploitation et à l'adoption de l'IFRS 16.

« La diminution de notre niveau d'endettement conjuguée à la hausse du BAIIA ajusté des 12 derniers mois a réduit notre ratio de levier financier, qui est passé à 2,89 ce trimestre. Nous demeurons résolument convaincus de la capacité de Stingray de générer des flux de trésorerie et nous continuerons d'équilibrer les priorités en matière d'affectation de capitaux, notamment au moyen d'un nouveau programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités », a conclu M. Boyko.

Résultats du premier trimestre

Les produits du premier trimestre de 2019 ont progressé de 133,4 % pour atteindre 80,4 millions de dollars, en comparaison de produits de 34,5 millions de dollars un an plus tôt. L'augmentation des produits s'explique surtout par l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation (« NCC »), conjuguée à l'acquisition de DJ Matic et de Novramedia et à la croissance interne liée aux services de vidéo sur demande, facteurs en partie contrebalancés par le délai de cinq à six mois pour l'instauration du modèle de ventes de publicité inclus dans le renouvellement d'un contrat au cours de l'exercice 2019 et par la diminution des ventes de services d'installation et de matériel liées à l'affichage numérique. L'augmentation a également été atténuée par la résiliation de certains contrats internationaux assortis de faibles marges.

Les produits récurrents du secteur Diffusion et musique pour entreprises se sont élevés à 34,0 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 10,3 % par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une croissance interne de 0,6 %, à l'exclusion des ventes de services d'installation et de matériel liées à l'affichage numérique, qui sont des produits non récurrents. La faible croissance interne est imputable au délai de cinq à six mois pour l'instauration du modèle de ventes de publicité inclus dans le renouvellement d'un contrat au cours de l'exercice 2019 et à la résiliation de certains contrats internationaux assortis de faibles marges.

Pour le trimestre à l'étude, les produits générés au Canada ont grimpé de 311,3 % pour s'établir à 56,1 millions de dollars (69,7 % du total des produits) en raison surtout de l'acquisition de NCC et de Novramedia. Les produits générés aux États-Unis ont augmenté de 11,7 % pour s'établir à 9,1 millions de dollars (11,4 % du total des produits), tandis que ceux générés dans d'autres pays ont connu une hausse de 20,3 % pour se chiffrer à 15,2 millions de dollars (18,9 % du total des produits).

Les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 8,4 % pour atteindre 37,3 millions de dollars au premier trimestre, comparativement à des produits de 34,5 millions de dollars il y a un an. L'augmentation est principalement attribuable à l'apport des acquisitions de DJ Matic et de Novramedia et à la croissance interne liée aux services de vidéo sur demande, facteurs en partie contrebalancés par le délai de cinq à six mois pour l'instauration du modèle de ventes de publicité inclus dans le renouvellement d'un contrat au cours de l'exercice 2019 et par la diminution des ventes de services d'installation et de matériel liées à l'affichage numérique. L'augmentation a également été atténuée par la résiliation de certains contrats internationaux assortis de faibles marges.

Les produits du secteur Radio se sont élevés à 43,1 millions de dollars au premier trimestre de 2019, ce qui reflète l'apport de l'acquisition de NCC.

Le BAIIA ajusté a atteint 31,2 millions de dollars (38,7 % des produits) au premier trimestre, contre 11,2 millions de dollars (32,4 % des produits) un an plus tôt. L'augmentation du BAIIA ajusté est essentiellement attribuable à l'acquisition de NCC et aux autres acquisitions réalisées au cours de l'exercice 2019, à la croissance interne liée aux services de vidéo sur demande et à l'incidence de l'adoption de l'IFRS 16. La hausse de la marge du BAIIA ajusté découle essentiellement du nouveau secteur Radio, dont la marge du BAIIA ajusté a été plus élevée au premier trimestre en raison du caractère saisonnier normal des activités et de la réduction des charges d'exploitation du secteur Diffusion et musique pour entreprises. Compte non tenu de l'incidence de l'adoption de l'IFRS 16, le BAIIA ajusté se serait chiffré à 29,7 millions de dollars et la marge du BAIIA ajusté se serait établie à 36,8 %.

Au premier trimestre, la société a déclaré un bénéfice net de 9,2 millions de dollars, soit 0,12 $ par action (après dilution), comparativement à un bénéfice net de 1,3 million de dollars, soit 0,02 $ par action (après dilution), pour la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable essentiellement aux meilleurs résultats d'exploitation et à la baisse des variations négatives de la juste valeur des contreparties éventuelles, en partie contrebalancés par la hausse des charges d'intérêts, de l'amortissement des immobilisations corporelles et de l'amortissement des immobilisations incorporelles, des pertes liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés et de la charge d'impôt sur le résultat. Le bénéfice net ajusté s'est chiffré à 15,8 millions de dollars, soit 0,21 $ par action (après dilution), comparativement à 5,9 millions de dollars, soit 0,10 $ par action (après dilution) un an plus tôt. L'augmentation reflète de meilleurs résultats d'exploitation et la baisse des variations négatives de la juste valeur des contreparties éventuelles, partiellement neutralisés par la hausse des charges d'intérêts, de l'amortissement des immobilisations corporelles, de l'impôt sur le résultat et des pertes liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation ont atteint 26,3 millions de dollars au premier trimestre de 2019, en comparaison de 7,2 millions de dollars un an plus tôt. Les flux de trésorerie disponibles ajustés ont augmenté pour s'établir à 20,6 millions de dollars, en regard de 6,3 millions de dollars pour le premier trimestre de 2018. Cette augmentation est principalement attribuable à l'acquisition de NCC, à la progression des résultats d'exploitation et à l'incidence de l'adoption de l'IFRS 16.

Au 30 juin 2019, la société disposait de 6,6 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie, d'une dette subordonnée de 49,6 millions de dollars ainsi que de facilités de crédit de 450 millions de dollars, dont une tranche d'environ 135,3 millions de dollars était disponible.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 6 août 2019, le conseil d'administration de la société a approuvé la mise en oeuvre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités autorisant la société à racheter au plus un total de 2 924 220 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable de Stingray (collectivement, les « actions à droit de vote subalterne »), soit 5 % des 58 484 449 actions à droit de vote subalterne émises et en circulation au 31 juillet 2019. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités demeure assujettie à l'approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX »). La société est d'avis que le rachat d'au plus 2 924 220 actions à droit de vote subalterne dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comme il constitue une affectation de fonds pertinente ainsi qu'un placement souhaitable, est dans l'intérêt de la société. Ces rachats réduiront le nombre d'actions à droit de vote subalterne en circulation tandis que la quote-part du capital social de la société revenant à l'ensemble des actionnaires restants augmentera de façon proportionnelle. La date de début de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités ainsi que l'information connexe détaillée seront annoncées dès qu'aura été obtenu l'aval de la TSX.

Déclaration de dividende

Le 6 août 2019, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,07 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple, soit une hausse de 16,7 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le dividende sera payable le 13 septembre 2019, ou vers cette date, aux actionnaires inscrits le 31 août 2019.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d'exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d'administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Autres faits saillants des activités

Le 9 juillet 2019, la société a prorogé l'échéance de sa facilité renouvelable de un an, laquelle est désormais assortie d'une nouvelle date d'échéance, soit le 25 octobre 2022. La société a réduit de 70,0 millions de dollars le montant autorisé maximal aux termes de la facilité renouvelable pour le ramener à 230,0 millions de dollars. La facilité à terme n'a subi aucune modification et le montant connexe disponible est toujours de 150,0 millions de dollars. Le barème des intérêts a également été réévalué en ce qui concerne la facilité renouvelable et la facilité à terme, ce qui réduira la charge d'intérêts future.

Le 5 août 2019, la société a annoncé qu'elle avait conclu une entente à long terme avec Rogers Communications en vue de renouveler leur relation d'affaires de longue date.

Assemblée annuelle des actionnaires

La société tiendra son assemblée annuelle des actionnaires de 2019 le mercredi 7 août 2019 à 11 h (heure de l'Est) à son siège social de Montréal, au 730, rue Wellington, Montréal (Québec).

Téléconférence

La société tiendra une téléconférence pour présenter ses résultats le mercredi 7 août 2019, à 9 h (heure de l'Est). Les personnes intéressées peuvent s'y joindre en composant le 647-788-4922 (Toronto) ou le 1-877-223-4471 (sans frais). Ceux qui ne peuvent le faire pourront ultérieurement écouter un enregistrement en composant le 416-621-4642 (Toronto) ou le 1-800-585-8367 (sans frais), suivi du code « 8347839 ». L'enregistrement pourra être écouté jusqu'au 6 septembre 2019.

À propos de Stingray

Groupe Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), entreprise située à Montréal, est un chef de file dans les domaines de la musique, des médias et de la technologie comptant plus de 1 200 employés dans le monde entier. Stingray est un fournisseur de premier plan de services sélectionnés offerts directement aux consommateurs ou à des entreprises, notamment des chaînes musicales télévisées, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes de télévision en format 4K ultra-haute définition (UHD), des produits de karaoké, de l'affichage dynamique numérique, de la musique en magasin et des applications de musique qui ont été téléchargées plus de 140 millions de fois. Stingray rejoint 400 millions d'abonnés (ou utilisateurs) dans 156 pays.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s'y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d'une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d'incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l'exercice clos le 31 mars 2019, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com . Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s'ils se matérialisent pour l'essentiel, qu'ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d'exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s'y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu'en date du présent communiqué, et la société ne s'engage d'aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d'événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l'analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles démontrent la rentabilité nette de ses activités principales. La société est d'avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés constituent une mesure importante pour l'évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d'investissement et des charges non liées aux activités principales. Cette mesure démontre la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d'entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette, le ratio dette nette/BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour évaluer l'importance de la dette au regard de l'état de la situation financière de la société. Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les IFRS et elles n'ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS.

Notre méthode de calcul de ces mesures financières pourrait différer de celles d'autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d'autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu'indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net ajusté avec le bénéfice net

3 mois 30 juin 2019 30 juin 2018 31 mars 2019 (en milliers de dollars canadiens) T1 2020 T1 2019 T4 2019 Bénéfice net 9 183 1 346 3 942 Charges financières (produits financiers), montant net 7 380 1 921 2 259 Variation de la juste valeur des placements 333 (497 ) 336 Impôts 1 481 489 1 833 Amortissement et radiation d'immobilisations corporelles 2 822 1 169 2 791 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 1 371 ? ? Amortissement d'immobilisations incorporelles 6 119 4 587 7 187 Rémunération fondée sur des actions 248 175 297 Charges liées aux unités d'actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d'actions différées 781 367 630 Coûts d'acquisition, frais juridiques et charges de restructuration et d'intégration 1 447 1 622 3 132 BAIIA ajusté 31 165 11 179 22 407 Charges financières (produits financiers), montant net (7 380 ) (1 921 ) (2 259 ) Impôts (1 481 ) (489 ) (1 833 ) Amortissement des immobilisations corporelles et radiations (2 822 ) (1 169 ) (2 791 ) Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation (1 371 ) Charge d'impôts liée à la variation de la juste valeur des placements, à la rémunération fondée sur des actions, aux charges liées aux unités d'actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d'actions différées, à l'amortissement des immobilisations incorporelles, aux avantages tangibles exigés par le CRTC ainsi qu'aux coûts d'acquisition, frais juridiques et charges de restructuration et d'intégration (2 290 ) (1 702 ) (2 990 ) Bénéfice net ajusté 15 821 5 898 12 534

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

3 mois 30 juin 2019 30 juin 2018 31 mars 2019 (en milliers de dollars canadiens) T1 2020 T1 2019 T4 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 26 298 7 212 18 072 Ajouter/déduire : Acquisition d'immobilisations corporelles (1 613 ) (2 228 ) (1 935 ) Acquisition d'immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (519 ) (347 ) (669 ) Entrées d'immobilisations incorporelles développées en interne (1 523 ) (1 205 ) (1 742 ) Intérêts payés (4 980 ) (436 ) (4 441 ) Remboursement d'obligations locatives (1 095 ) ? ? Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l'exploitation 2 127 1 580 (1 890 ) Perte (gain) non réalisée sur change 445 57 (682 ) Coûts d'acquisition, frais juridiques et charges de restructuration et d'intégration 1 447 1 622 3 132 Flux de trésorerie disponibles ajustés 20,587 6 255 9 845

Note au lecteur : Les états financiers consolidés intermédiaires résumés et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.stingray.com , de même que sur SEDAR, au www.sedar.com .



