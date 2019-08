Les résidents de Teslin bénéficieront de quatre projets d'infrastructures locales





TESLIN, YK, le 6 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures locales jouent un rôle clé pour faire en sorte que les Yukonnais et leur famille aient accès à des infrastructures modernes et fiables qui répondent à leurs besoins uniques.

Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon, et Gord Curran, maire du village de Teslin, ont annoncé aujourd'hui le financement de quatre projets d'infrastructures locales à Teslin.

Le conseil des Tlingits de Teslin bénéficiera d'améliorations éconergétiques à ses bâtiments servant aux services administratifs, judiciaires et financiers. Le village de Teslin bénéficiera de la construction d'une nouvelle installation d'entreposage pour les travaux publics, ainsi que d'améliorations éconergétiques au centre municipal de Teslin.

Le financement servira également à la construction d'une nouvelle caserne de pompiers, qui aidera à fournir des services d'urgence aux résidents.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du Fonds des petites collectivités. Le gouvernement du Yukon consacre aux projets plus de 3,1 millions de dollars.

Citations

« Les investissements dans les travaux publics et les infrastructures locales aident nos collectivités à fournir des services efficaces et fiables aux Yukonnais. Les projets fourniront aux résidents de Teslin des installations modernes pour rendre la collectivité plus sûre. C'est un excellent exemple de ce que les Yukonnais peuvent faire lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour bâtir des collectivités plus fortes et plus autonomes. »

Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Teslin est un excellent exemple de la collaboration entre la Première Nation et le village pour servir la collectivité. Je suis très heureux de voir qu'on améliorera les immeubles servant à offrir certains des services publics de base de la ville afin d'en accroître l'efficacité énergétique. La rénovation de bâtiments publics du village de Teslin et du conseil des Tlingits de Teslin permettra de réduire les coûts énergétiques, et la nouvelle caserne de pompiers et l'installation d'entreposage pour les travaux publics aideront Teslin à offrir de meilleurs services publics à ses citoyens. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon

« Le Fonds des petites collectivités est une source essentielle de financement pour les petites collectivités rurales comme Teslin, dont l'assiette fiscale est insuffisante pour répondre aux demandes en matière d'infrastructure. Nous avons besoin d'une nouvelle caserne de pompiers pour nous acquitter de responsabilités régionales additionnelles, et le déplacement de la cour d'entreposage des travaux publics est prévu depuis longtemps dans le plan d'urbanisme. De plus, nous tentons constamment d'accroître notre rendement énergétique. Nous sommes donc ravis d'avoir obtenu du financement pour l'amélioration du rendement énergétique de notre bâtiment municipal. »



Gord Curran, maire du village de Teslin

« Au conseil des Tlingits de Teslin, nous croyons qu'il faut rendre nos infrastructures aussi efficaces et écologiques que possible. Ce financement contribue à notre vision d'une collaboration entre les gouvernements pour les générations futures. »

Naa Sháade Háni (chef) Richard Sidney, conseil des Tlingits de Teslin

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus 400 millions de dollars seront versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique pour faire la promotion de la sécurité énergétique dans les territoires.



Un montant de 4 milliards de dollars de ce financement servira à financer les projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au coeur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Document d'information

Les résidents de Teslin bénéficieront de quatre projets d'infrastructures locales

Un financement conjoint fédéral et territorial accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera quatre projets d'amélioration d'infrastructures publiques locales.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du Fonds des petites collectivités. Le gouvernement du Yukon leur alloue plus de 3,1 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom des projets Détails concernant les projets Financement fédéral Financement territorial Centre municipal de Teslin - Rénovation éconergétique d'un bâtiment Rénovation éconergétique du bâtiment municipal du village de Teslin, y compris la structure et les systèmes mécaniques et électriques. 975 000 $ 325 000 $ Caserne de pompiers de Teslin Nouvelle caserne de pompiers et nouveau centre des services médicaux d'urgence (SMU) à Teslin 4 125 000 $ 1 375 000 $ Installations pour les travaux publics de Teslin Amélioration des installations pour les travaux publics du village de Teslin, ce qui comprend la construction d'une nouvelle installation d'entreposage pour les travaux publics et des travaux connexes. 300 000 $ 100 000 $ Rénovation éconergétique de bâtiments du conseil des Tlingits de Teslin Rénovation éconergétique des bâtiments du conseil des Tlingits de Teslin servant aux services administratifs, judiciaires et financiers, de la longue maison et de terrains, ce qui comprend la structure et les systèmes mécaniques et électriques. 3 922 500 $ 1 307 500 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Yukon :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/yt-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 17:15 et diffusé par :