Intact Corporation financière renforce sa chaîne d'approvisionnement avec l'acquisition de Restauration On Side





Cette transaction permettra de rehausser l'expérience client et d'approfondir l'expertise en indemnisation

- Acquisition d'une entreprise de restauration de biens présente à l'échelle nationale et reconnue pour son excellent service à la clientèle

- Les clients en assurance biens des particuliers et des entreprises profiteront d'un service plus simple, plus rapide et de qualité supérieure

- Cadre avec les objectifs stratégiques : l'acquisition permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle, l'expertise en indemnisation et la diversification du risque

- Financièrement intéressant : taux de rendement interne avantageux et augmentation immédiate de 1 % à 5 % du RONPA

TORONTO, le 6 août 2019 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) et On Side Developments Ltd., la société mère de Restauration On Side (« Restauration On Side »), ont annoncé aujourd'hui qu'elles comptent unir leurs forces pour rehausser les services de réparation et de restauration offerts aux clients en assurance biens des particuliers et des entreprises partout au Canada. L'acquisition permettra à Intact de renforcer son expertise en indemnisation ainsi que sa chaîne d'approvisionnement. La transaction devrait être conclue d'ici le 1er octobre 2019, sous réserve de certaines conditions, notamment l'approbation des organismes de réglementation.

Restauration On Side est une entreprise de restauration de biens établie à Vancouver et comptant plus de 1 200 employés répartis dans 35 succursales d'un bout à l'autre du pays. Grâce à sa réputation d'excellence en service à la clientèle et à ses 40 ans d'expérience en indemnisation, elle cadre parfaitement avec les objectifs stratégiques d'Intact.

« Nos services d'indemnisation sont en partie ce qui nous permet de nous démarquer et figurent au coeur de notre promesse. Restauration On Side est déjà un membre important de notre Réseau Confiance, reconnu pour offrir un excellent service à la clientèle et nous aider à honorer notre promesse », a affirmé Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « En ayant une meilleure emprise sur la chaîne d'approvisionnement et en combinant nos forces, nous pourrons offrir plus facilement et rapidement des services de meilleure qualité aux clients qui font une réclamation en assurance biens. Cette transaction nous aidera à réduire les coûts de traitement des réclamations et à diversifier nos risques en assurance biens, grâce à un nouveau flux anticyclique de revenus », a-t-il ajouté.

« Par cet accord, nous combinons deux entreprises prestigieuses qui mettent tout en oeuvre pour s'occuper des clients et leur offrir un service exceptionnel en restauration de biens avec le plus grand professionnalisme », a déclaré Craig Hogarth, fondateur et président de Restauration On Side. « Nous unir à la famille Intact est une étape majeure prometteuse pour un autre 40 ans de croissance alors que nous poursuivons l'expansion de nos activités et servons une vaste clientèle, y compris d'autres partenaires clés et assureurs », a-t-il poursuivi.

Au fil des ans, Intact et Restauration On Side ont collaboré de plus en plus près pour réduire les délais de traitement et simplifier les processus, afin de rehausser l'expérience client. Grâce à cette acquisition, Intact s'attend à améliorer davantage son efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients en réduisant la redondance de certains processus et contrôles, ce qui permettra d'accélérer la prise de décisions et les travaux de réparation et de restauration.

Les chaînes d'approvisionnement en assurance biens, notamment les services de restauration, sont un secteur d'activité en croissance, particulièrement alors que nos collectivités font face à des événements météorologiques plus fréquents. La pleine propriété de Restauration On Side passera à Intact sur une période de deux ans pour une contrepartie d'achat variable qui est basée en partie sur des mesures de rentabilité future. Le prix d'achat sera financé à partir de ressources internes. L'acquisition entraînera une hausse immédiate du RONPA de 1 % à 5 % et une hausse modérée du RCP.

À propos de Restauration On Side

Restauration On Side est l'une des plus importantes entreprises de restauration au Canada, comptant 35 succursales à travers le pays, de Victoria, en Colombie-Britannique, à St-John's, à Terre-Neuve. Au cours des 40 dernières années, l'entreprise a procédé à la restauration de maisons et commerces endommagés, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Sa plateforme de gestion interne comprend eClaim, un logiciel transparent et en ligne de gestion de dossiers et On Side LiVE, un centre d'appels d'urgence ouvert 24 heures sur 24 pouvant s'adapter à chacun de ses partenaires d'affaires. Des équipes expérimentées et certifiées s'occupent de la flotte de véhicules d'urgence de Restauration On Side et maximisent l'utilisation des plus de 13 000 pièces d'équipement spécialisé. Pour des informations supplémentaires sur Restauration On Side, visitez le site https://www.onside.ca/fr/.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Énoncés de nature prospective

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, le moment de la réalisation de l'acquisition, les estimations et les attentes de la direction liées à la croissance, au taux de rendement interne et au résultat opérationnel net par action, les synergies annuelles, l'efficacité opérationnelle et la diversification des risques, constituent des énoncés de nature prospective. Les mots « peut », « devrait » ou autres mots ou phrases comparables indiquent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et hypothèses formulées par la direction à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre rendement ou nos réalisations ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives, notamment les modalités de l'acquisition et les approbations réglementaires connexes, le moment de la réalisation de l'acquisition, et les diverses actions à prendre ou exigences à respecter relativement à la l'acquisition et les facteurs dont il est question dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel les plus récents que la société a déposés. Ces facteurs ne visent aucunement à représenter une liste complète des facteurs pouvant avoir une incidence sur la société; toutefois, ces facteurs devraient être examinés avec soin.

Tous les énoncés prospectifs déclarés dans le présent communiqué de presse sont qualifiés par ces énoncés de mise en garde. Bien que les énoncés de nature prospective soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés de nature prospective. Les investisseurs devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés de nature prospective pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux présents énoncés de nature prospective. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

