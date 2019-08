Fruit d'un partenariat avec RDS et TSN, le projet place aux jeux Kraft Heinz est de retour pour une 11e année, avec un budget de 325?000 $ visant à créer de meilleurs espaces de jeux





Les candidatures sont maintenant ouvertes sur KraftHeinzProjectPlay.com

MONTRÉAL, le 6 août 2019 /CNW/ - Les Canadiens sont unis par le jeu. Que ce soit sur un terrain de baseball, dans une piscine ou sur un terrain de football, le jeu rassemble les collectivités. Toutefois, il a été prouvé que 46 % des infrastructures sportives et récréatives au Canada sont dans un état mauvais, médiocre ou passable, et requièrent une attention particulière. C'est pourquoi Kraft Heinz, RDS et TSN unissent leurs forces encore une fois cette année pour créer de meilleurs espaces de jeux partout au pays dans le cadre du projet Place aux jeux Kraft Heinz.

À compter d'aujourd'hui, les Canadiens peuvent soumettre leur projet récréatif local sur le site du projet Place aux jeux Kraft Heinz pour courir la chance de remporter des fonds pour moderniser une installation de loisirs locale. Le gagnant du grand prix recevra 250?000 $ pour rénover un espace de jeux, et les gagnants du deuxième prix recevront chacun 25?000 $.

Au cours des dix dernières années, le projet Place aux jeux Kraft Heinz a versé près de 3 millions de dollars à 77 collectivités. En tout, Kraft Heinz a soutenu 183 collectivités à ce jour, en consacrant 7,4 millions de dollars à des installations de loisirs partout au Canada.

Les chaînes partenaires RDS et TSN de Bell Média bonifieront le projet Place aux jeux Kraft Heinz en lui donnant une visibilité d'envergure sur les plateformes de pointe du réseau grâce à l'intégration d'une programmation en direct sur RDS.ca et TSN.ca, ainsi que sur les pages Facebook, Twitter et Instagram officielles de RDS et de TSN.

INSCRIVEZ VOTRE COLLECTIVITÉ DÈS MAINTENANT!

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 22 septembre 2019, les Canadiens peuvent soumettre des lieux, des espaces et des projets qui maintiennent leur collectivité active et unie par le jeu sur le site KraftHeinzProjectPlay.com.

Le gagnant du grand prix du projet Place aux jeux Kraft Heinz, sera annoncé à la fin d'octobre 2019 sur RDS et TSN.

Pour lire le communiqué en entier, cliquez ici.

SOURCE RDS

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 15:55 et diffusé par :