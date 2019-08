Mitsui Chemicals annonce les prix Catalysis Science 2020





Mitsui Chemicals Inc. (emplacement : Minato-ku, Tokyo ; PDG : Tsutomu Tannowa) a annoncé que Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards commencera à accepter dès le 2 septembre les candidatures pour les prix « Mitsui Chemicals Catalysis Science Award 2020 » via le site Web de la société.

Mitsui Chemicals a fondé les prix Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards en 2004 dans le but de contribuer au développement durable de la chimie et de l'industrie chimique. Parmi les distinctions, figurent notamment le « Catalysis Science Award » et le « Catalysis Science Award for Creative Work », qui récompensent des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la science de la catalyse.

Nous avons spécifié en sous-rubrique des Prix 2020 « Comment la science de la catalyse contribue à une société durable », afin de mettre en évidence les questions sociales, dont notamment la gestion des déchets plastiques, auxquelles l'industrie chimique pourrait contribuer. Nous encourageons les candidatures provenant de divers domaines de recherche, dont notamment les technologies suivantes : catalyseurs solides, catalyseurs moléculaires, biocatalyseurs, ainsi que processus écologiques, utilisation de métaux rares par catalyse, science des matériaux et développement par catalyse innovante.

for Creative Work Candidats éligibles - Chercheurs ayant mené à bien des réalisations extraordinaires dans les domaines de la science de la catalyse tels que définis dans la sous-rubrique, ou chercheurs affiliés à un établissement de recherche public - Un seul lauréat (tous les deux ans) - Âge limite : 47 ans ou moins au 1er avril 2019 - Chercheurs ayant mené à bien des réalisations extraordinaires dans les domaines de la science de la catalyse tels que définis dans la sous-rubrique, ou chercheurs affiliés à un établissement de recherche public - Jusqu'à deux lauréats (tous les deux ans) - Âge limite : 37 ans ou moins au 1er avril 2019 Prix Une plaque et un prix en espèces de 5 millions JPY Une plaque et un prix en espèces de 1 million JPY

2. 2.Calendrier de sélection

Les lauréats seront sélectionnés par un comité de sélection organisé par Mitsui Chemicals, Inc., composé de plusieurs experts universitaires en science catalytique de calibre mondial et d'un représentant de Mitsui Chemicals.

Début du dépôt des candidatures en ligne 2 septembre 2019 Date limite 31 décembre 2019 Annonce des lauréats Vers le mois de juin 2020 sur le site Web, dans des magazines spécialisés, etc. Remise des prix et conférences commémoratives Les lauréats seront invités à donner des conférences commémoratives à l'automne 2020. Les frais de déplacement, y compris les frais d'hébergement, seront pris en charge. Les détails seront communiqués ultérieurement.

