Le Miami FC, qui appartient à Silva International Investments, remporte le championnat national NPSL (National Premier Soccer League)





Le Miami FC, qui fait partie du portefeuille de Silva International Investment's, a remporté, pour la deuxième fois consécutive, le championnat national National Premier Soccer League (NPSL), en battant le New York Cosmos 3 à 1. Le match s'est tenu samedi soir au Mitchel Athletic Complex de Long Island, à New York.

Deux buts de Dylan Mares en première période ont offert aux Orange and Blue de Riccardo Silva une avance qui leur a permis de ne plus regarder en arrière, et une frappe tardive de Shawn Chin a assuré la victoire du Miami FC victory contre l'équipe de Rocco Commisso.

Il s'agit-là de la huitième victoire de l'équipe en l'espace de seulement quatre années d'existence, et de la sixième en deux saisons, sous la conduite de l'entraîneur Paul Dalglish: "Je ne saurais être plus fier de mes joueurs qui entrent dans la dernière phase du championnat NPSL grâce à cette nouvelle victoire. C'est un réel honneur d'entraîner une équipe si exceptionnelle."

M. Mares, qui a été nommé 'L'Homme du match' pour la deuxième année consécutive du NPSL, a marqué ses deux buts de première période après de rapides changements de possession du ballon. "Il est difficile de gagner un match, mais il est encore plus difficile d'en gagner deux. Nous avons travaillé sans relâche pour remporter de nouveau ce titre et le match était très difficile, contre la meilleure équipe de l'année," a déclaré le joueur.

Au cours du temps d'arrêt de la deuxième période, le Cosmos dominait, mais le gardien de but de l'équipe, Paul Blanchette, ayant dépassé sa ligne d'une trentaine de mètres, a encaissé un but de Shawn Chin. Peu après, le coup de sifflet final s'est fait entendre et le Miami Fc a confirmé sa position de premier vainqueur consécutif du Championnat national de toute l'histoire du NPSL.

A propos de Silva International Investments

Silva International Investments est une société d'investissement qui gère des actifs dans plusieurs secteurs dont ceux des médias, du sport, du divertissement, de la mode, de la technologie et de l'immobilier. Le portefeuille de la société, fondée en 2015 par Riccardo Silva, inclut le Miami FC, Mast Capital, MP Management, SportBusiness, Globe Soccer, Musik, la Silva Family Collection of art et WE Do Video Production.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 15:15 et diffusé par :