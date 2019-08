Kion Cosmetics remporte un prix international d'excellence pour ses cosmétiques naturels et végétaliens





SAO PAULO, 6 août 2019 /PRNewswire/ -- Le 20 juillet dernier, Kion Cosmetics, la ligne de cosmétiques de la société brésilienne brésilienne Kimberlite Clay, a remporté le prix Winner 2019 Trophy Awards pour l'innovation technologique et l'excellence de ses cosmétiques naturels et végétaliens. La cérémonie s'est tenue au Castle Hotel and Spa, à Tarrytown, dans l'État de New York, aux États-Unis. Le prix a été décerné par le magazine International Business. Grâce à sa formule haute performance, toutes les lignes de la marque sont développées en utilisant de l'argile rare et des produits végétaliens naturels non testés sur les animaux.

« En plus de reconnaître l'excellence de Kion Cosmetics, ce prix est d'une importance capitale, car il contribue au développement de l'image de marque, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux marchés internationaux », a déclaré le PDG de BKC, Urandir Fernandes de Oliveira. Il précise également que la ligne inclut une grande variété de produits pour le visage, le corps et les cheveux dotés d'une technologie innovante et efficace pour le traitement des rides, mais également l'éclaircissement, la purification, l'hydratation et l'amincissement.

Fondée il y a trois ans, la société a attiré l'attention des multinationales du secteur du luxe et a commencé à vendre dans les principaux centres commerciaux du monde, tels que Londres, Dubaï, New York et Beverly Hills. « Avant de nous lancer dans la production à grande échelle, nous avons commencé par introduire les produits Kion dans les foires internationales. Le niveau d'acceptation a été si élevé que nous avions commencé à exporter avant même de lancer la vente de nos produits au Brésil », explique le directeur du développement des activités internationales, Luciano Didier.

Cette année, l'accent est mis sur les marchés asiatiques, tels que la Chine et la Thaïlande, mais aussi sur l'élargissement du marché américain. Au Brésil, une soixantaine de kiosques et de boutiques dans les principaux centres commerciaux du pays devraient ouvrir leurs portes. Les produits peuvent également être achetés en ligne sur le site kioncosmetics.com, qui est disponible en portugais, anglais, français et espagnol, ou via télémarketing (en appelant le numéro +55 11 25770275).

La matière première principale utilisée dans les produits Kion est l'argile kimberlitique rouge du Brésil, considérée comme rare puisqu'elle s'est formée il y a plus de 850 millions d'années et qu'elle compte plus de 130 applications cosmétiques et pharmaceutiques. Classée comme l'élément le plus puissant pour le rajeunissement de la peau, cette argile est extraite à Corguinho, dans l'État du Mato Grosso do Sul, au Brésil.

« L'efficacité des cristaux et la puissance minéralogique de l'argile ont été prouvées par le laboratoire Kosmoscience au Brésil et par Bureau Veritas au Canada », explique le directeur exécutif, Alan Oliveira.

Kion Cosmetics participe aux principales foires internationales du secteur telles que In-Cosmetics, Cosmoprof et Expocosmética, entre autres. Des revues spécialisées telles que Glamour UK, Harper's Bazaar, Vogue Russia et Cosmetics Design ont déjà reconnu les caractéristiques uniques de la marque.

CONTACT : Téléphone - +55 61 4141-7045

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/955658/Foto1_ID_8db4620edcea.jpg

