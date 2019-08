BlueCat annonce l'étoffement de son équipe de haute direction





TORONTO, 6 août 2019 /CNW/ - BlueCat, le chef de file de l'Adaptive DNStm, a annoncé aujourd'hui avoir étoffé son équipe de haute direction. Andrew Wertkin a été nommé directeur de la stratégie de BlueCat. Pour sa part, David Penny a rejoint BlueCat en tant que directeur technique. Les deux nominations ont été officialisées le 1er août 2019.

M. Wertkin donne souvent des conférences et contribue régulièrement à des publications spécialisées. Il est un maître à penser et un visionnaire largement reconnu dans le secteur des TI. En sa qualité de directeur de la stratégie, il tracera la voie de l'entreprise en étroite collaboration avec le PDG et l'équipe de direction de BlueCat afin qu'elle continue à gagner des parts de marché. M. Wertkin continuera également à travailler avec des entreprises et des partenaires technologiques de premier plan et entraînera ce faisant une hausse de la valeur ajoutée pour les clients actuels et potentiels de BlueCat. Les initiatives de transformation numérique, telles que le nuage hybride, génèrent une complexité réseau importante pour les entreprises. M. Wertkin jouera un rôle absolument crucial. Il lui appartiendra en effet de sensibiliser les chefs de file technologiques au fait que les serveurs de noms de domaine (DNS) constituent la clé de la réussite dans le secteur des TI.

En tant que directeur technique, M. Penny supervisera les équipes techniques de BlueCat, lesquelles concrétiseront la vision de l'entreprise en créant un environnement DNS dynamique, ouvert, évolutif, sécurisé et automatisé dans chaque réseau d'entreprise. Avant BlueCat, M. Penny était directeur technique chez Ethoca, où il a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de l'architecture produit et des processus de livraison, entraînant ainsi une hausse de la performance, de la productivité et de l'évolutivité de l'entreprise. M. Penny intègre BlueCat fort de plus de 20 ans d'expérience au sein d'entreprises logicielles innovantes comme Algorithmics, Electronics Workbench, Ceryx, et IBM Risk Analytics. M. Penny est titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université de Toronto, où il a également été professeur dans le domaine du génie logiciel.

« Nous sommes ravis d'accueillir David Penny au sein de notre équipe de direction », a déclaré Michael Harris, PDG de BlueCat. « Il pilote des organismes techniques depuis une vingtaine d'années. Sa venue, ainsi que la création d'un poste de directeur de la stratégie, ont permis à BlueCat d'accélérer l'impact croissant d'Adaptive DNStm dans les réseaux hybrides les plus vastes et les plus complexes du monde. »

À propos de BlueCat

BlueCat est le chef de file de l'Adaptive DNStm. L'entreprise s'est fixé comme mission d'aider les plus grandes entreprises du monde à tirer profit de la complexité de leur réseau, depuis leur périphérie jusqu'à leur coeur. Pour ce faire, BlueCat a réimaginé les DNS. Le résultat -- Adaptive DNStm -- est une ressource dynamique, ouverte, sécurisée, évolutive et automatisée qui soutient les initiatives de transformation numérique les plus exigeantes, comme l'adoption du nuage hybride et le développement rapide d'applications. Pour en savoir plus : www.bluecatnetworks.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/354091/BlueCat_Logo.jpg

SOURCE BlueCat

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 14:57 et diffusé par :