Le gouvernement du Canada investit 2 millions de dollars à l'Île-du-Prince-Édouard pour lutter contre la conduite avec facultés affaiblies par la drogue





CHARLOTTETOWN, le 6 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada passe à l'action afin d'assurer la sécurité de nos routes des conducteurs avec facultés affaiblies par la drogue. Trop de Canadiens ne comprennent toujours pas les risques de conduire après avoir consommé du cannabis. De nombreuses personnes continuent de conduire avec facultés affaiblies, et beaucoup d'autres ont été des passagers avec un conducteur qui avait consommé du cannabis. Bien que la conduite avec facultés affaiblies par la drogue soit illégale au Canada depuis 1925, plusieurs conducteurs continuent de mettre leur vie, et la vie des autres, en danger.

Aujourd'hui, le ministre des Anciens Combattants, l'honorable Lawrence MacAaulay, au nom du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, l'honorable Bill Blair, a annoncé l'octroi de 2,5 millions de dollars sur 5 ans à l'Île-du-Prince-Édouard pour soutenir les services policiers. Le financement aidera à augmenter le nombre de policiers de première ligne formés aux tests normalisés de sobriété administrés sur place (TNSAP) et aux évaluations des experts en reconnaissance de drogues (ERD), à faire l'achat d'appareils de dépistage approuvés, et à choisir des formateurs spécialisés pour fournir de nouvelles formations et de formations d'appoint.

Le financement servira également à élaborer des pratiques uniformisées en matière de collecte de données et de transmission de renseignements qui seront utilisés pour analyser les tendances, cerner les lacunes et fournir un portrait exact de la conduite avec facultés affaiblies par la drogue dans le territoire et partout au Canada. Ce financement fait partie de la somme de 81 millions de dollars annoncés par le gouvernement du Canada à l'intention des provinces et des territoires en appui aux activités de sécurité publique et routière.

« Nous voulons que les Canadiens comprennent les dangers et les conséquences de la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool et les drogues, y compris le cannabis. Des pénalités plus sévères et l'application de la loi ne peuvent pas être les seules solutions pour résoudre le problème; la sensibilisation et l'éducation du public sont des éléments importants pour rendre cette pratique socialement inacceptable. Les investissements annoncés aujourd'hui assureront que les policiers de première ligne ont les outils nécessaires pour dépister les conducteurs avec facultés affaiblies et protéger nos routes. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« Nos services policiers travaillent assidument chaque jour pour assurer la sécurité de notre île. Tous les blessures et les décès causés par la conduite avec facultés affaiblies sont évitables, et son effet dévastateur touche toute notre communauté. Je suis reconnaissant pour ces investissements parce que les Canadiens doivent comprendre que si vous consommez du cannabis, peu importe la méthode de consommation, vous ne pouvez pas, et vous ne devez pas, conduire. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants

« Les services policiers sur l'ile font un travail incroyable pour assurer la sécurité de nos collectivités. Avec la légalisation du cannabis, il est essentiel que ces services aient la formation et les outils adéquats pour assurer la sécurité de tous. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a travaillé assidûment pour sensibiliser les Prince-Édouardiens sur la consommation du cannabis et les nombreux risques qui y sont associés, surtout concernant la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Ce financement pour soutenir nos services de police aidera à faire en sorte que l'Île-du-Prince-Édouard demeure l'un des endroits les plus sécuritaires au Canada. »

- L'honorable Bloyce Thompson, ministre de la Justice et de la Sécurité publique

Il y a plus de 14?400 agents formés sur les tests normalisés de sobriété administrés sur place (TNS) au Canada (novembre 2018) et 1115 experts en reconnaissance de drogue (ERD) certifiés (1 er août 2019).

(novembre 2018) et 1115 experts en reconnaissance de drogue (ERD) certifiés (1 août 2019). Dans le cadre de cette entente, le territoire du Yukon a pour objectif la formation de 15 agents pour les tests normalisés de sobriété administrés sur place en 2018- 2019 et 60 agents d'ici les trois prochaines années, après quoi le pourcentage des agents formés sera de 33 %.

a pour objectif la formation de 15 agents pour les tests normalisés de sobriété administrés sur place en 2018- 60 agents d'ici les trois prochaines années, après quoi le pourcentage des agents formés sera de 33 %. Le 10 juillet 2019, le ministre de la Justice et procureur général du Canada a approuvé un deuxième appareil de dépistage de drogues par voie orale. Ce nouvel équipement est un outil supplémentaire à la disposition de la police. Cependant, il n'est pas exigé pour les enquêtes de conduite avec facultés affaiblies par la drogue.

a approuvé un deuxième appareil de dépistage de drogues par voie orale. Ce nouvel équipement est un outil supplémentaire à la disposition de la police. Cependant, il n'est pas exigé pour les enquêtes de conduite avec facultés affaiblies par la drogue. Sécurité publique Canada a lancé sa deuxième campagne de sensibilisation Ne conduis pas gelé en avril 2019. Cette campagne continuera de mobiliser les jeunes Canadiens et de tirer profit des partenariats avec d'autres niveaux du gouvernement et des agences qui travaillent ensemble pour atteindre le même objectif : éliminer la conduite avec facultés affaiblies par la drogue sur les routes canadiennes.

a lancé sa deuxième campagne de sensibilisation Ne conduis pas gelé en avril 2019. Cette campagne continuera de mobiliser les jeunes Canadiens et de tirer profit des partenariats avec d'autres niveaux du gouvernement et des agences qui travaillent ensemble pour atteindre le même objectif : éliminer la conduite avec facultés affaiblies par la drogue sur les routes canadiennes. Selon les données combinées du quatrième trimestre de 2018 et le premier trimestre de 2019, 15 % des consommateurs de cannabis avec un permis de conduire valide ont signalé qu'ils ont conduit dans les deux heures suivant la consommation de cannabis. Ces données sont les mêmes que la première moitié de l'année 2018.

