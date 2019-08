Les Aliments Maple Leaf publie son rapport de 2018 sur la durabilité





MISSISSAUGA, ON, le 6 août 2019 /CNW/ - (TSX : MFI) - Les Aliments Maple Leaf a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport de 2018 sur la durabilité. Ce rapport présente les principales réalisations de l'entreprise en matière de durabilité au cours de l'an dernier et ses objectifs pour l'année en cours.

La production de protéines est essentielle pour nourrir des milliards de personnes, mais elle utilise une quantité non négligeable de ressources. Depuis plusieurs années déjà, les Aliments Maple Leaf poursuit sa quête de devenir une entreprise de produits de protéines durable. Bien qu'il lui reste encore beaucoup à faire, elle a réalisé d'importants progrès en 2018.

« Aux Aliments Maple Leaf, nous travaillons à l'élaboration d'une production alimentaire plus durable et d'un secteur de protéines plus durable en adoptant une meilleure approche, plus intelligente et plus responsable, a déclaré Michael McCain, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. Nous avons une responsabilité à l'égard de nous-mêmes et de nos clients, celle d'aborder les défis environnementaux et sociaux auxquels la société fait face. Notre vision est d'être l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur la planète. »

Le programme Maple Leaf en matière de durabilité s'appuie sur quatre piliers : de meilleurs aliments, de meilleurs soins, de meilleures collectivités et une meilleure planète. Ce programme insiste sur les aspects suivants :

De meilleurs aliments

Les Aliments Maple Leaf entend répondre à la demande des consommateurs pour des « aliments vrais » en réduisant ou éliminant les ingrédients artificiels et le sodium et en utilisant de la viande d'animaux élevés sans antibiotiques tout en renforçant constamment son rôle de chef de file en matière de salubrité des aliments. En 2018, l'entreprise a retiré des produits de sa marque Maple Leaf phare tous les éléments que les gens ne reconnaissent pas ou ne veulent pas consommer. L'entreprise étend également sa portée vers les protéines de remplacement grâce à l'acquisition des marques Lightlife et Field Roast.

De meilleurs soins

Les Aliments Maple Leaf possède de solides valeurs qui définissent sa culture et sa façon de mener ses activités. Ces valeurs ont un lien direct avec la manière dont elle traite les animaux qu'elle élève ou qu'elle obtient de ses fournisseurs. À la fin de 2018, les Aliments Maple Leaf a fait la conversion d'environ 44 000 truies (67 % de ses truies) à son système de logement libre de pointe pour les truies. Le reste de ses truies sera transféré des loges de gestation à ce système d'ici la fin de 2021.

Maple Leaf est également chef de file dans l'utilisation de viande durable d'animaux élevés dans antibiotiques. Sa marque Greenfield est le chef de file incontesté dans ce segment, et cette approche a été appliquée à la marque de volaille Prime de Maple Leaf.

De meilleures collectivités

Les Aliments Maple Leaf attache une grande valeur aux collectivités et travaille en collaboration avec des organismes à réduire l'insécurité alimentaire au Canada. En 2018, Maple Leaf a investi plus de 1 % de ses profits avant impôts pour faire progresser la sécurité alimentaire durable. L'entreprise a pris l'engagement à long terme de faire progresser cette sécurité et va bien au-delà des dons classiques. Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire, un organisme sans but lucratif enregistré dirigé par un conseil d'administration indépendant, s'est engagé à collaborer avec des intervenants de divers secteurs pour réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030.

Une meilleure planète

Les Aliments Maple Leaf favorise une culture durable dont la priorité est d'éliminer le gaspillage. En 2014, Maple Leaf s'est fixé l'objectif audacieux de réduire de 50 % son empreinte environnementale d'ici 2025 (20 % d'ici 2020), ce qui exigera de réduire de manière importante son utilisation d'énergie et d'eau ainsi que ses déchets solides. À la fin de 2018, l'entreprise avait de l'avance sur ses objectifs d'utilisation d'électricité et d'élimination des déchets solides. Afin de combler l'écart aux endroits qui exigent des réductions plus importantes qui n'ont pas encore été réalisées, Maple Leaf élabore une stratégie complète de gestion du carbone.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf est un fabricant de produits alimentaires vendus sous des marques phares notamment Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.®, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 12 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de la société est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

