Marché immobilier de Montréal : record d'activité en juillet





L'ÎLE-DES-SOEURS, Québec, 06 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, établies d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



Ainsi, 3 698 ventes résidentielles ont été conclues au cours du mois de juillet 2019, ce qui représente une augmentation de 16 % par rapport au même mois de l'année dernière et un nouveau sommet pour cette période de l'année. Qui plus est, ceci porte à 53 le nombre de mois consécutifs où l'activité immobilière est en hausse à Montréal.

« L'accélération de l'activité que l'on connaît depuis le début de l'année atteint son apogée avec un mois de juillet marqué par le meilleur taux de croissance mensuelle depuis mai 2017 », note Nathalie Bégin, présidente du conseil d'administration de l'APCIQ. « Ce qui est remarquable, c'est qu'une telle vigueur du marché de la revente se manifeste encore, après 53 mois consécutifs de hausse de l'activité immobilière à Montréal », ajoute-t-elle.

Variation des ventes par secteurs

Sur le plan géographique, les six secteurs de la RMR ont affiché des augmentations marquées du nombre de transactions en comparaison avec le mois de juillet 2018, avec des croissances des ventes particulièrement spectaculaires à Saint-Jean-sur-Richelieu (75 %) et à Laval (48 %).





Les marchés périphériques de la région de Montréal continuent donc de bénéficier d'un engouement important qui se manifeste clairement depuis le début de l'année. Ainsi, les secteurs de la Rive-Sud de Montréal et de Vaudreuil-Soulanges enregistrent eux aussi des hausses significatives des transactions, soit respectivement 20 % et 14 %. La Rive-Nord est en léger retrait, avec une hausse tout de même appréciable des ventes de 6 %.





L'île de Montréal, pour sa part, se démarque en juillet d'une activité qui s'est avérée modérée depuis le début de l'année. Ce secteur majeur a connu un fort regain d'activité avec une croissance des ventes de 11 %.

Statistiques par catégories de propriétés

À l'échelle de la RMR, le plex est la catégorie de propriété qui a affiché la plus forte progression des ventes en juillet, grâce à une augmentation de 23 %.





Les segments de la copropriété et de l'unifamiliale ont eux aussi enregistré de solides résultats, avec des hausses de ventes identiques de 16 %.

Au chapitre des prix

La hausse des prix s'est avérée soutenue en juillet pour chacune des trois catégories de propriétés.





À l'échelle de la RMR, le prix médian des maisons unifamiliales s'est établi à 357 000 $, soit 6 % de plus qu'un an plus tôt.





Le prix médian des copropriétés a progressé de 5 %, à 278 600 $, tandis que celui des plex a bondi de 10 %, à 583 000 $.

Nombre de propriétés à vendre

En ce qui a trait à l'offre de propriétés à vendre, la tendance baissière qui a débuté en octobre 2015 s'est poursuivie pour un 43e mois consécutif, accélérant le resserrement du marché dans un contexte où, parallèlement, l'activité pousse les ventes à des niveaux record. En juillet, on dénombrait 16 898 inscriptions résidentielles en vigueur sur le système Centris, soit 20 % de moins qu'un an plus tôt. Il s'agit, ici encore, de la plus importante baisse sur une base mensuelle depuis mars 2010.

