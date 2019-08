Ezoic reçoit 33 millions de dollars de financement de croissance pour développer sa plateforme basée sur l'intelligence artificielle pour les éditeurs numériques





CARLSBAD, Californie, 6 août 2019 /PRNewswire/ -- Ezoic, la première plateforme de bout en bout basée sur l'IA pour les éditeurs numériques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un investissement de 33 millions de dollars pour accélérer l'expansion de sa technologie novatrice. L'investissement provient de Sageview Capital, une société de capital-développement axée sur l'investissement dans des entreprises reposant sur la technologie. Cet investissement permettra à Ezoic d'étendre encore les capacités de sa plateforme technologique intelligente conçue pour les créateurs de contenu en ligne et les entreprises de l'édition numérique. Avec cet investissement, Jeff Klemens, partenaire de Sageview Capital, va rejoindre le conseil d'administration d'Ezoic.

La plateforme d'Ezoic a été la première solution de bout en bout pour les éditeurs à tirer parti de la puissance de l'apprentissage automatique. La société a débuté en 2011 en testant les premières versions de la plateforme sur plus de 400 sites Web qui étaient détenus par les fondateurs de l'entreprise. La société Ezoic a obtenu un financement de Balderton Capital en 2014 et est devenue l'un des premiers partenaires d'édition certifiés Google en 2015.

Ezoic a récemment remporté le prix Google Business Innovation Award de l'équipe de partenaires d'édition certifiés pour son application de test phare qui a permis à des milliers d'éditeurs de site Web de personnaliser les positionnements des annonces sur site Web et les modèles de mise en page à l'aide de l'IA. Ezoic a également reçu des éloges de l'industrie pour son indice des revenus publicitaires, un indice public transparent des tarifs mondiaux de la publicité programmatique.

« En dépit de progrès qui s'accélèrent en matière de technologie, les éditeurs numériques continuent de compter sur de nombreux procédés traditionnels comme l'impression et la publication Web en ligne précoce. Ezoic propose aux éditeurs un moyen de tirer profit de toutes les possibilités qui existent avec le contenu numérique », a déclaré Dwayne Lafleur, fondateur et PDG d'Ezoic. « Notre plateforme a permis à des milliers d'éditeurs Web d'intégrer la personnalisation et la science des données au sein de leurs sites. Les avantages de cette approche sont exponentiels et encore inexploités par de nombreuses grandes marques et entreprises dans le monde de l'édition numérique. »

Ezoic est actuellement disponible à la fois pour les grandes marques d'édition et les plus petits éditeurs indépendants comme un moyen piloté par les données de personnaliser les modèles de mise en page et les positionnements d'annonces pour leurs visiteurs. À présent, Ezoic déploie de nouveaux outils d'apprentissage automatique pour les éditeurs qui leur permettront d'accélérer instantanément leurs sites Web, d'améliorer l'optimisation de leur contenu pour les moteurs de recherche et d'accéder facilement à des renseignements qui les aideront à développer leur entreprise.

« Le retour des clients d'Ezoic à qui nous avons parlé était très largement positif et mis en évidence par le retour sur investissement tangible et l'augmentation des recettes qu'ils obtenaient en utilisant la plateforme Ezoic », a déclaré Jeff Klemens, partenaire de Sageview Capital. « Sageview fournit un capital-développement à des entreprises de premier plan ayant de solides antécédents de réussite et une opportunité de marché convaincante. La forte croissance d'Ezoic, ses produits novateurs et son ambitieuse feuille de route, font que la société convient très bien à notre portefeuille et nous sommes enthousiastes d'offrir à Dwayne et à l'équipe d'Ezoic un soutien financier et opérationnel pour faire accélérer l'entreprise. »

À propos d'Ezoic

Ezoic est une plateforme de bout en bout primée conçue pour les éditeurs numériques et les propriétaires de site Web. Elle leur permet d'améliorer les revenus, le trafic, l'optimisation pour les moteurs de recherche, la vitesse des sites Web, l'infrastructure et plus encore. Ezoic est un partenaire d'édition certifié Google et un membre de la Coalition for Better Ads (Coalition pour de meilleures publicités). Ezoic emploie environ 100 employés en Amérique du Nord, au Canada et au Royaume-Uni et ses principaux bureaux se situent à Carlsbad, en Californie, à Londres, au Royaume-Uni et à Newcastle Upon Tyne, au Royaume-Uni. Pour commencer, rendez-vous sur : www.ezoic.com.

À propos de Sageview Capital

Sageview Capital est une firme d'investissement privé fournissant un capital-développement à des entreprises reposant sur la technologie. Les investissements de la société comprennent, entre autres, 360insights, Aceable, Avalara, CallRail, Brandwatch, Demandbase, Elastic Path, MetricStream, Pantheon, NAM, Rapid RTC, Reflexis et Womply. Sageview a été fondée en 2006 et est dirigée par Ned Gilhuly et Scott Stuart, d'anciens partenaires de Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), ainsi que Dean Nelson, ancien directeur de KKR Capstone. L'entreprise a des bureaux à Greenwich, dans le Connecticut et à Palo Alto, en Californie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.sageviewcapital.com.

