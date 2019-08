NEO devient la 3e plateforme boursière la plus active du Canada





En ce mois de juillet 2019, NEO Bourse ("NEO") est devenue la 3e plateforme boursière la plus active du Canada en termes de volumes négociés, et dépasse ainsi la Bourse des valeurs canadiennes pour se rapprocher de Nasdaq Canada. Avec 1,8 milliard d'actions négociées en juillet, dont environ 75% en courtage continu, NEO continue sur sa trajectoire de croissance, qui commença en milieu d'année 2015.

"Il s'agit là d'un accomplissement notable après seulement quatre années d'activité, et plus particulièrement quand on sait que nos concurrents directs sont opérationnels depuis plus de dix ans", déclare Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. "Nous récoltons aujourd'hui les fruits de nos efforts continus en faveur de la qualité d'exécution et de liquidités à valeur ajoutée, et les véritables gagnants sont les investisseurs et les entreprises qui nous accordent leur confiance. Il est très gratifiant de voir que l'intégrité peut conduire à la réussite commerciale."

NEO Bourse comprend désormais plus de 90 cotations d'entreprise et de FNB, et représente plus de 10 pour cent du volume total de courtage au Canada. Cliquez ici pour un aperçu exhaustif de tous les titres cotés sur NEO.

À propos de NEO Bourse

Neo Exchange Inc. est le marché boursier canadien de prochaine génération mettant au premier plan les investisseurs, les entreprises cherchant à lever des capitaux et les opérateurs. Pleinement opérationnel depuis juin 2015, la NEO Bourse offre actuellement une plateforme de négociation innovante pour tous les titres canadiens, ainsi qu'une méthode de cotation à valeur ajoutée pour les sociétés levant des capitaux et les produits d'investissement, avec des avantages uniques en matière de liquidités, transparence et efficience. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur NEOstockexchange.com.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux: twitter | linkedin | facebook

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 13:40 et diffusé par :