Air Canada rend les voyages en famille plus amusants pour les enfants et sans stress pour les parents





MONTRÉAL, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada rend les voyages en famille plus amusants et aisés. Toute personne qui voyage par Air Canada, Air Canada Rouge ou Air Canada Express avec de jeunes enfants pourra profiter de comptoirs d'enregistrement exclusifs aux principales plaques tournantes, dont un nouveau comptoir à l'aéroport international de Calgary, de nouveaux petits cadeaux à bord et de nouveaux choix de repas amusants pour les enfants tenant compte des besoins des familles en voyage.

« Les voyages en famille font souvent partie de nos souvenirs les meilleurs et les plus durables. Air Canada est ravie d'offrir ces nouveaux services spéciaux afin de rendre les voyages plus amusants pour nos plus jeunes voyageurs et sereins pour les parents voyageant avec de jeunes enfants », a déclaré Andrew Yiu, vice-président - Produits, d'Air Canada.

De plus, les clients peuvent sans frais inscrire en ligne leur enfant au club Altitude Aéronautes d'Air Canada. L'enfant recevra une lettre de bienvenue, une étiquette de bagages aux couleurs du programme et un carnet de bord lui permettant de tracer son parcours. Chaque fois qu'il voyage, l'enfant accumule aussi en ligne des insignes imprimables pour souligner des étapes ou des réalisations précises. Le baptême de l'air et les nouvelles régions visitées ou destinations explorées ont tous une signification particulière et peuvent être soulignés en ligne. Des alertes seront envoyées par courrier électronique chaque fois qu'un insigne est gagné.

Parmi les nouveautés conçues pour les familles mises en place par Air Canada, mentionnons :

les petits cadeaux de voyage - Les enfants reçoivent un article à collectionner (étiquette de bagages, cahier d'activités ou de coloriage, jeux) au comptoir d'enregistrement famille ou au bureau du Service Concierge (si admissible), avant l'embarquement et à bord;

les repas pour enfants - À bord de la plupart des vols internationaux, les enfants profitent d'un menu remanié qui comprend certains de leurs plats favoris tels que les macaronis au fromage et les croquettes de poulet. Les repas doivent être réservés 18 heures avant le vol;

les comptoirs d'enregistrement à l'intention des familles - L'aéroport de Calgary est maintenant doté d'un comptoir d'enregistrement famille comme à Montréal, Toronto et Vancouver .

Les nouveautés suivantes s'ajoutent aux éléments de service déjà instaurés :

les repas pour enfants sont offerts à bord de tous les vols internationaux. Toutefois, le repas Bistro Junior est proposé à la vente à bord des vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge où le Bistro Air Canada est offert, pour les enfants de 12 ans et moins;

la présélection des places normales gratuite dans chaque cabine de l'appareil, pour permettre l'attribution de sièges à proximité aux familles qui voyagent avec des enfants de moins de 14 ans;

le préembarquement entre les zones 2 et 3 pour les familles voyageant avec des enfants de moins de six ans;

Pour en savoir plus, consultez le site aeronautes.aircanada.com. Pour de plus amples renseignements sur les voyages avec des enfants, visitez la page aircanada.com/ca/fr/aco/home/plan/peace-of-mind/family-travel-tips.html.

