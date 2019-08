Placements Mackenzie réduit les frais de gestion de 13 fonds communs de placement





TORONTO , le 6 août 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie donne suite à son engagement de rendre ses produits plus avantageux pour les investisseurs en réduisant de 5 à 15 points de base les frais de gestion de 13 fonds communs de placement.

« Nous continuons de nous concentrer sur les besoins des investisseurs et leur réussite financière, de dire Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. Par la réduction des frais de gestion de ces fonds, nous donnons suite à notre engagement d'offrir une tarification concurrentielle, transparente et simplifiée, afin de permettre à nos clients de garder une plus grande part de leur argent dans leur portefeuille de placement. »

La tarification réduite a pris effet le 2 août 2019 et s'applique aux fonds suivants :

Fonds

communs de

placement

Mackenzie** Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Série

F* Série A* Série

PW* Série FB* Série SC* Série D Série F* Série A* Série

PW* Série FB* Série SC* Série D Portefeuilles FNB Mackenzie

Portefeuille

FNB équilibré

Mackenzie 0,55 % 1,60 % 1,55 % 0,60 % - 0,85 % 0,40 % 1,45 % 1,40 % 0,45 % - 0,70 % Portefeuille

FNB prudent

Mackenzie 0,55 % 1,60 % 1,55 % 0,60 % - 0,85 % 0,40 % 1,45 % 1,40 % 0,45 % - 0,70 % Portefeuille

FNB croissance

modérée

Mackenzie 0,55 % 1,60 % 1,55 % 0,60 % - 0,85 % 0,40 % 1,45 % 1,40 % 0,45 % - 0,65 % Portefeuille

FNB revenu

prudent

Mackenzie 0,50 % 1,30 % 1,25 % 0,55 % - 0,80 % 0,40 % 1,20 % 1,15 % 0,45 % - 0,70 % Portefeuille

FNB croissance

Mackenzie 0,55 % 1,60 % 1,55 % 0,60 % - 0,85 % 0,45 % 1,50 % 1,45 % 0,50 % - 0,75 % Fonds de Mackenzie pour lesquels TOBAM est sous-conseiller

Catégorie

Mackenzie

Actions

canadiennes à

forte

diversification 0,50 % 1,60 % 1,50 % 0,60 % - 0,85 % 0,45 % 1,50 % 1,45 % 0,50 % - 0,75 % Fonds

d'actions de

marchés

émergents à

forte

diversification

Mackenzie 0,55 % 1,60 % 1,55 % 0,60 % - 0,85 % 0,50 % 1,55 % 1,50 % 0,55 % - 0,80 % Fonds

d'actions

européennes à

forte

diversification

Mackenzie 0,55 % 1,60 % 1,55 % 0,60 % - 0,85 % 0,50 % 1,55 % 1,50 % 0,55 % - 0,80 % Fonds

d'actions

mondiales à

forte

diversification

Mackenzie 0,55 % 1,60 % 1,55 % 0,60 % - 0,85 % 0,50 % 1,55 % 1,50 % 0,55 % - 0,80 % Fonds

d'actions

internationales

à forte

diversification

Mackenzie 0,55 % 1,60 % 1,55 % 0,60 % - 0,85 % 0,50 % 1,55 % 1,50 % 0,55 % - 0,80 % Fonds

d'actions

américaines à

forte

diversification

Mackenzie 0,55 % 1,60 % 1,55 % 0,60 % - 0,85 % 0,45 % 1,50 % 1,45 % 0,50 % - 0,75 % Fonds de titres à revenu fixe Mackenzie

Fonds de titres

de catégorie

investissement

à taux variable

Mackenzie 0,50 % 1,40 % 1,00 % 0,60 % 1,10 % 0,85 % 0,40 % 1,25 % 0,90 % 0,55 % 1,05 % 0,80 % Fonds de

revenu à

duration ultra-

courte en

dollars US

Mackenzie 0,50 % 1,20 % 0,75 % 0,55 % 0,80 % 0,80 % 0,35 % 1,05 % 0,60 % 0,50 % 0,75 % 0,75 %

*La série F inclut les séries F5, F8, PWFB, PWFB5, PWX et PWX5. La série A inclut les séries AR, T5 et T8. La série PW inclut les séries PWR, PWT5 et PWT8. La série FB inclut la série FB5. La série SC inclut la série S5. Ces séries comprennent tous les équivalents des séries à distribution à taux fixe. Aucun changement n'a été apporté aux frais d'administration ni aux commissions de suivi applicables.

**Le Fonds de marché monétaire canadien Mackenzie, série FB, réduira aussi ses frais de gestion de 0,60 % à 0,50 %.

