Soutenir les langues autochtones du Manitoba





Le gouvernement du Canada soutient 22 projets liés aux langues autochtones du Manitoba

WINNIPEG, le 6 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investirait près de 1,4 million de dollars en vue de préserver, de promouvoir et de revitaliser les langues et les cultures autochtones du Manitoba.

Offerte par l'entremise du volet Initiative des langues autochtones (ILA), l'aide financière permettra de soutenir 22 projets communautaires, dont des cours de langue, des camps linguistiques et des programmes de maîtres-apprentis qui seront offerts dans des communautés autochtones manitobaines. Entre autres réalisations, mentionnons la production et la distribution de ressources linguistiques, y compris des plans stratégiques, du matériel didactique, des trousses linguistiques, des livres, des enregistrements ainsi que des services de traduction et de catalogage. Quinze langues sont dans la mire des projets : l'anishinaabemowin, le cri, le dakota, le déné, l'ininew, l'inuktitut, le lunaapeew, le métchif, le nehetho, le nsyilxcn, le nuu-chah-nulth, l'ojibwé, l'oji-cri, le cri des Rocheuses et le saulteaux.

Cette aide s'ajoute à l'enveloppe de 1,8 million de dollars versée en appui à 16 projets communautaires au Manitoba, annoncée précédemment le 13 novembre 2018.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir ces projets, car ils favorisent grandement la revitalisation des langues et des cultures autochtones du Manitoba. Le financement de programmes comme l'ILA est déterminant pour assurer la vitalité des langues autochtones au Canada et il s'inscrit dans l'esprit de la Loi sur les langues autochtones, une loi historique qui a obtenu la sanction royale le 21 juin. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

L'UNESCO a déclaré 2019 l'Année internationale des langues autochtones. Selon l'organisme, les trois quarts des quatre-vingt-dix langues autochtones du Canada sont en danger.

En 2016, seuls 15,6 p. 100 des Autochtones vivant au Canada pouvaient s'exprimer dans une langue autochtone, en baisse comparativement aux données de 2011 et de 2006, affichant respectivement 17 p. 100 et 21 p. 100.

L'Initiative des langues autochtones soutient la préservation et la revitalisation des langues et des cultures autochtones grâce à des projets et des activités communautaires, y compris du matériel rédigé dans une langue autochtone, des cours linguistiques et l'élaboration de stratégies visant à préserver les langues.

Les projets annoncés aujourd'hui se traduiront par la prestation d'environ 2 070 heures d'enseignement des langues à quelque 520 participants de tous âges, en plus de permettre la production et de la distribution d'approximativement 2 270 ressources linguistiques.

Le 21 juin, la gouverneure générale du Canada a octroyé la sanction royale à la Loi sur les langues autochtones. Patrimoine canadien oeuvrait depuis 2017, en collaboration avec des organismes autochtones nationaux, à élaborer cette loi historique.

Afin de soutenir la mise en oeuvre de la Loi sur les langues autochtones, le budget de 2019 comprend un investissement de 333,7 millions de dollars sur 5 ans et de 115,7 millions par année par la suite.

Tableaux des données

Bénéficiaires Projets Montant Anishinaabe Agowidiiwinan Secretariat Inc. Aki Anishinaabemo 74 700 $ Première Nation Birdtail Sioux Dakota Heroes Land-based Language and Culture Camp (camp linguistique et culturel axé sur les terres et les héros, en dakota) 49 837 $ Division scolaire Brandon/école George Fitton Kishkinamowin Aswaamb - Learning Together (apprendre ensemble) 58 400 $ Première Nation d'Ebb and Flow/école Ebb and Flow Preserving our language 2019-2020 (préserver notre langue 2019-2020) 70 513 $ Centre d'amitié Elbert Chartrand Ojibwe Language (ojibwé) 25 728 Nation crie de la rivière Fisher Reconciliation Through Cree Language Preservation (la réconciliation grâce à la préservation de la langue crie) 66 165 $ Giigewigamig First Nation Health Authority Harvesting in Anishinabemowin (récolter en parlant anishinaabemowin) 40 000 $ IISD Experimental Lakes Area Inc. Ojibwe Infographic Videos & Lessons Plans Based on IISD-Research (plans de leçon et vidéos infographiques en ojibwé basés sur des recherches effectuées par l'Institut international du développement durable) 52 139 $ Indigenous Leadership Development Institute Inc. Indigenous Languages Revitalisation: Online Resources (revitalisation des langues autochtones : ressources en ligne) 73 500 $ Première Nation ojibway de Keeseekoowenin Language and the Land: Anishinaabe Language Revitalization with on-the-land cultural/traditional activities (la langue et la terre : revitalisation de la langue des Anishinabek grâce à des activités culturelles et traditionnelles axées sur la terre) 65 924 $ Native Communications Inc. Country Jam 2019 (improvisation de musique country, 2019) 41 781 $ Nisichawayasi Nehetho Culture and Education Authority Inc. Nehetho (Cree) Radio Lessons & Land Based Cultural Skills Videos (leçons radiophoniques et vidéos illustrant le savoir-faire basé sur la culture et la terre, en nehetho (cri)) 166 832 $ Nation crie de Nisichawayasihk - Cree Achathokiwina Reviving traditional Nisichawayasihk Cree Nation (NCN) Achathokiwina (legends) in advanced / high Cree (faire renaître les achathokiwina (légendes) issues de la tradition de la Nation crie de Nisichawayasihk dans la langue crie, niveau avancé/perfectionné) 30 641 $ Nation crie de Norway House Norway House Cree Nation Cree Language Preservation, Practice and Celebration (préservation, pratique et célébration du cri parlé par la Nation crie de Norway House) 74 962 $ Emploi et formation, Première Nation de Pine Creek Minegoziibe Anishinabe Anishinaabemowin Project (projet de Minegoziibe Anishinabe en anishinaabemowin) 43 984 $ Première Nation de la rivière Poplar Revitalizing our language (revitaliser notre langue) 75 000 $ Prairies to Woodlands Indigenous Language Revitalization Circle Prairies to Woodlands Master Apprentice Program Pilot Poject Year 2 (deuxième année du projet pilote relatif au programme d'apprentissage des prairies aux régions boisées) 74 999 $ Première Nation de Rolling River Recapturing our Ojibway Voice (réapproprier notre mode d'expression en ojibwé) 60 887 $ Selkirk Friendship Centre Inc. SFC - Indigenous Language Project (projet axé sur les langues autochtones) 26 877 $ Southern Chief's Organization Inc. Revitalizing the Kinship System Through Language (revitaliser le système d'alliance par l'entremise de la langue) 71 963 $ Urban Shaman Inc. Scared Sounds: The Legacy of Anishinaabemowin (sons effrayants : l'héritage des Anishinaabemowin) 67 500 $ Wahbung Abinoonjiiag Inc. The Kookums Nest (l'antre des chefs spirituels) 70 930 $

Produits connexes

Le gouvernement du Canada annonce une aide pour les langues autochtones du Manitoba

Liens connexes

