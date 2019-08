Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juillet 2019





TORONTO, le 6 août 2019 /CNW/ -Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de juillet 2019 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX (Alpha) et la Bourse de Montréal (MX).

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Juillet 2019 Juin 2019 Juillet 2018 Volume 9 898 098 370 9 891 535 280 8 964 534 835 Valeur 132 880 406 677 $ 145 766 169 285 $ 117 709 162 144 $ Opérations 19 587 047 19 699 677 17 640 097







Moyennes quotidiennes





Volume 449,9 M 494,6 M 426,9 M Valeur 6 040,0 M$ 7 288,3 M$ 5 605,2 M$ Opérations 890 320 984 984 840 005

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 79 487 195 528 84 322 867 260 -5,7 Valeur 1 112 565 042 986 $ 1 024 455 511 289 $ +8,6 Opérations 153 390 359 149 749 811 +2,4







Moyennes quotidiennes





Volume 540,7 M 573,6 M -5,7 Valeur 7 568,5 M$ 6 969,1 M$ +8,6 Opérations 1 043 472 1 018 706 +2,4

Bourse de Toronto



Juillet 2019 Juin 2019 Juillet 2018 Volume 5 874 216 837 6 522 821 695 5 284 788 763 Valeur 117 156 658 320 $ 130 669 177 320 $ 104 846 461 154 $ Opérations 16 478 265 16 751 719 15 017 604 Indice composé S&P/TSX à la fermeture ^ 16 406,56 16 382,20 16 434,01







Moyennes quotidiennes





Volume 267,0 M 326,1 M 251,7 M Valeur 5 325,3 M$ 6 533,5 M$ 4 992,7 M$ Opérations 749 012 837 586 715 124

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 49 942 346 735 47 681 870 339 +4,7 Valeur 994 358 870 715 $ 917 478 950 968 $ +8,4 Opérations 130 664 547 127 013 869 +2,9







Moyennes quotidiennes





Volume 339,7 M 324,4 M +4,7 Valeur 6 764,3 M$ 6 241,4 M$ +8,4 Opérations 888 874 864 040 +2,9

Bourse de croissance TSX *



Juillet 2019 Juin 2019 Juillet 2018 Volume 2 975 083 828 2 448 549 720 2 927 558 414 Valeur 1 401 868 916 $ 1 161 023 782 $ 1 157 806 621 $ Opérations 664 236 579 359 619 813 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture ^ 591,66 585,47 706,91







Moyennes quotidiennes





Volume 135,2 M 122,4 M 139,4 M Valeur 63,7 M$ 58,1 M$ 55,1 M$ Opérations 30 193 28 968 29 515

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 22 662 641 964 30 487 180 271 -25,7 Valeur 12 101 919 650 $ 18 972 674 311 $ -36,2 Opérations 5 604 196 7 934 754 -29,4







Moyennes quotidiennes





Volume 154,2 M 207,4 M -25,7 Valeur 82,3 M$ 129,1 M$ -36,2 Opérations 38 124 53 978 -29,4

Bourse Alpha TSX



Juillet 2019 Juin 2019 Juillet 2018 Volume 1 048 797 705 920 163 865 752 187 658 Valeur 14 321 879 441 $ 13 935 968 183 $ 11 704 894 369 $ Opérations 2 444 546 2 368 599 2 002 680







Moyennes quotidiennes





Volume 47,7 M 46,0 M 35,8 M Valeur 651,0 M$ 696,8 M$ 557,4 M$ Opérations 111 116 118 430 95 366

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume 6 882 206 829 6 153 816 650 +11,8 Valeur 106 104 252 621 $ 88 003 886 010 $ +20,6 Opérations 17 121 616 14 801 188 +15,7







Moyennes quotidiennes





Volume 46,8 M 41,9 M +11,8 Valeur 721,8 M$ 598,7 M$ +20,6 Opérations 116 474 100 688 +15,7

Bourse de Montréal



Juillet 2019 Juin 2019 Juillet 2018 Volume (contrats dérivés) 7 977 995 9 071 065 8 618 506 Intérêt en cours (contrats) 7 112 793 7 061 056 8 245 263

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Volume (contrats) 66 592 631 62 622 117 +6,3 Intérêt en cours (contrats) 7 112 793 8 245 263 -13,7

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 juillet 2019. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de juillet aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque de commerce déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

