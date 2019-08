Cooper & Turner fusionne avec Beck Industries





Andaray (Holdings) Limited et ses filiales directes et indirectes (« Cooper & Turner ») ont annoncé aujourd'hui l'acquisition de Beck Industries (« Beck »), un fabricant et distributeur de composants de boulonnage hautement certifiés et de haute sécurité. L'entité combinée a pour objectif de devenir le premier fabricant véritablement mondial de fixations essentielles pour la sécurité qui soutiendrait un plus large éventail de secteurs, tels que les énergies renouvelables, la distribution en aval de pétrole et de gaz, les centrales électriques et nucléaires, le rail, les tunnels, la construction, et les équipements lourds, entre autres.

Établie en France il y a plus de 100 ans, Beck est désormais une organisation mondiale dont les capacités complètent et développent celles de Cooper & Turner. En tant qu'entité unique, les services de la société couvrent tous les processus de production clés, notamment le formage à chaud et à froid, le traitement thermique, l'usinage CNC, le laminage de fil, la robotique et l'automatisation. Ces capacités collectives et leur empreinte opérationnelle plus large permettent de fournir des produits et des services de classe mondiale à partir de 17 installations réparties de manière stratégique en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique du Nord.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Cooper & Turner », a déclaré Hugues Charbonnier, ancien président de Beck. Avec son épouse, Karine Charbonnier, ils vendent Beck et vont tous les deux faire partie de l'équipe de direction en tant que vice-présidents exécutifs de Cooper & Turner. « Nos technologies, installations, services et portefeuilles de produits complémentaires constitueront une plateforme inégalée pour servir les clients locaux et internationaux. »

« L'acquisition d'aujourd'hui renforce notre position en tant que guichet unique intégré pour les fixations industrielles de la plus haute qualité et essentielles à la mission », a déclaré Tony Brown, PDG du groupe et président de Cooper & Turner. « Soutenus par nos partenaires du groupe Watermill, nous voyons une formidable opportunité d'accélérer l'innovation et la croissance sur les marchés mondiaux de l'énergie et des infrastructures. »

Steven E. Karol, directeur associé et fondateur de Watermill, a déclaré : « C'est le moment idéal pour ces entreprises de se fusionner. Toutes deux sont en plein essor et bien positionnées sur leurs marchés respectifs. Nous sommes impatients d'aider l'équipe de direction combinée à tirer parti des opportunités inhérentes. »

MidCap Financial Services, LLC a fourni un financement par emprunt pour la transaction et K&L Gates LLP a fourni des conseils juridiques à Watermill. Rothschild & Co. a conseillé Beck et Almain A.A.R.P.I. a fourni des conseils juridiques.

À propos de Cooper & Turner

Fondée dans les années 1800 par Joseph et James Turner en tant que fabricant de canons d'armes à feu, Cooper & Turner est un fabricant et distributeur de systèmes de fixation industriels de grand diamètre et de haute résistance basé au Royaume-Uni. La société est au service d'organisations internationales dans divers secteurs, notamment : énergie éolienne, construction, boulonnage structurel, équipements d'origine (OEM), pétrole et gaz, rail et tunnels. Basée à Sheffield, en Angleterre, Cooper & Turner est implantée au Royaume-Uni, en Chine et en Amérique du Nord.

À propos de Beck

Beck Industries International Sprl est un fabricant et distributeur européen de composants de boulonnage hautement certifiés et de haute sécurité pour les raffineries, la production d'énergie, le pétrole et le gaz sous-marin ainsi que les marchés finaux de l'énergie nucléaire. Fondée en 1918 par Hélène Beck Crespel, la société est à présent une entreprise familiale de quatrième génération qui est devenue une entité internationale avec neuf sites en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Pour en savoir plus, consultez le site beck-industries.com.

À propos du Watermill Group

Le Watermill Group est une société d'investissement privée axée sur la stratégie qui aide les entreprises à atteindre leur plein potentiel grâce à une transformation stratégique. Depuis plus de quatre décennies, la firme détenue et dirigée par une famille acquiert, gère et améliore des entreprises. Watermill recherche des entreprises dans lesquelles la société peut appliquer une combinaison unique de vision stratégique et d'expertise en gestion pour réimaginer leur avenir et stimuler leur croissance.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 10:30 et diffusé par :