Autoroute 30 à Saint-Bruno-de-Montarville, entre la route 116 et l'autoroute 20 - Début d'un chantier d'asphaltage - Travaux de nuit





LONGUEUIL, QC, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que le chantier d'asphaltage de l'autoroute 30 en direction est, à Saint-Bruno-de-Montarville, débutera le 12 août. Les travaux, qui se dérouleront de nuit afin d'en limiter leur impact, se diviseront en trois phases. La première, sur le tronçon situé entre la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) et le boulevard Clairevue Ouest, commencera en septembre. Les phases subséquentes seront réalisées l'année prochaine. L'entrepreneur prévoit présentement travailler du lundi au vendredi.

Gestion de la circulation

Du 12 août à septembre (travaux préparatoires)

Les lundis et les jeudis, entre 20 h 30 et 5 h

Les mardis et les mercredis, entre 21 h et 5 h

Les vendredis, entre 20 h 30 et 8 h

Fermeture partielle de l'autoroute 30, dans les deux directions, entre la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) et l'autoroute 20

Une voie de circulation demeurera disponible par direction.

De septembre à novembre (phase 1)

Les lundis, entre 21 h et 5 h

Les mardis, les mercredis et les jeudis, entre 21 h 30 et 5 h

Les vendredis, entre 22 h et 8 h

Fermeture complète de l'autoroute 30 en direction est, entre la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) et le boulevard Clairevue Ouest

La circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée avec une voie disponible par direction.

- Cela impliquera :

la fermeture des bretelles menant de la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) à l'autoroute 30 est;

la fermeture de la bretelle de sortie n o 76 menant de l'autoroute 30 est au boulevard Clairevue Ouest;

76 menant de l'autoroute 30 est au boulevard Clairevue Ouest; la fermeture de la bretelle menant du boulevard Clairevue Ouest à l'autoroute 30 est.

Les chemins de détour seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation.

À noter que la limite de vitesse sera abaissée à 70 km/h pendant les heures de travail dans la zone de chantier et que celui-ci fera l'objet d'une surveillance policière accrue.

Un communiqué sera diffusé lorsque la date du début de la phase 1 sera confirmée. D'autres communiqués seront émis en temps opportun pour annoncer les entraves reliées aux phases 2 et 3.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers et maritimes 2019-2021 de la région de la Montérégie. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

