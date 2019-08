Cambium Networks annonce les nouvelles solutions haut débit sans fil fixes ePMP Force 300





Les opérateurs de réseaux d'entreprise et de fournisseurs de services peuvent étendre les réseaux

ROLLING MEADOWS, Illinois, 6 août 2019 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, (NASDAQ : CMBM) un fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseaux sans fil, a annoncé aujourd'hui les nouvelles solutions haut débit sans fil ePMPtm qui fourniront une connectivité fiable et rentable. Trois nouveaux modules d'abonnés offrent aux opérateurs de réseaux davantage de choix pour créer des réseaux sur mesure répondant aux exigences en matière de débit de traitement tout en fonctionnant dans des environnements hostiles et bruyants. Ces nouveaux ajouts au portefeuille ePMP élargissent les options de connectivité sans fil des fournisseurs de services et des opérateurs industriels et d'entreprise qui déploient une connectivité avec le portefeuille de solutions de connectivité Wireless Fabric de Cambium Networks.

« Les fournisseurs de services sans fil et les entreprises sont mis au défi de fournir une connectivité fiable et des plans de service ou des débits de données supérieurs alors que le spectre devient de plus en plus limité », a déclaré Sakid Ahmed, vice-président chargé de l'activité ePMP chez Cambium Networks. « Ces nouveaux modules d'abonnés exploitent des solutions 802.11ac Wave 2 System on Chip avancées et élargissent le portefeuille ePMP 3000 en offrant des modules d'abonnés à courte distance et petit facteur de forme, une solution à base d'antenne panneau à gain moyen pour point-à-point (PTP) et une option ultra robuste prenant en charge 4,9 GHz pour les marchés de la sécurité publique. Les opérateurs de réseaux peuvent continuer à exploiter un 4x4 MU-MIMO avec ePMP 3000 comme point d'accès (PA) et une compatibilité avec des points d'accès ePMP 1000 & 2000.

Force 300-13 convient aux liaisons courtes dans des applications telles que le transport de vidéosurveillance CCTV ou de connectivité internet urbaine courte. Le module prend en charge des canaux de 20, 40 et 80 MHz et des modulations allant jusqu'à 256 QAM. L'unité a un petit facteur de forme et une antenne panneau intégrée de 13 dBi, parfaits pour un déploiement là où l'espace est limité, où lorsque l'esthétique est primordiale.

convient aux liaisons courtes dans des applications telles que le transport de vidéosurveillance CCTV ou de connectivité internet urbaine courte. Le module prend en charge des canaux de 20, 40 et 80 MHz et des modulations allant jusqu'à 256 QAM. L'unité a un petit facteur de forme et une antenne panneau intégrée de 13 dBi, parfaits pour un déploiement là où l'espace est limité, où lorsque l'esthétique est primordiale. Force 300-19 est destiné aux liaisons de portée moyenne et est utile pour les opérateurs qui préfèrent un facteur de forme d'antenne panneau à un facteur de forme de parabole. L'antenne panneau est idéale pour les lieux qui ne sont pas adaptés pour les paraboles et sa performance est similaire.

est destiné aux liaisons de portée moyenne et est utile pour les opérateurs qui préfèrent un facteur de forme d'antenne panneau à un facteur de forme de parabole. L'antenne panneau est idéale pour les lieux qui ne sont pas adaptés pour les paraboles et sa performance est similaire. Force 300-19R ? avec un facteur de forme similaire à Force 300-19, le 300-19R est utile pour les applications de grandes entreprises, gouvernementales et industrielles grâce à son étanchéification et sa robustesse. Ce module comporte des canaux de 5 et 10 MHz supplémentaires pour les applications PTP et est donc particulièrement utile dans la bande de fréquence autorisée de 4,9 GHz.

Ces trois nouveaux produits ePMP Force 300 rejoignent le Force 300-16 et le Force 300-25 pour fournir une suite complète de radios d'abonnés répondant à une large gamme d'applications d'opérateurs de réseaux. Les opérateurs de réseaux peuvent concevoir rapidement des liaisons extrêmement fiables à l'aide du logiciel gratuit LINKPlanner Version 5.1, modéliser une couverture de réseau dans cnHeattm, et surveiller la performance et gérer le réseau avec le système de gestion de bout en bout gratuit cnMaestrotm.

Les produits ePMP sont disponibles dès maintenant chez les revendeurs Cambium Networks.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de connectivité sans fil qui renforcent les liens entre les gens, les lieux et les objets. Spécialisée dans la fourniture d'une matrice sans fil de bout en bout de plateformes gérées dans le cloud fiables, évolutives et sécurisées fonctionnant dans des conditions difficiles, Cambium Networks permet aux fournisseurs de services et aux opérateurs de réseaux d'entreprise, industriels et gouvernementaux de construire une connectivité de périphérie intelligente. Cambium Networks, qui a son siège à l'extérieur de Chicago et des centres de R &D aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, vend par le biais d'un éventail de distributeurs internationaux fiables. www.cambiumnetworks.com

Coordonnées médias :

Sara Black

Bospar

213.618.1501

sara@bospar.com

