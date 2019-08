Les Canadiens sont invités à porter un toast pour souligner la Journée canadienne de la bière





OTTAWA, le 6 août 2019 /CNW/ - Dans le nord vrai, il existe des journées consacrées au sirop d'érable, au curling et au noble castor. Mais jamais auparavant n'y a-t-il eu une journée nationale permettant de célébrer l'un des produits les plus populaires au Canada : la bière. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bière Canada déclare officiellement la journée du mercredi précédant l'Action de grâce : Journée canadienne de la bière.

Le 9 octobre, dans le cadre de l'inauguration de la Journée canadienne de la bière, différentes fêtes - petites et grandes - se tiendront d'un océan à l'autre et donneront l'occasion aux brasseurs, aux agriculteurs, à l'industrie du tourisme et aux amateurs de bière de se rassembler et de souligner l'influence historique, culturelle et économique que la bière a exercée et continue d'exercer sur notre grand pays. La fête officielle du lancement se tiendra à la Great Western Brewing Company à Saskatoon.

«La bière canadienne est inscrite dans notre ADN national », a déclaré George Croft, président du conseil d'administration de Bière Canada. « L'industrie de la bière alimente 149 000 emplois au pays et apporte annuellement 13,6 milliards de dollars à notre PIB. Nous croyons que cela mérite d'être célébré. »

Notre pays peut se targuer de posséder près de 1 000 brasseries de toutes tailles. Ces brasseries emploient des travailleurs canadiens et les recettes découlant de leurs ventes génèrent un milliard de dollars annuellement en salaires et en avantages. Les brasseries offrent un soutien important à des milliers d'événements et organismes communautaires chaque année. Elles profitent également aux agriculteurs, car ceux-ci vendent plus de 300 000 tonnes d'orge de brasserie canadien chaque année.

« Des parties de hockey aux sorties en terrasse, en passant par les pistes de curling et les barbecues, la bière est synonyme d'activités rassembleuses », a affirmé Luke Harford, président de Bière Canada. « C'est pourquoi nous invitons les Canadiens à profiter de la Journée canadienne de la bière pour porter un toast à leur brasserie, pub ou restaurant local, ou même chez eux, dans leur cour. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.canadianbeerday.ca (en anglais) et suivez le mot-clic #CdnBeerDay sur les médias sociaux.

