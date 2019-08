Michter's lancera pour la première fois le whisky US*1 Toasted Barrel Sour Mash





LOUISVILLE, Kentucky, 6 août 2019 /PRNewswire/ -- En septembre 2019, Michter's Distillery lancera son whisky US*1 Toasted Barrel Sour Mash, qui sera vendu aux États-Unis et à l'étranger. Bien que Michter's ait déjà lancé le bourbon US*1 Toasted Barrel et le rye whisky US*1 Toasted Barrel Strength dans le passé, ce sera la toute première fois que sera commercialisé le whisky Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash.

Lorsque le Michter's US*1 Sour Mash a été sélectionné par The Whisky Exchange comme le «?Whisky de l'année?» en 2019, c'était la première fois qu'un whisky des États-Unis obtenait cet honneur. Ce whisky primé est au coeur du whisky Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash. Pour réaliser cette version spéciale Toasted, Michter's commence avec des fûts entièrement mûrs de son whisky US*1 Sour Mash et transfère le whisky dans des fûts spécialement grillés pour un vieillissement supplémentaire. «?Nous avons été très satisfaits de la sortie de notre bourbon Toasted Barrel et de notre rye whisky Toasted Barrel Strength, et nous avons découvert que notre whisky Sour Mash est également merveilleux pour un affinage dans des fûts grillés?», a commenté Joseph J. Magliocco, le président de Michter's.

Sous la direction du maître distillateur, Dan McKee, et de la maîtresse en affinage de Michter's, Andrea Wilson, Michter's poursuit ses recherches sur la production de whisky. Selon Mme Wilson, une attention particulière a été accordée pour savoir quel type de grillage était le plus adapté pour affiner le whisky US*1 Sour Mash. «?Le profil de grillage utilisé pour affiner notre Toasted Barrel Sour Mash diffère du profil de grillage utilisé pour notre bourbon Toasted et du profil de grillage utilisé pour notre rye whisky Toasted Barrel Strength.?» Elle a ajouté : «?Un grillage plus doux a été choisi afin de rehausser le caractère caramel mou du US*1 Sour Mash et donner un soupçon de feu de bois en note finale. Après avoir évalué les différents degrés de grillage, nous avons choisi un niveau qui fournirait le profil grillé que les gens apprécient tout en venant compléter l'élégance du whisky de moût acide.?»

Le degré d'alcool du whisky Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash est de 43 % et il sera vendu aux États-Unis au prix de détail suggéré de 60 $ la bouteille de 750 ml.

Au-delà de sa distillerie principale dans la section Shively de Louisville, les activités de Michter's s'étendent sur deux autres sites dans le Kentucky. À Springfield, Michter's cultive son grain sur sa propriété de 59 hectares, tandis qu'au centre-ville de Louisville, Michter's possède sa deuxième distillerie dans le bâtiment historique de Fort Nelson, ouvert au public en février de cette année. Située dans un emplacement de choix sur West Main Street en face de Louisville Slugger et sur le même pâté de maisons que le musée Frazier, la distillerie Michter's Fort Nelson est équipée du légendaire système d'alambic à chauffe directe de Michter's en Pennsylvanie. Des visites éducatives sont également proposées avec des dégustations de whisky alors que le bar de Fort Nelson propose des cocktails classiques préparés par David Wondrich, historien des cocktails et spiritueux.

Michter's fabrique des whiskys de production limitée très appréciés qui font l'objet d'une répartition, dans la mesure où la demande dépasse l'offre. Michter's est réputée pour son rye whisky à fût unique, son bourbon à petit lot, son bourbon à fût unique, son whisky américain à petit lot et son whisky de moût acide à petit lot. En janvier 2019, Michter's a été nommée la marque de whisky américain la plus tendance par le Rapport annuel des marques de Drinks International. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.michters.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter.

Contact : Joseph J. Magliocco

502-774-2300 poste 580

jmagliocco@michters.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/956605/Michter_s_Distillery___Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mash.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 09:58 et diffusé par :