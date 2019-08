Toshiba Memory America optimise RocksDB pour les disques durs SSD





Toshiba Memory Corporation, le leader mondial en solutions de mémoire, a annoncé aujourd'hui que Toshiba Memory America, Inc., sa filiale américaine, a dévoilé des innovations logicielles en amplification d'écriture1 (write amplification, WA) et endurance qui améliorent RocksDB de manière significative pour les disques SSD.

Hautement flexible et conçue pour être utilisée avec n'importe quel disque dur SSD en vente libre, la solution TRocksDB optimise la conception de base de données RocksDB qui utilise les valeurs clés de manière plus efficace avec les SSD pour produire des améliorations en matière de stockage et d'utilisation de la DRAM. TRocksDB réduit également la réécriture de données répétée due à la WA générée par une application. La solution TRocksDB sera démontrée en public pour la première fois au salon Flash Memory Summit, stand 307.

En adoptant une approche de fusion-arbre journalisé (arbre LSM) envers le stockage de données, la plateforme RocksDB réécrit les données au moins une fois pour chaque niveau de la base de données, et dans de nombreux cas, plusieurs fois par niveau. Par conséquent, la WA totale pour RocksDB sera souvent supérieure à 21 fois, ce qui entraîne des retards de performance au niveau application et une usure précoce des disques SSD.

TRocksDB relève ce défi de la WA avec des avancées architecturales permettant de stocker les valeurs et les clés dans des fichiers gérés séparément. La capacité à séparer les clés des valeurs produit des recherches de base de données plus rapides et plus efficaces, minimise la WA et optimise l'utilisation des disques SSD.

Le logiciel serveur inclus dans la plateforme TRocksDB sera bientôt disponible en vertu de la licence logicielle open source Apache, version 2.02. TRocksDB fonctionne sur n'importe quel matériel Linux® pris en charge par RocksDB. Son appartenance à la communauté OSS permet à TRocksDB de faire partie de l'innovation du stockage et de la participation du secteur à même de faire évoluer la plateforme vers de nouvelles frontières.

Notes :

1 L'amplification d'écriture (WA) des disques durs SSD est un scénario qui concerne les disque durs (Solid State Drives, SSD) lorsque les données et les métadonnées sont écrites de multiples fois, augmentant ainsi le nombre de cycles de programme et d'effacement. Cet effet peut réduire progressivement la durée du disque SSD.

2 La licence Apache est une licence logicielle gratuite permissive écrite par l'Apache Software Foundation.

Apache est une marque déposée de l'Apache Software Foundation (ASF). Linux est une marque déposée de Linus Torvalds. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs sociétés respectives.

À propos de Toshiba Memory

Le Toshiba Memory Group, un leader mondial en solutions de mémoire, se consacre au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs (SSD). En avril 2017, Toshiba Memory s'est séparée par essaimage de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. Toshiba Memory est pionnière des services et solutions de mémoire, d'avant-garde, visant à enrichir la vie des individus et élargir les horizons de la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de la société, BiCS FLASHtm, ouvre la voie vers le perfectionnement du stockage d'applications à haute densité, notamment les téléphones intelligents, les ordinateurs, les disques durs SSD, les produits automobiles et centres de données les plus puissants. Toshiba Memory changera officiellement son nom pour s'appeler Kioxia le 1er octobre 2019. Pour plus d'informations sur Toshiba Memory, veuillez consulter https://business.toshiba-memory.com/en-jp/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 09:40 et diffusé par :