La prochaine génération de concepteurs et constructeurs apprend à bâtir des constructions en bois innovantes

OTTAWA, le 6 août 2019 /CNW/ - Investir dans le secteur forestier canadien est un investissement dans l'avenir. C'est pourquoi le Canada soutient l'innovation en foresterie, notamment en renseignant la prochaine génération d'ingénieurs et d'architectes sur les avantages que présentent la conception et la construction de structures en bois.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2,5 millions de dollars au Conseil canadien du bois pour l'élaboration d'une feuille de route sur le bois à l'intention des établissements d'enseignement postsecondaires en vue de promouvoir les avantages associés à l'utilisation du bois dans les constructions non résidentielles.

Ce projet servira à concevoir et à mettre en place de nouvelles ressources et de nouveaux programmes et outils d'apprentissage, incluant des stages, qui permettront d'enseigner à des étudiants d'établissements postsecondaires canadiens les avantages des constructions en bois, des constructions hybrides en bois et des constructions non traditionnelles.

Le projet est financé par le biais du programme Constructions vertes en bois, qui promeut l'utilisation du bois dans les projets de construction où le bois n'est pas un choix habituel tels que les bâtiments de grande hauteur, les bâtiments non résidentiels de faible hauteur et les ponts. Le programme vise à faire du Canada un chef de file mondial de la technologie des bâtiments en bois de grande hauteur et de l'économie faible en carbone.

L'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à atteindre ses objectifs de 2030 en matière de changements climatiques en lui permettant d'enseigner à nos futurs leaders des secteurs de la conception et de la construction des façons efficaces de bâtir des structures durables avec du bois canadien et de réduire, du même coup, les émissions de gaz à effet de serre.

«?Le Canada est un chef de file mondial en innovation des produits forestiers. Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet, qui fournira à la prochaine génération d'ingénieurs et d'architectes le savoir-faire et les connaissances dont elle a besoin pour continuer à faire preuve de créativité tout en créant des emplois et en aidant le pays à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques.?»

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

«?L'industrie des produits du bois salue l'annonce de financement accordé par le programme CVBois de Ressources naturelles Canada pour l'élaboration d'une feuille de route de l'enseignement. Grâce à ce soutien, les établissements d'enseignement postsecondaires pourront doter les futurs ingénieurs, architectes et constructeurs des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour concevoir et bâtir des structures en bois modernes, contribuant ainsi à accroître la demande sur le marché pour des produits du bois canadien, à favoriser la croissance de l'emploi, à promouvoir l'innovation en recherche et technologie et à atténuer les changements climatiques grâce à l'absorption et au stockage du carbone. »

Rick Jeffery

Président intérimaire, Conseil canadien du bois

