Eureka 93 inc. annonce une offre de placement privé de 15 millions de dollars et une période de blocage volontaire de la direction et des administrateurs

OTTAWA, 06 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eureka 93 inc. (CSE: ERKA) («?Eureka93?» ou la «?Société?») une des plus grandes exploitations d'extraction et de traitement de cannabidiol (CBD) de chanvre en Amérique du Nord, annonce aujourd'hui son intention de lever jusqu'à 15 millions de dollars CA d'unités (l'«?Offre?»). La première clôture aura lieu le ou vers le 9 août 2019 (la «?clôture?»). La Société détient une option pour l'émission de 5 millions de dollars supplémentaires d'unités, au prix d'émission, qui pourra s'exercer en tout ou en partie et à tout moment avant la date de clôture (comme défini ci-dessous).



L'Offre consiste en unités de capitaux propres et chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société (l'«?action?») et d'un bon de souscription d'action ordinaire («?bon de souscription?»). Le prix de l'Offre est de 1,20 $ CA par unité. Une période de 24 (vingt-quatre) mois, à compter de la clôture, est accordée pour l'exercice de chaque bon de souscription qui confère le droit d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 1,40 $ CA (le «?prix d'exercice?»).

Le produit net de l'Offre servira à accroître le capital croissance, augmenter la production et voir aux besoins généraux de l'entreprise.

Dans le cadre de l'Offre, le conseil d'administration et la direction ont convenu d'une période de blocage volontaire de cent pour cent de leurs titres (actions ordinaires, options, bons de souscription) pour une période de six (6) mois à compter de la date de clôture («?période de blocage volontaire?»).

L'Offre est réservée aux investisseurs qualifiés et autres acheteurs dispensés dans certaines provinces du Canada et aux États-Unis. D'autres juridictions pourraient être consenties par la Société aux termes des dispenses d'application des exigences d'inscription pour un placement privé et sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires. Le placement privé aux États-Unis sera effectué en vertu des dispenses aux exigences d'inscription de la Rule 144A et/ou Regulation D du U.S. Securities Act of 1933. L'Offre s'étendra aussi aux investisseurs extraterritoriaux, conformément au prospectus ou aux dispenses d'inscription découlant des lois applicables.

Les actions ordinaires sous-jacentes aux unités seront assujetties à une période de détention de quatre mois à compter de la clôture.

À propos d'Eureka93

Eureka93 est une société multifacette des sciences de la vie avec des opérations et des actifs importants aux États-Unis. La société est axée sur l'extraction, la production et la distribution de CBD, un composé naturel non psychoactif de la plante de chanvre. Grâce à ses installations à Eureka au Montana, à Ottawa et à Windsor en Ontario, la société verticalement intégrée s'engage à offrir des produits de CBD de la plus haute qualité à ses clients. Eureka93 est axée sur la conception de solutions créatives de systèmes, de produits, d'ensembles de produits et de services. Pour en savoir davantage, consultez Eureka93.com .

Énoncés de nature prospective

Certains énoncés dans ce communiqué constituent de l'information ou des énoncés de nature prospective en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs incluent toute communication d'informations quant à de possibles événements, des conditions ou des résultats d'exploitation qui reposent sur des hypothèses de conditions économiques futures et de mesures envisageables. Les énoncés prospectifs peuvent également inclure, sans s'y limiter, toute mention relative à des événements, des conditions ou des circonstances à venir. La Société met en garde les lecteurs de ne pas accorder une importance indue à ces énoncés prospectifs ni s'y fier à une autre date. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de termes et d'expressions comme «?prévoir?», «?continuer?», «?s'attendre à?», «?planifier?», «?projeter?», «?avoir l'intention?», «?croire?», «?anticiper?», «?estimer?» «?pourrait?», «?sera?», «?potentiel?», «?proposé?» ainsi que tout autre terme ou énoncé de nature semblable (y compris leur forme conjuguée ou négative) selon lesquels certains événements ou certaines conditions «?peuvent?» se produire ou «?se produiront?». Ces énoncés sont fondés sur les estimations et les attentes actuelles de la direction liées à tous les aspects de la société, de l'industrie et de l'économie mondiale. De plus, la Société tient à souligner que cette liste de facteurs importants n'est pas exhaustive et que des renseignements additionnels présentant des risques sont décrits de temps à autre dans le cadre du dépôt périodique des documents d'information continue de la Société.

Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date du présent communiqué et, par conséquent, ils pourraient être différents après cette date. Le lecteur ne doit donc pas accorder une importance indue à ces renseignements prospectifs ni s'y fier à une autre date. Bien que la Société puisse choisir de le faire, elle ne s'engage pas à mettre à jour ces renseignements à un moment donné, sauf pour se conformer aux lois applicables sur les valeurs mobilières.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) et son fournisseur de services de réglementation n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

En cas d'écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version originale anglaise, la version anglaise a préséance.

Pour en savoir davantage :

Investisseurs

Conrad Seguin

437 226-7002 ou cseguin@eureka93.com

Médias

Sónia Brum

647 338-7381 ou sbrum@eureka93.com

Société

David Rendimonti, chef de la direction

819 718-2042





