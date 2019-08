Eureka 93 inc. recentre sa stratégie de croissance et annonce le dépôt de sa notice annuelle





OTTAWA, 06 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eureka 93 inc. (CSE: ERKA) («?Eureka93?» ou la «?Société?») une des plus grandes exploitations d'extraction et de traitement de cannabidiol (CBD) de chanvre en Amérique du Nord, annonce aujourd'hui qu'elle a recentré sa stratégie de croissance dans le cadre du dépôt de sa notice annuelle.



Basé sur les occasions de croissance à long terme aux États-Unis et s'appuyant sur le savoir-faire de l'entreprise en matière d'extraction, la direction d'Eureka93 a décidé de concentrer ses efforts de croissance sur l'expansion de ses activités de CBD de chanvre aux États-Unis et au Canada, et plus précisément en ce qui a trait au traitement et à la distribution de produits à base de CBD. En lien avec le recentrage de sa stratégie de croissance, la Société a décidé de poursuivre des activités qui incluent uniquement le chanvre.

«?En concentrant nos efforts sur le CBD de chanvre, nous nous attendons à une plus grande valeur pour les parties prenantes,?» déclare David Rendimonti, chef de la direction d'Eureka93. «?Nous sommes en mesure d'extraire et de fabriquer des produits de CBD de chanvre de façon constante et nous sommes d'avis qu'en nous appuyant sur cette expertise, nous pourrons saisir une plus grande part de marché aux États-Unis et au Canada.?»

Stratégie de croissance du CBD de chanvre américain

Les installations du Montana sont pleinement opérationnelles et peuvent produire de façon constante jusqu'à 8000 litres d'extrait de plante entière mensuellement, sous réserve de disponibilité de biomasse. À ce stade du processus, cet extrait de plante entière peut être vendu tel quel ou raffiné et isolé pour produire mensuellement jusqu'à 800 kg d'isolat de CBD (en supposant un minimum de 10 % de CBD de biomasse de chanvre). La Société a enregistré cette unité industrielle auprès de la FDA en mai 2019.

La Société a fait l'acquisition des installations de Las Cruces au Nouveau-Mexique au premier trimestre de 2019. Sous réserve de capital disponible, la direction compte faire de Las Cruces une unité industrielle certifiée BPF en prévision de la réglementation de la FDA et ainsi mieux positionner la Société pour accroître ses parts de marchés. Sous réserve de l'achèvement de l'évaluation technique, la direction a estimé la nécessité d'un investissement en capital de 25 millions de dollars US et un échéancier d'environ six à neuf mois après le début des travaux. Cette unité industrielle, dont la superficie est considérablement plus grande que celle du Montana, permettra à Eureka93 d'augmenter sa capacité d'extraction actuelle d'environ 2?000?000 kg de biomasse de chanvre par mois. Au maximum de sa capacité de production, ceci pourrait générer mensuellement jusqu'à 70?000 kg additionnels d'isolat de CBD.

Stratégie de croissance du CBD de chanvre canadien

En supposant que l'emplacement de la Société à Ottawa, Ontario, obtienne une licence de culture standard, l'accent sera mis sur la culture du chanvre industriel dans le but de produire et de distribuer de l'isolat de CBD et de l'extrait de plante entière. La licence de culture standard de Santé Canada permettra à Eureka93 de distribuer des produits de CBD de chanvre aux producteurs canadiens autorisés. La Société travaille de concert avec Santé Canada pour répondre aux demandes d'information.

Sous réserve d'obtenir la licence de Santé Canada, la Société planifie aussi d'agrandir ses installations à Windsor, en Ontario, en vue de la recherche avancée, du développement et de la production de futurs produits de CBD destinés au mieux-être et à la santé, en général. Cette unité industrielle est dotée de 20 salles blanches ultramodernes de grade pharmaceutique et est certifiée par Santé Canada, certifiée BPF (Bonnes pratiques de fabrication) de la NSF et pour un établissement de fabrication enregistré de la catégorie Sport, certifiée fabricant biologique par la USDA et homologuée par la FDA.



À propos d'Eureka93

Eureka93 est une société multifacette des sciences de la vie avec des opérations et des actifs importants aux États-Unis. La société est axée sur l'extraction, la production et la distribution de CBD, un composé naturel non psychoactif de la plante de chanvre. Grâce à ses installations à Eureka au Montana, à Ottawa et à Windsor en Ontario, la société verticalement intégrée s'engage à offrir des produits de CBD de la plus haute qualité à ses clients. Eureka93 est axée sur la conception de solutions créatives de systèmes, de produits, d'ensembles de produits et de services. Pour en savoir davantage, consultez Eureka93.com .

Énoncés de nature prospective

Certains énoncés dans ce communiqué constituent de l'information ou des énoncés de nature prospective en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs incluent toute communication d'informations quant à de possibles événements, des conditions ou des résultats d'exploitation qui reposent sur des hypothèses de conditions économiques futures et de mesures envisageables. Les énoncés prospectifs peuvent également inclure, sans s'y limiter, toute mention relative à des événements, des conditions ou des circonstances à venir. La Société met en garde les lecteurs de ne pas accorder une importance indue à ces énoncés prospectifs ni s'y fier à une autre date. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de termes et d'expressions comme «?prévoir?», «?continuer?», «?s'attendre à?», «?planifier?», «?projeter?», «?avoir l'intention?», «?croire?», «?anticiper?», «?estimer?» «?pourrait?», «?sera?», «?potentiel?», «?proposé?» ainsi que tout autre terme ou énoncé de nature semblable (y compris leur forme conjuguée ou négative) selon lesquels certains événements ou certaines conditions «?peuvent?» se produire ou «?se produiront?». Ces énoncés sont fondés sur les estimations et les attentes actuelles de la direction liées à tous les aspects de la société, de l'industrie et de l'économie mondiale. De plus, la Société tient à souligner que cette liste de facteurs importants n'est pas exhaustive et que des renseignements additionnels présentant des risques sont décrits de temps à autre dans le cadre du dépôt périodique des documents d'information continue de la Société.

Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date du présent communiqué et, par conséquent, ils pourraient être différents après cette date. Le lecteur ne doit donc pas accorder une importance indue à ces renseignements prospectifs ni s'y fier à une autre date. Bien que la Société puisse choisir de le faire, elle ne s'engage pas à mettre à jour ces renseignements à un moment donné, sauf pour se conformer aux lois applicables sur les valeurs mobilières.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) et son fournisseur de services de réglementation n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

En cas d'écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version originale anglaise, la version anglaise a préséance.

SOURCE : Eureka 93 inc.



Pour en savoir davantage :

Investisseurs

Conrad Seguin

437 226-7002 ou cseguin@eureka93.com

Médias

Sónia Brum

647 338-7381 ou sbrum@eureka93.com

Société

David Rendimonti, chef de la direction

819 718-2042

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 09:30 et diffusé par :