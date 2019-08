Champs d'Or en Beauce - résultats du leve? de tomographie ge?oe?lectrique sous les anciennes mines d'or de Saint-Simon-les-Mines





MONTRÉAL, 06 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champs D'Or En Beauce Inc. (Beauce Gold Fields) (BGF) (Bourse de croissance TSX: ¨BGF¨) a le plaisir d'annoncer les principaux résultats d'un leve? de tomographie ge?oe?lectrique effectué dans la partie Ouest de la propriété de St-Simon-Les-Mine située dans la région de la Beauc , dans le sud du Québec. Les modèles d'inversion 2D de la résistivité électrique et de la polarisation induite (IP) indiquent la présence d'une discontinuité structurale interprétée comme le prolongement vers le sud-ouest de la grande faille détectée par les levés géophysiques de 2017 et 2018. Cette structure, localement associée à des anomalies de polarisation induite (IP), a été localisée sous les anciens puits d'exploration et d'exploitation aurifère (placer) et à proximité des sites de découvertes des plus grosses pépites d'or du bassin de la rivière Gilbert. Les anomalies de polarisation induite semblent indiquer la présence de sulfures disséminés dans les roches volcanoclastiques. Ces sulfures pourraient être associés à la présence de minéralisations aurifères dans le roc.



Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré : « les résultats du leve? de tomographie ge?oe?lectrique est un autre élément de preuve solide qui circonscrit nos recherches afin de trouver la source rocheuse des placers aurifères de Saint-Simon-les-Mines.» M. Levasseur a ajouté: « les travaux d'échantillonnage des affleurements de roche sont présentement en cours et se déroulent très bien. On devrait être en mesure de fournir une mise à jour des travaux sous peu.»

Figure 1. Modèle d'inversion 2D des données de polarisation induite (chargeabilité électrique) de la ligne 2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8dad4989-d5c9-47aa-8188-e1524b32ffa3

La localisation des deux lignes du leve? de tomographie ge?oe?lectrique est indique?e sur le plan de la figure 2. Ces lignes sont situe?es dans un milieu boise? et traversent la rivie?re Gilbert avant (ligne 2) ou apre?s (ligne 1) la confluence avec le ruisseau Giroux (Figure 2). Ces lignes ont été? implantées en fonction du potentiel aurife?re du secteur tel que de?montre? par le grand nombre de puits d'exploitation aurife?re et des sites de de?couverte de plus grosses pe?pites d'or au Canada.

Figure 2 ? Plan de localisation des lignes 1 et 2 du levé de tomographie ge?oe?lectrique

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2c33c46-f91b-4fe4-a960-b62dad455878

Le leve? de tomographie ge?oe?lectrique de?montre de la pre?sence de blocs lithologiques distincts situés de part et d'autre de la rivie?re Gilbert. Au nord de la rivie?re, les roches sont syste?matiquement plus re?sistives. Cette observation implique la pre?sence d'un contact entre des unite?s de roches se?dimentaires au sud (Formation de St-Victor), qui montre relativement peu d'anomalies de plolarisation induite, et des unités a? dominance volcanoclastique (Formation de Beauceville) au nord de la rivie?re Gilbert. Ces dernières étant caracte?rise?es par de fortes anomalies de chargeabilite? e?lectrique. Tel qu'observé sur le terrain, les unités volcanoclasties sont affectées par des déformation cassantes fréquemment associées à de l'injection de veines de quartz et carbonates. A l'opposé ces structures sont peu fréquentes dans les unités riches en shales de la Formation de St-Victor.

Le contact faillé entre les Formations de St-Victor et de Beauceville est de plus indique? par les contrastes magne?tiques et gravime?triques observe?s dans ce secteur. Ces contrastes de proprie?te?s physiques des unite?s rocheuses ne peuvent s'expliquer par une simple structure synclinale. Conséquemment, la pre?sence d'une faille est hautement probable dans le secteur de la rivière Gilbert. Notez que la ligne 2 passe pre?s d'anciens puits d'exploitations aurife?res du 19ie?me et 20ie?me sie?cle. Les vestiges de ces derniers sont encore bien visibles dans le secteur de l'anomalie localisée en dessous de la station de 600m (Figure 1).

Un programme d'exploration qui consiste en la prospection, l'échantillonnage et le rainurageet des affleurements de la Formation de Beauceville au nord de la rivière Gilbert et présentement en cours.

Deux lignes du leve?, de tomographie ge?oe?lectrique, ont fait partie des grands travaux ge?ophysiques et ge?ologiques re?alise?s en 2017 et 2018 sur diverses sections de la propriété entre les Municipalite?s de St-Simon-les-Mines et de St-Benjamin (communiqué de presse HPQ du 11 mai 2017, BGF du 30 avril 2019) qui ont indiqué la pre?sence probable d'une grande faille qui s'étend sur plus de 4,5 km et est en alignement avec les anciennes mines d'or placers (rapport intitulé «RAPPORT DES LEVÉS GRAVIMÉTRIQUE ET DE TOMOGRAPHIE GÉOÉLECTRIQUE DE 2018», rédigé par le professeur Marc Richer-LaFlèche de l'INRS)

Robert Gagnon, P. Geo., une personne qualifiée selon les directives du Règlement 43-101, a examiné et est responsable des informations techniques présentées dans ce communiqué.

À propos de Beauce Gold Fields

Les Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère.

Le projet des Champs d'Or en Beauce comprend une propriété aurifère unique située dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, dans le sud du Québec. Le projet est composé de 152 claims appartenant à 100% à BGF. Le projet renferme une unité sédimentaire aurifère non consolidée de six kilomètres de long (une saprolite inférieure et une diamictite brune supérieure). L'or dans la saprolite indique que la source d'or est proche et provient possiblement du substratum rocheux, ce qui devrait permettre un important potentiel pour de nouvelles découvertes d'or. La propriété a été le site des plus grandes mines d'or de placer dans l'est du Canada actives entre 1860 et 1960.

La Beauce est le dernier camp minier historique de type placers au Canada qui n'est pas exploré pour son potentiel aurifère dans le roc (« Hard Rock »). Notre projet possède beaucoup de similitudes aux projets aurifères White Gold au Yukon et ceux du district Cariboo en Colombie-Britannique. Ce sont des anciens camps miniers historiques de type placers qui ont fait l'objet de programmes d'exploration et qui ont permis la délimitation d'importantes découvertes aurifères dans le roc.

Une présentation des Champs d'Or de la Beauce est disponible. Elle peut être téléchargée via le lien suivant:

Présentation BGF: http://beaucegold.com/wp-content/uploads/2019/04/BGF-Presentation-20191.pdf

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT :

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

Bernard Tourillon, COO : Tél. (514) 907-1011

www.beaucegold.com

Actions émises: 18 716 666

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 09:25 et diffusé par :