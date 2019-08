Concevez et rénovez votre complexe de rêve, grâce à la nouvelle franchise de divertissement mobile « Vineyard Valley » de Jam City





Jam City, l'un des leaders mondiaux du divertissement en ligne, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle franchise de divertissement Vineyard Valley. Le jeu invite les joueurs à rénover le vignoble Tangled Vines et à lui redonner son lustre d'antan. Les joueurs sont rejoints par divers personnages qui vont collaborer pour découvrir des secrets et des mystères dans le jeu. Franchissant un pas de plus dans la catégorie des jeux de puzzle mobiles, le jeu de Jam City offre une expérience sophistiquée et satisfaisante qui associe plusieurs mécanismes de jeu, une approche centrée sur les personnages et le scénario, des fonctionnalités sociales et des choix inspirés de design d'intérieur. Vineyard Valley est désormais disponible sur l'App Store et Google Play.

Jam City a également annoncé son partenariat avec Geneviève Gorder, célèbre architecte d'intérieur et personnalité de la télévision, nommée aux Emmy Awards (Stay Here de Netflix, Best Room Wins de Bravo, et Trading Spaces de TLC) sur Vineyard Valley. Geneviève Gorder a collaboré avec l'équipe qui a développé le jeu, apportant son expertise aux aménagements intérieurs et aux possibilités de rénovation du jeu. Elle a conçu des lignes de design et des ensembles de mobilier qui reflètent les tendances actuelles en matière de design d'intérieur, et qui seront disponibles sous forme de mises à niveau dans le jeu plus tard cette année. Geneviève Gorder participera à des événements-en-jeu dans lesquels les joueurs pourront acheter ses designs afin de personnaliser leur propre complexe hôtelier Vineyard Valley.

« Vineyard Valley innove en matière de divertissement en ligne. Après avoir développé des titres aussi appréciés que Harry Potter : Secret à Poudlard et Family Guy, Jam City s'est acquis la réputation d'offrir de riches narrations. Tirant parti de cette expérience, nous développons maintenant un jeu de puzzle original de niveau supérieur », a déclaré Chris DeWolfe, PDG de Jam City. « Nous avons constaté un accueil incroyable de la part des joueurs durant la phase de pré-lancement et espérons générer un enthousiasme similaire pour le lancement mondial. »

« Travailler en partenariat avec Jam City pour créer Vineyard Valley était une invitation presque incroyable. Je joue à des jeux mobiles depuis des années, et élaborer l'un d'entre eux est un rêve. Collaborer avec l'équipe de création et fusionner l'esthétique domestique actuelle avec un jeu mobile est un projet qui sommeillait, depuis des années dans mon imagination. J'espère que ce jeu n'est que le début d'un très long mariage avec Jam City », a déclaré Geneviève Gorder. « C'est le premier jeu auquel je joue qui, en plus de me divertir, m'a inspiré une véritable esthétique. Les choix de rénovation sont de qualité haut de gamme et conçus avec un tel soin que le jeu devient source d'inspiration. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ce genre auparavant. »

« Geneviève Gorder est une designer de classe mondiale et une passionnée des jeux mobiles. Élaborer le jeu Vineyard Valley, à ses côtés était pour nous une opportunité incroyable, et un vrai plaisir ! », a déclaré Josh Yguado, directeur des opérations, chez Jam City. « En plus de s'inspirer des tendances actuelles en matière de design, Vineyard Valley est un jeu passionnant mettant en scène des personnages amusants. Geneviève Gorder nous a permis d'injecter du suspense dans de spectaculaires choix de rénovations. »

Dans Vineyard Valley, les joueurs restaurent Tangled Vines, un ancien vignoble tombé en désuétude. Les joueurs doivent franchir des niveaux de puzzle explosifs pour concevoir et rénover le vignoble. Ils feront équipe avec un groupe adorable de personnages imprévisibles, découvriront des secrets et des mystères du passé de Tangled Vines et mèneront à bien des missions pour transformer un commerce alimentaire en un lieu de villégiature réputé.

Vineyard Valley est la plus récente des franchises en expansion continue, de Jam City. Jam City a récemment annoncé la création de son premier studio européen, Jam City Berlin, qui étend sa présence mondiale à neuf studios à travers le monde. Et cet automne, Jam City lancera son nouveau jeu mobile basé sur la suite du film de Disney, Frozen.

À PROPOS DE GENEVIÈVE GORDER

Le style inspiré de Geneviève Gorder et son enthousiasme sincère font d'elle l'une des designers d'intérieur préférées des États-Unis depuis de nombreuses années. Geneviève Gorder a participé à plus de 20 émissions sur les styles de vie, à travers le monde. Ses oeuvres sont accessibles sur Netflix, TLC, HGTV, Sony Channel Asia, The Design Network, et elle intervient régulièrement dans l'émission The Rachel Ray Show. Nommée deux fois aux Emmy Awards, et responsable du design de la Maison Blanche d'Obama, Geneviève Gorder a créé de nombreuses collections de styles de vie pour intérieurs. Les réalisations de Geneviève Gorder ont été présentées dans de nombreuses publications nationales et internationales.

Actuellement, vous pouvez regarder sa dernière série Netflix, Stay Here, la série Trading Spaces rediffusée par TLC, ainsi que la nouvelle série Best Room Wins dont Bravo vient de diffuser la première saison.

Geneviève Gorder vit avec son mari et sa fille à Manhattan.

À PROPOS DE JAM CITY

Studio primé du divertissement en ligne, Jam City propose des jeux uniques et profondément divertissants qui captivent de larges publics à travers le monde. Dirigée par son PDG, Chris DeWolfe, ancien co-fondateur et PDG de MySpace, et par le chef d'exploitation, Josh Yguado, ancien dirigeant de la 20th Century Fox, Jam City est le moteur créatif derrière des jeux mobiles figurant parmi les plus rentables et les plus durables. La franchise mondiale de Jam City, Cookie Jam, a généré plus d'un demi-milliard USD, et Panda Pop compte plus de 120 millions de téléchargements à ce jour. La société est également le studio de référence pour Hollywood, ayant développé des jeux mobiles immersifs et riches en récits, autour de marques de divertissement emblématiques. Le jeu de rôle populaire de la société, Harry Potter : Secret à Poudlard était le jeu n° 1 dans plus de 40 pays, lors de son lancement en avril 2018. Jam City possède des studios à Los Angeles (siège social), San Francisco, San Diego, Burbank, Bogotá, Berlin, Toronto et Buenos Aires.

