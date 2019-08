Le gouvernement du Canada appuie l'innovation numérique au Manitoba





Des investissements fédéraux faciliteront l'accès aux talents et aux possibilités afin que le secteur numérique du Manitoba se développe et prenne de l'expansion

WINNIPEG, le 6 août 2019 /CNW/ - La population manitobaine est entrepreneuriale et innovatrice. Pour demeurer compétitifs dans l'économie du savoir, nous devons continuer à perfectionner les compétences, attirer les talents mondiaux et favoriser l'innovation numérique au Manitoba.

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député fédéral de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui une aide financière totale de 7 407 786 dollars au profit de sept projets pour soutenir l'attraction des talents, le perfectionnement des compétences et l'innovation numérique au Manitoba.

151 Research a reçu une contribution remboursable de 310 000 dollars pour commercialiser une technologie de surveillance de la qualité des grains qui aidera les producteurs à réduire les risques de pertes.

Economic Development Winnipeg a reçu une aide financière de 689 814 dollars pour créer et mettre en oeuvre un programme d'attraction et de maintien en poste des talents à l'intention des entreprises à forte croissance qui font face à des pénuries de main-d'oeuvre qualifiée, y compris dans le secteur de la technologie numérique.

L'Information and Communication Technologies Association of Manitoba a reçu un soutien de 2 243 972 dollars pour la mise en oeuvre du programme P-TECH (Pathways in Technology Early College High School) au Manitoba. Les étudiants inscrits au programme P-TECH bénéficieront d'une éducation postsecondaire reconnue par l'industrie dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) par l'intermédiaire d'un programme scolaire qui intègre des cours de niveau secondaire et collégial.

New Media Manitoba a reçu une aide financière de 2 200 000 dollars pour la prestation de services de développement des entreprises qui soutiendront la croissance exponentielle de l'industrie des médias numériques du Manitoba.

Pricerazzi Inc. a reçu une contribution remboursable de 1 000 000 de dollars pour étendre son service numérique de comparaison des prix sur le marché européen.

Tangent Holdings a reçu une contribution remboursable de 784 000 dollars pour commercialiser un système infonuagique d'animation 3D.

TRAINFO Corp. a reçu une contribution remboursable de 180 000 dollars pour réduire la congestion routière aux passages à niveau à l'aide de la technologie numérique.

Ces projets permettront au secteur numérique d'attirer des travailleurs hautement qualifiés, de les maintenir en poste et de perfectionner leurs compétences, tout en appuyant la croissance de petites et moyennes entreprises qui utilisent des technologies numériques novatrices. Grâce à des investissements tels que ceux-ci, le gouvernement du Canada met en oeuvre Croissance de l'Ouest : la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien en vue de créer des emplois, d'accroître les exportations et de stimuler l'économie.

Citations

« Le Canada a toujours été innovateur et ces investissements continuent à encourager l'innovation numérique et l'excellence, tout en perfectionnant les compétences de notre main-d'oeuvre et en attirant de nouveaux talents. Grâce à des investissements stratégiques qui s'appuient sur les avantages concurrentiels de nos régions, nous concrétisons Croissance de l'Ouest pour bâtir un Ouest canadien plus fort et offrir à tous les Canadiens la possibilité de participer à l'économie numérique et d'en bénéficier. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« L'aide financière annoncée aujourd'hui fera en sorte que nous ayons les talents dont nous avons besoin au Manitoba pour faire progresser l'innovation numérique. Ces investissements aideront les entreprises de l'Ouest canadien à créer des emplois de haute qualité et à faire face à la concurrence dans l'économie du savoir, grâce à des idées et à des gens créatifs qui repoussent les frontières. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député fédéral de Winnipeg-Sud

