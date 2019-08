Crohn et Colite Canada distribuera plus de 2,8 millions de dollars de subventions de recherche en 2019





TORONTO, 06 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'organisme Crohn et Colite Canada, l'un des plus importants bailleurs de fonds non gouvernementaux dans le monde de la recherche sur la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, annonce qu'il offrira un total de 2,8 millions de dollars de subventions à 11 chercheurs canadiens et à leurs équipes.



Ces bourses annuelles de recherche, financées entièrement par les donateurs, viennent soutenir les projets les plus prometteurs pour leur permettre d'offrir de nouveaux espoirs thérapeutiques aux 270 000 Canadiennes et Canadiens atteints de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, les deux principales formes de maladie inflammatoire des intestins (MII), ce nombre devant atteindre 400 000 personnes d'ici 2030.

« Les taux de maladie de Crohn et de colite ulcéreuse au Canada sont parmi les plus élevés au monde, c'est pourquoi nous sommes déterminés à alimenter les nouvelles découvertes, car c'est le seul moyen de prévenir et de guérir ces maladies chroniques invalidantes, explique Mina Mawani, présidente-directrice générale de Crohn et Colite Canada. Après les IRSC, Crohn et Colite Canada est l'organisme qui investit le plus dans la recherche sur les MII au Canada. Ces travaux à fort potentiel permettent à notre organisation d'améliorer les conditions de vie et oeuvrent sans relâche afin de trouver des traitements curatifs. »

Les MII, qui coûtent 2,6 milliards de dollars à l'économie canadienne chaque année, nuisent grandement à la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. Ainsi, les risques de dépression et de troubles anxieux sont deux fois plus élevés chez ces patients que dans la population générale. Les taux de MII chez les personnes âgées sont ceux qui connaissent la croissance la plus rapide, tandis que les taux observés chez les enfants ont augmenté de plus de 50 % au cours des dix dernières années, or ces deux groupes présentent des difficultés différentes en matière de traitement.

Pour faire face à ces défis, Crohn et Colite Canada distribue des aides sous forme de subvention à hauteur de 125 000 $ par an pendant trois ans, ainsi que des prix récompensant l'innovation de 50 000 $ pour un an.

« Notre concours est ouvert à tous types de recherche, et notre équipe d'examen collectif composée d'experts scientifiques, d'infirmières et de personnes atteintes de MII veille à ce que nos financements soient octroyés aux projets les plus prometteurs qui auront une incidence réelle, indique Kate Lee, vice-présidente, Recherche et programmes à l'intention des patients. Ces 11 projets s'appuient sur des stratégies différentes afin de trouver de nouveaux traitements et outils diagnostics, et c'est grâce à nos donateurs que nous pouvons les financer. »

Bénéficiaires des subventions de recherche 2019 :

D re Laura Sly, Université de Colombie-Britannique : À l'aide de plusieurs études, la docteure Sly évaluera la capacité d'une nouvelle drogue à arrêter l'inflammation associée à la maladie de Crohn chez les personnes présentant de faibles taux de protéine « SHIP », un groupe de patients pour lequel il n'existe aucun traitement efficace.





À l'aide de plusieurs études, la docteure Sly évaluera la capacité d'une nouvelle drogue à arrêter l'inflammation associée à la maladie de Crohn chez les personnes présentant de faibles taux de protéine « SHIP », un groupe de patients pour lequel il n'existe aucun traitement efficace. D re Carolina Tropini, Université de Colombie-Britannique : En analysant la réaction et l'adaptation des bactéries à leur environnement, la docteure Tropini mettra au point des algorithmes permettant de prédire l'état des MII et l'efficacité des médicaments, et notamment les nouveaux traitements permettant de restaurer des intestins sains.





En analysant la réaction et l'adaptation des bactéries à leur environnement, la docteure Tropini mettra au point des algorithmes permettant de prédire l'état des MII et l'efficacité des médicaments, et notamment les nouveaux traitements permettant de restaurer des intestins sains. D r Bruce Vallance, Children's and Women's Health Centre de Colombie-Britannique : Ayant identifié une bactérie dangereuse dans les intestins de nombreuses personnes atteintes de colite ulcéreuse, le docteur Vallance déterminera de quelle manière cette bactérie provoque l'inflammation et définira de nouvelles cibles médicamenteuses pour éliminer ces bactéries.





Ayant identifié une bactérie dangereuse dans les intestins de nombreuses personnes atteintes de colite ulcéreuse, le docteur Vallance déterminera de quelle manière cette bactérie provoque l'inflammation et définira de nouvelles cibles médicamenteuses pour éliminer ces bactéries. D r Stephen Vanner, Université Queen's : À l'aide de deux stratégies novatrices, le docteur Vanner étudiera l'administration ciblée d'opioïdes sur les neurones présents dans les intestins dans le but de fournir de nouveaux traitements pour soulager les douleurs abdominales liées aux MII, dont les patients ont grandement besoin, avec des effets secondaires minimes, voire nuls.





À l'aide de deux stratégies novatrices, le docteur Vanner étudiera l'administration ciblée d'opioïdes sur les neurones présents dans les intestins dans le but de fournir de nouveaux traitements pour soulager les douleurs abdominales liées aux MII, dont les patients ont grandement besoin, avec des effets secondaires minimes, voire nuls. D re Elena Verdu, Université McMaster : En ciblant des enzymes bactériennes ayant une action inflammatoire, la docteure Verdu cherche à concevoir de nouveaux traitements fondés sur le microbiome pour la colite ulcéreuse, potentiellement sous forme de probiotiques, ainsi que des stratégies afin d'améliorer la greffe de matières fécales.





En ciblant des enzymes bactériennes ayant une action inflammatoire, la docteure Verdu cherche à concevoir de nouveaux traitements fondés sur le microbiome pour la colite ulcéreuse, potentiellement sous forme de probiotiques, ainsi que des stratégies afin d'améliorer la greffe de matières fécales. D r Pierre-Yves von der Weid, Université de Calgary : Ouvrant la voie à l'immunothérapie pour la maladie de Crohn, le docteur von der Weid étudiera si le dysfonctionnement du système lymphatique affaiblit la réponse immunitaire dans les intestins et si cet effet entretient l'inflammation.





Ouvrant la voie à l'immunothérapie pour la maladie de Crohn, le docteur von der Weid étudiera si le dysfonctionnement du système lymphatique affaiblit la réponse immunitaire dans les intestins et si cet effet entretient l'inflammation. Dr Robert Young, Université Simon Fraser : À la recherche d'un médicament permettant de réparer et de protéger la muqueuse intestinale, dont les patients ont tant besoin, le docteur Young préparera et mettra à l'essai de nouvelles « prodrogues » exerçant justement cette action et permettant d'administrer la substance active directement là où elle est nécessaire.

Lauréats des prix en recherche sur les MII récompensant l'innovation 2019 :

D r Jean-François Beaulieu, Université de Sherbrooke : L'évaluation des MII reste difficile sur le plan clinique, c'est pourquoi le docteur Beaulieu va étudier une nouvelle stratégie reposant sur la spectrométrie de masse pour analyser les échantillons de selles de patients dans le but d'identifier de nouveaux biomarqueurs des MII.





L'évaluation des MII reste difficile sur le plan clinique, c'est pourquoi le docteur Beaulieu va étudier une nouvelle stratégie reposant sur la spectrométrie de masse pour analyser les échantillons de selles de patients dans le but d'identifier de nouveaux biomarqueurs des MII. D r Harry Brumer, Université de Colombie-Britannique : Certains peptides laissent entrevoir la possibilité de nouveaux traitements pour les MII, mais il faudrait des moyens plus efficaces pour les administrer dans les intestins, c'est pourquoi le docteur Brumer est en train de mettre au point une version « glyco-encagée » d'un peptide ne pouvant être libéré que par certaines enzymes produites par des bactéries spécifiques des intestins.





Certains peptides laissent entrevoir la possibilité de nouveaux traitements pour les MII, mais il faudrait des moyens plus efficaces pour les administrer dans les intestins, c'est pourquoi le docteur Brumer est en train de mettre au point une version « glyco-encagée » d'un peptide ne pouvant être libéré que par certaines enzymes produites par des bactéries spécifiques des intestins. D r Jean Sévigny, Université Laval : En ciblant certaines molécules associées à l'inflammation des intestins, le docteur Sévigny cherche à créer un traitement novateur pour les MII à l'aide de l'enzyme « NTPDase8 », qui semble prévenir la colite en bloquant ce mécanisme inflammatoire.





: En ciblant certaines molécules associées à l'inflammation des intestins, le docteur Sévigny cherche à créer un traitement novateur pour les MII à l'aide de l'enzyme « NTPDase8 », qui semble prévenir la colite en bloquant ce mécanisme inflammatoire. Dre Sara Ahola Kohut, Hospital for Sick Children : Afin de soutenir les parents ayant un enfant atteint de MII qui sont souvent négligés, ce soutien étant ultimement bénéfique à la santé et au bien-être de l'enfant, le docteur Kohut mesurera l'incidence d'une nouvelle série d'ateliers en ligne appelée « Acceptance and Commitment Training » (apprentissage de l'acceptation et de l'engagement).

À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada est le seul organisme national de bienfaisance composé de bénévoles qui s'est donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et d'améliorer la vie de toutes les personnes touchées par ces maladies. Nous sommes le deuxième organisme de bienfaisance offrant le plus de financement au monde à la recherche médicale sur la maladie de Crohn et la colite. Par l'intermédiaire de nos programmes à l'intention des patients et de nos activités de défense des droits, nous aidons les personnes atteintes de ces maladies auto-immunes chroniques qui amènent le corps à attaquer les tissus sains, ce qui provoque une inflammation d'une partie ou de la totalité du tube digestif. Pour en savoir plus, visitez le site crohnetcolite.ca .

