Knight annonce la cession d'actions de Crescita en vertu des exigences d'alerte précoce

MONTRÉAL, 06 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce communiqué de presse est publié par Thérapeutique Knight inc. (« Knight » ou « la Société ») (TSX : GUD), société pharmaceutique spécialisée, en vertu des exigences d'alerte précoce de la norme canadienne 62-103, et questions connexes relatives aux offres publiques d'achat et aux déclarations d'initiés afférentes à la cession des titres de Crescita Therapeutics Inc. (« Crescita »).



Depuis le 15 juillet 2019, Knight a cédé un total de 879?200 actions ordinaires de Crescita (les « Actions ») à la Bourse de Toronto au cours unitaire moyen de 1,02 $ pour un produit total brut de 894?750 $, représentant approximativement 4.2% des Actions en circulations. Les Actions cédées avaient précédemment été obtenues par Knight à un coût moyen par action de 0,60 $.

Préalablement à la cession, Knight détenait 2?834?689 Actions représentant environ 13,5 % des Actions en circulation et 396?000 bons de souscription d'actions ordinaires de Crescita (les «?bons de souscription?»). Advenant l'exercice des bons de souscription dans leur totalité par Knight, Knight ferait l'acquisition de 396?000 Actions supplémentaires, représentant un avoir combiné d'environ 15,1 % des Actions en circulation, après prise d'effet de l'exercice des bons de souscription détenus par Knight seulement. Immédiatement après la vente des 879?200 Actions, Knight détient un total de 1?955?489 Actions représentant environ 9,3 % des Actions en circulation, ainsi que 396?000 bons de souscription. Advenant que Knight exerce les bons de souscription, la Société ferait l'acquisition de 396?000 Actions supplémentaires, représentant des avoirs combinés d'environ 11,0 % des Actions en circulation, en présumant l'exercice des bons de souscription par Knight seulement.

Knight pourrait dans le futur acheter ou vendre des valeurs mobilières de Crescita ou encore effectuer des opérations sur titres, ou conclure d'autres transactions relatives à Crescita, dépendamment de plusieurs facteurs, incluant, mais sans s'y limiter, la situation financière de Crescita, le cours des Actions, les conditions des marchés des titres ainsi que les conditions économiques et sectorielles générales, la situation financière et commerciale de Crescita, et d'autres facteurs et conditions que Knight jugerait appropriés.

L'adresse du siège social de Crescita est le 2805 Place Louis-R-Renaud, Laval, Québec, H7V 0A3.

Pour de plus amples informations ou pour obtenir une copie de la déclaration en vertu du système d'alerte à laquelle ce communiqué de presse fait référence, veuillez s'il vous plait contacter Samira Sakhia au (514) 678-8930.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.





