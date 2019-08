UnionPay International propose des opérations transfrontalières plus simples alors les émissions de cartes à l'étranger atteignent les 120 millions





SHANGHAI, 6 août 2019 /PRNewswire/ -- UnionPay International (« UPI »), l'un des fournisseurs de paiement leaders mondiaux, a annoncé aujourd'hui l'émission de sa 120 millionième carte dans le 54e marché en dehors de la Chine continentale, marquant une nouvelle étape de l'expansion d'UnionPay à l'étranger.

Dans la première moitié de cette année, les institutions financières de plusieurs pays, dont le Sri Lanka, l'Ouganda et le Mexique ont commencé à délivrer des cartes UnionPay pour la première fois, contribuant au nombre total de cartes UnionPay émises en dehors de la Chine continentale qui dépasse aujourd'hui les 120 millions. Parmi ces cartes, plus de 5 millions sont des cartes premium UnionPay (Platinum et Diamond), représentant une progression sur un an d'environ 20 %.

Au cours de la même période, le volume d'émission de cartes virtuelles UnionPay conçues pour soutenir les services de paiement mobile pour les clients en dehors de la Chine continentale a atteint environ 1 million, ce qui témoigne de la demande croissante de produits d'innovation technologique dans le secteur financier.

Opérations transfrontalières plus simples

Le service UnionPay couvre à présent 174 pays et régions. En 2018, le volume des transactions des cartes UnionPay émises en dehors de la Chine continentale a augmenté d'environ 40 % sur un an. 90 % des transactions des cartes UnionPay délivrées à Hong Kong, à Macao, en Asie du Sud-Est et en Asie centrale ont lieu localement. En revanche, dans des pays tels que le Kenya, la Biélorussie et les Philippines, les cartes UnionPay sont essentiellement utilisées comme des cartes de paye, des cartes d'étudiant et des cartes de citoyen.

La même année, les opérations des cartes UnionPay émises en dehors de la Chine continentale ont été effectuées sur 135 marchés, avec une croissance des transactions transfrontalières de plus de 20 % sur un an. Nombre de ces transactions ont eu lieu en Chine continentale, avec une augmentation du volume de transactions des cartes émises en Tanzanie, au Tadjikistan et au Laos multiplié jusqu'à huit.

Les détenteurs de carte à l'étranger préfèrent les cartes Premium

Les cartes premium UnionPay, y compris les cartes Platinum et Diamond, sont préférées par les clients à l'extérieur de la Chine continentale, car les détenteurs peuvent profiter d'avantages essentiels tels que des services de concierge, une assistance personnelle, des salons d'aéroport VIP et tous les autres droits des consommateurs par l'intermédiaire de la « U Collection », la plateforme privilège des détenteurs de cartes premium d'UnionPay.

AmBank, une importante banque commerciale de Malaisie, délivrera des cartes de crédit Platinum UnionPay à grande échelle cette année. Le président-directeur général du groupe AmBank Group, Dato Sulaiman Mohd Tahir, a déclaré : « Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de tirer parti de la forte présence mondiale d'UnionPay, ainsi que de l'accès aux offres exclusives d'UnionPay et de la U Collection, un programme international de privilèges spécialement conçu pour les détenteurs de cartes premium qui réunit des offres de différents hôtels, magasins et restaurants. »

De plus en plus de grandes institutions étrangères comme AmBank ont commencé à émettre des cartes premium UnionPay et à moderniser leurs services à la clientèle. À l'heure actuelle, des institutions financières de 23 pays et régions, dont Hong Kong, Macao, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et le Canada, ont émis des cartes premium UnionPay et le volume de transactions de ces cartes a augmenté d'environ 50 % depuis le début de l'année.

De plus, UnionPay a mis à niveau sa couverture U Collection, fournissant plus de 200 possibilités de réduction dans plus de 20 pays et régions. U Collection couvre des secteurs tels que la restauration, le shopping, l'hôtellerie, l'art de vivre et les voyages. Les détenteurs de cartes en visite en Chine peuvent profiter de réductions proposées par des entreprises haut de gamme en Chine, dont Hyatt, Preferred Hotels & Resorts, New World, Pan Pacific Hotels and Resorts, ainsi que Shanghai Disneyland, Legoland Discovery Center, Lane Crawford, K11 et le musée d'art contemporain de Shanghai.

L'innovation est le moteur de la localisation

Conformément à la tendance en matière de mises à niveau numériques dans l'industrie internationale des paiements, UPI continue d'accélérer la construction d'un système de délivrance de carte numérique basé sur les portefeuilles numériques.

À l'heure actuelle, plusieurs portefeuilles électroniques à Hong Kong, à Singapour, au Pakistan et au Népal ont mis en place la fonction d'émission de cartes électroniques UnionPay. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir une carte physique. En faisant une demande de carte virtuelle UnionPay en ligne avec les applications de portefeuille, ils peuvent commencer à utiliser les services de paiement mobile proposés par UnionPay.

À Singapour, par exemple, les consommateurs locaux peuvent télécharger l'application de paiement mobile locale, NETSPay, et recevoir une carte virtuelle UnionPay pour l'utiliser comme un compte de paiement. Après le regroupement de leurs comptes, les utilisateurs peuvent payer à l'aide de codes QR chez plus de 10,8 millions d'entreprises dans 30 pays et régions acceptant le paiement par code QR UnionPay.

Dans le but de soutenir plus d'institutions étrangères pour émettre des cartes virtuelles UnionPay de manière simple, UPI a construit la plateforme d'émission de cartes SaaS pour moderniser ses capacités de service de paiement numérique. Par le biais de la plateforme, les institutions partenaires ont accès aux services d'assistance, tels que l'émission de cartes en ligne, la tokenisation de cartes physiques, la consommation, les paiements, et les autorisations de retraits d'espèces, ce qui réduit considérablement les barrières techniques et les coûts pour les institutions lors de l'activation des fonctions d'émission de cartes électroniques.

