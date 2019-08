Le secrétaire parlementaire Vandal annonce un appui à la croissance et à la productivité des entreprises au Manitoba





Des investissements fédéraux aideront les entreprises appartenant au Manitoba et exploitées par celui-ci à accélérer leur croissance et leur productivité

WINNIPEG, le 6 août 2019 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises du Manitoba contribuent à la croissance de l'économie de l'Ouest canadien. Le gouvernement du Canada appuie les entreprises à forte croissance au moment où elles augmentent leur productivité, trouvent de nouveaux marchés et créent des possibilités pour les Manitobains et les Manitobaines.

Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services autochtones et député de Saint-Boniface - Saint-Vital, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 4 209 500 $ au profit de quatre projets dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises.

Elmer's Welding and Manufacturing Ltd. recevra une aide financière pouvant atteindre 2 713 500 $ pour accélérer le développement des marchés au Canada et aux États-Unis en faisant la démonstration de technologies et de produits récemment mis au point.

NorStar Industries Ltd. recevra une aide financière pouvant atteindre 646 000 $ pour étendre ses activités de transport et de manutention de matériaux.

Raysolar Inc. recevra une aide financière pouvant atteindre 600 000 $ afin d'accroître ses activités de mise au point et de distribution de solutions d'énergie solaire pour inclure des marchés de l'Afrique de l'Ouest.

The Winning Combination Inc. recevra une aide financière pouvant atteindre 250 000 $ pour appuyer l'amélioration de la productivité afin d'optimiser sa production de protéines et sa chaîne de conditionnement et d'emballage.

Ces projets devraient augmenter les ventes à l'exportation et la croissance des revenus des entreprises, en plus de créer 70 nouveaux emplois. Grâce à de tels investissements, le gouvernement du Canada met en oeuvre la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien. Croissance de l'Ouest : la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien vise à faire croître les emplois, les exportations et l'économie; il s'agit d'un appel à l'action et d'une invitation pour les Canadiens de l'Ouest à unir leurs efforts pour faire progresser les forces régionales de l'Ouest canadien.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les entreprises canadiennes, grandes et petites, afin de créer des emplois de qualité et d'accroître sa compétitivité sur la scène internationale. Ces investissements renforceront le Manitoba en aidant les entreprises à accroître leurs activités et à prendre de l'expansion. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le financement annoncé aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à faire des investissements qui tirent parti des avantages concurrentiels du Manitoba et permettent aux petites et moyennes entreprises d'accroître leur productivité et de pénétrer de nouveaux marchés. »

- Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services autochtones et député de Saint-Boniface - Saint-Vital

