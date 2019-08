Delmar International Inc. annonce la nomination de Frederick Corey au poste de vice-président des ventes pour le Canada





MONTRÉAL, 06 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International Inc., un chef de file dans le secteur de la gestion de chaîne logistique depuis 1965, a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Frederick Corey, nouveau membre de l'équipe de direction, à titre de vice-président des ventes pour le Canada.



M. Corey a passé les dix-sept dernières années auprès de Cominar, plus récemment en tant que vice-président. Il y gérait un vaste portefeuille d'actifs et de clients ainsi qu'une grande équipe de professionnels de la vente. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université Concordia.

M. Corey possède une expertise considérable dans l'élaboration de stratégies de marketing et de vente permettant d'acquérir et de fidéliser davantage de clients. Il a prouvé son efficacité en alignant les ventes avec les objectifs de l'entreprise et en améliorant l'efficacité globale des ventes. M. Corey voit son entrée dans l'équipe Delmar comme une occasion excitante de mettre ses compétences à profit dans un nouvel environnement dynamique.

« Nous sommes ravis d'accueillir Frederick à bord et sommes convaincus que ses antécédents, son expérience dans la mise en oeuvre et la gestion de processus et sa capacité à nouer de nouvelles relations apporteront une valeur ajoutée et des résultats solides à l'entreprise », a déclaré Michael Wagen, directeur de l'exploitation.

À titre de vice-président des ventes pour le Canada, M. Corey sera responsable de l'optimisation des ressources commerciales de Delmar au Canada, de la mise en oeuvre d'initiatives d'amélioration des opérations de vente internes et de la promotion des ventes conformément aux objectifs généraux de la société. Il aidera les équipes de vente canadiennes de Delmar à accroître leur efficacité et à concevoir de nouvelles stratégies de vente.

Delmar se réjouit de la valeur ajoutée qu'il apportera, tant à l'échelle canadienne que dans le monde entier.

À propos de Delmar International Inc.

Delmar International Inc. est un chef de file mondial privé dans le domaine des solutions de chaîne logistique. Grâce à ses bureaux situés dans les points de transit majeurs, Delmar offre un positionnement et des partenariats stratégiques afin de servir nos clients dans le monde entier. Les principaux produits proposés par Delmar comprennent : les opérations de transit international (aérien, maritime et terrestre), les services douaniers, l'entreposage et la distribution, les solutions technologiques, la gestion de la chaîne logistique et les services d'experts-conseils en commerce. Nos clients comprennent tant des PME que des sociétés classées au palmarès Fortune 500, et nous proposons des solutions et des stratégies pour optimiser tous les types de chaîne logistique. Du premier kilomètre jusqu'au dernier, Delmar est synonyme de logistique simplifiée.

