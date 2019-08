GFL annonce l'acquisition des activités de gestion de déchets solides d'Alpine Group sur l'île de Vancouver





TORONTO, le 6 août 2019 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition des activités de gestion de déchets solides exercées sur l'île de Vancouver par Evergreen Industries Ltd., qui fait partie d'Alpine Group.

Mises en place en 1984, les activités d'Alpine Group sur l'île de Vancouver comprennent des services de collecte et de transport de déchets solides résidentiels, commerciaux et industriels, des services de recyclage et de location de conteneurs d'entreposage, ainsi que des centres de dépôt et de tri de matières recyclables situés dans le District régional de la capitale de Victoria et à Nanaimo.

« Depuis plus de 35 ans, Alpine Group est un fournisseur de services de premier plan pour ses clients résidentiels, commerciaux et industriels situés sur l'île. Lorsque ses propriétaires ont voulu confier les rênes de leur entreprise de l'île de Vancouver à la prochaine génération, nous avons vu l'occasion de regrouper les forces d'Alpine Group et de ses employés et notre engagement commun à offrir à nos clients des solutions environnementales durables », a déclaré Patrick Dovigi, fondateur et chef de la direction de GFL. Nous sommes ravis d'accueillir les employés de l'entreprise de gestion de déchets solides d'Alpine Group sur l'île de Vancouver dans l'équipe de GFL.

À propos de GFL Environmental Inc.

Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est la quatrième société de services environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées partout au Canada et dans 23 États américains. Forte d'un effectif de plus de 10 000 employés au sein de son organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.

Information prospective

Le présent communiqué pourrait renfermer de l'information prospective concernant notamment l'intégration des activités de gestion de déchets solides d'Alpine Group sur l'île de Vancouver aux activités existantes de GFL ainsi que la complémentarité stratégique de celles-ci, les avantages de l'acquisition, le rendement de GFL et les services offerts par GFL après l'acquisition. Cette information prospective est fondée sur certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception de la situation actuelle et de l'évolution prévue ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances. Toutefois, les résultats de GFL, sa performance ou ses réalisations seront tributaires de la conjoncture du marché et d'un certain nombre de risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de GFL.

