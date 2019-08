Les classiques. Réinventés : McDonald's du Canada repense ses hamburgers emblématiques





La chaîne de Restaurants à service rapide dévoile les changements apportés à la cuisson et au service de sa gamme de sandwichs au boeuf classique afin d'offrir des hamburgers plus chauds, plus juteux et plus savoureux*

TORONTO, le 6 août 2019 /CNW/ - McDonald's du Canada a changé sa façon de faire cuire et de servir ses hamburgers au boeuf classiques. Que ce soit un Big Mac®, un Quart de livreMD ou encore un Hamburger avec fromage, les Canadiens pourront dorénavant vivre une expérience plus délicieuse à chaque bouchée de hamburger au boeuf classique dans les restaurants McDonald's participants partout au pays.

McDonald's rehausse son expérience en apportant de petits changements à la façon dont les hamburgers de boeuf sont cuits et servis, à commencer par la cuisson en plus petites quantités de ses pâtés de boeuf canadien à 100 %. De plus, plusieurs aspects des ingrédients et des processus ont changé, dont une amélioration à la façon de conserver les légumes et des petits pains plus chauds. Combinés, ces changements font une grande différence qui rehaussera le goût et la qualité de la gamme des hamburgers classiques de McDonald's.

Voici la liste complète des améliorations apportées :

Pâtés de boeuf canadien à 100 %, maintenant cuits en plus petites quantités pour du boeuf plus chaud et plus juteux*

pour du boeuf plus chaud et plus juteux* Changements à la conservation pour servir des légumes plus frais et plus croquants

Les oignons sont ajoutés directement sur les pâtés** sur le gril pour en intensifier le goût.

sur le gril pour en intensifier le goût. Quantité plus généreuse de notre légendaire sauce à Big Mac dans les sandwichs Big Mac

dans les sandwichs Big Mac Nouvelles recettes de petits pains, afin qu'ils soient plus chauds.

Ce changement marque le prochain virage dans l'histoire du boeuf de McDonald's; mais il repose également sur les robustes bases de l'entreprise en matière de transparence des produits au menu, de détermination à utiliser du boeuf canadien provenant de sources durables et d'engagement à servir de délicieux hamburgers préparés avec des ingrédients de qualité.

Les hamburgers que nous servons sont faits de boeuf canadien pur à 100 % provenant d'élevages situés majoritairement en Alberta et en Saskatchewan; et, à l'exception d'une pincée de sel et de poivre, ils ne renferment aucun agents de conservation, colorants ni arômes artificiels, ni agents de remplissage.

Du 13 au 19 août 2019, McDonald's offrira le Big Mac® à 3 $ dans ses restaurants à l'échelle nationale afin d'inciter les Canadiens à goûter à la différence de ses hamburgers au boeuf classiques, réinventés.

« Nous apportons de petits changements à nos hamburgers qui, combinés, font une grande différence en matière de goût pour nos clients, affirme Nicola Pitman, directrice en chef de l'Innovation et de la Gestion du menu pour McDonald's du Canada. Ces améliorations permettront non seulement de servir des hamburgers plus chauds, plus juteux et plus savoureux, cuits à la perfection, mais elles mettent également en lumière notre engagement à nous assurer que les Canadiens reçoivent le meilleur hamburger qui soit, chaque fois qu'ils choisissent McDonald's. »

*Que nos hamburgers classiques précédents.

**À l'exception de la gamme Quart de livre.

