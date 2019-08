La croissance rapide, l'expansion mondiale et l'investissement significatif de KKR illustrent le solide premier semestre de 2019 pour OneStream Software





OneStream Software, leader dans le domaine des solutions de gestion de rendement d'entreprise (CPM) pour les moyennes et grandes entreprises, continue de croître à un rythme rapide avec une croissance des ventes de 68 % sur douze mois au premier semestre de 2019. Cela comprend l'expansion des licences de plus de 40 clients existants et l'ajout de 74 nouveaux clients, portant le nombre total de clients OneStream dans le monde à plus de 370. Parmi les nouveaux clients ajoutés au cours des six premiers mois de 2019 figurent Dish Network Corporation, General Dynamics, Global Fashion Group, Group Lotus (Lotus Cars), Iron Mountain et Tronox.

" Les organismes financiers privés et publics du monde entier choisissent notre plateforme unifiée et évolutive. En plus d'ajouter une liste impressionnante de nouveaux clients à la communauté OneStream, nos très bons résultats du premier semestre intègrent une augmentation des activités des clients existants qui profitent de la large gamme de solutions XF MarketPlace faciles à déployer pour étendre la portée et la valeur de leur investissement OneStream, " déclare Craig Colby, directeur des ventes chez OneStream Software.

OneStream a bénéficié d'un investissement significatif de KKR en février, qui accélère son expansion dans de nouvelles régions géographiques, de nouvelles industries et de nouveaux organismes gouvernementaux qui cherchent à moderniser leurs systèmes financiers. Les nouvelles affaires en Europe ont été particulièrement solides pour le premier semestre 2019, avec des prises de commandes en hausse de plus de 400% par rapport à 2018 pour la zone EMEA.

Transformation numérique de la finance

La transformation numérique de la finance et l'adoption rapide d'applications financières basées sur le Cloud entraînent une croissance continue alors que les moyennes et grandes entreprises remplacent les multiples produits existants, tels qu'Oracle Hyperion, SAP BPC, IBM Cognos et les produits Cloud peu performants, par la plateforme unifiée OneStream XF.

" L'attrait de la transformation numérique de la finance permet aux organisations financières d'être plus stratégiques et axées sur les affaires, en plus des responsabilités financières globales dont le directeur financier est garant. Dès le début, nous nous sommes attachés à concevoir une plateforme unique qui fait les deux. OneStream XF est conçu pour faciliter l'unification fastidieuse des solutions pour nos clients, afin qu'ils n'aient pas à le faire. Par conséquent, nos clients éliminent les applications multiples et les intégrations complexes afin de pouvoir concentrer leurs efforts sur l'avancement de l'entreprise ", déclare Tom Shea, PDG d'OneStream Software. " Nous sommes en train de fusionner organiquement les technologies au sein de la plateforme afin que nos clients puissent adopter la transformation numérique de la finance selon leurs conditions, selon leur calendrier et sur une seule plateforme. "

Des cadres expérimentés du Cloud Software rejoignent le conseil d'administration de OneStream

Également annoncé aujourd'hui, OneStream a élargi son conseil d'administration avec l'ajout de deux cadres d'affaires chevronnés. Mike Burkland, président exécutif de Five9 et John Kinzer, ancien directeur financier de HubSpot et partenaire actif de la société de croissance Stripes Group, rejoignent le conseil d'administration de OneStream. Tous deux apportent des dizaines d'années d'expérience au sein de grandes entreprises de logiciels dans le Cloud à forte croissance.

SmartCPMtm encore plus intelligent

En mars, OneStream a lancé la cinquième génération de sa plateforme OneStream XF. Les nouvelles fonctionnalités comprennent des capteurs environnementaux, des robots intelligents et un équilibrage de charge intelligent pour une allocation optimale des ressources et des performances, ainsi qu'une prise en charge étendue de la langue locale et une analyse ad-hoc améliorée pour une meilleure expérience utilisateur en libre service.

Le grand Splash du programme de partenariat XF MarketPlace, facile et nouveau

Lors de sa conférence des utilisateurs Splash, qui a battu tous les records en mai dernier, OneStream a annoncé l'extension de son XF MarketPlace aux solutions développées par ses partenaires. Comparable à l'Apple App Store ou à l'AppExchange de Salesforce, OneStream XF MarketPlace offre plus de 50 solutions professionnelles à valeur ajoutée conçues et optimisées pour la plateforme OneStream XF. Les solutions entièrement prises en charge, téléchargeables et prêtes à configurer comprennent les rapprochements de comptes, les dispositions fiscales, la planification du personnel, la planification des immobilisations, les rapports guidés et plus encore. Plusieurs partenaires de OneStream participent au pré-lancement du programme de partenariat XF MarketPlace et ont développé des solutions qui sont en production chez les clients et seront bientôt disponibles sur la XF MarketPlace.

Reconnaissance acquise

Tout comme la taille et la portée des déploiements OneStream, la reconnaissance des analystes et des médias a continué de croître au cours du premier semestre 2019. De nombreuses sociétés de recherche indépendantes et de nombreux médias ont reconnu OneStream pour son leadership et la grande satisfaction de sa clientèle :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.OneStreamSoftware.com ou suivez notre blog sur http://blog.onestreamsoftware.com Le calendrier des événements à venir est disponible à l'adresse https://onestreamsoftware.com/events/list/

A propos de OneStream Software

OneStream Software propose aux organisations complexes une solution moderne de gestion des performances d'entreprise capable d'unifier et de simplifier la consolidation, la planification, l'analyse et les rapports financiers ainsi que la qualité des données financières. Déployée sur le cloud ou sur site, la plateforme unifiée de OneStream permet aux organisations de moderniser leurs départements financiers, de remplacer les nombreuses applications existantes et de réduire le coût total de possession des systèmes financiers. OneStream donne la possibilité aux équipes financières de consacrer moins de temps à l'intégration des données et à la maintenance du système, pour se concentrer davantage sur l'optimisation des performances de l'entreprise.

OneStream XF MarketPlace propose des solutions téléchargeables qui permettent aux clients d'étendre facilement la valeur de leur plateforme CPM pour répondre rapidement aux besoins changeants des finances et des opérations. Pour plus d'informations, voir www.OneStreamSoftware.com.

