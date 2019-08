Une société mondiale de laser médical fit la transition en réponse à la croissance du marché de la thérapie laser PBM





Le plus important fournisseur de lasers de classe IV devient Summus Medical Lasertm et offre une technologie de pointe pour la gestion de cabinet

FRANKLIN, Tennessee, 6 août 2019 /PRNewswire/ -- Dr. Richard Albright, fondateur et PDG de K-Laser USA, a annoncé aujourd'hui le nouveau nom de la société, Summus Medical Laser, dans une initiative stratégique reflétant sa position d'excellence dominante sur le marché en matière de thérapie laser. Cette initiative survient alors que les ventes de laser médical de l'organisation continuent d'augmenter à l'échelle mondiale et propose de nouvelles options technologiques, des interfaces utilisateur améliorées et des avancées dans ses programmes thérapeutiques.

« Summus signifie 'le plus élevé, supérieur, meilleur des meilleurs' en latin », a commenté son fondateur et PDG Richard Albright. « Ce nom reflète notre engagement envers un service optimal, une expérience utilisateur exceptionnelle et une innovation continue dans nos lasers? telle que le suivi des données utilisant la technologie cloud pour la gestion de cabinet ? afin de toujours équiper nos fournisseurs avec le meilleur des meilleurs. »

Le siège de la firme, situé à proximité de Nashville, dans le Tennessee, a enregistré une croissance de 100 % depuis 2014. Outre sa nouvelle dénomination sociale, Summus Medical Laser a lancé un site Web rebaptisé (www.summuslaser.com) cette semaine. Summus Medical Laser attribue son succès à bien plus que ses lasers.

« Au cours des 15 dernières années nous avons établi une position dominante basée sur bien plus que notre équipement d'avant-garde », poursuit Dr. Albright. « Notre équipe offre un service, une formation et une orientation incomparables permettant aux clients de maximiser leur retour sur investissement dans les lasers thérapeutiques. »

Les lasers thérapeutiques de classe IV phares de Summus Medical Laser, la Platinum Seriestm, génèrent des longueurs d'onde en proche infra-rouge spécifiques qui induisent une réaction photochimique et un effet thérapeutique. Parmi les effets physiologiques citons une circulation accrue, une réduction de l'inflammation et de la douleur et une cicatrisation optimisée des tissus. Également décrits comme « photobiomodulation » (PBM), les lasers à haute intensité sont utilisés, notamment, par des médecins, des chiropraticiens, des dentistes, des physiothérapeutes, des podiatres et des vétérinaires.

La thérapie laser médicale s'utilise de plus en plus dans le monde d'après LaserFocusWorld qui déclare, « En effet, même le ramollissement macroéconomique ne peut pas dégonfler le marché en pleine expansion du laser médical pour 2019 et au-delà. »

Summus Medical Laser est une société américaine pionnière en matière de thérapie laser de classe IV et un leader mondial dans le développement de technologie laser de prochaine génération conçue pour soulager la douleur et faciliter la guérison. Notre travail éprouvé est guidé par des médecins, l'efficacité de notre formation est reflétée dans le succès de nos clients, et notre équipement se différencie par sa durabilité, sa facilité d'emploi et sa sécurité. Nous offrons une solution non chirurgicale aux praticiens de soins de santé avec le laser thérapeutique le plus efficace et le plus puissant utilisé dans la médecine. summuslaser.com

