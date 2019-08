L'U-Space suisse déploie un système national de gestion des informations de vol pour les drones





GENÈVE, 6 août 2019 /PRNewswire/ -- Skyguide, le fournisseur suisse de services de navigation aérienne, et AirMap, la plus importante plateforme mondiale de renseignement sur l'espace aérien pour les drones, en partenariat avec l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) suisse, ont annoncé aujourd'hui avoir déployé le système de gestion des informations de vol pour l'U-Space suisse, plus connu sous le nom de FIMS.

Le FIMS est un centre d'échange de données aéronautiques qui connecte le système de gestion du trafic aérien de skyguide aux fournisseurs de services pour UAS (USP) à l'aide d'interfaces ouvertes afin de permettre une utilisation sûre et conforme des drones dans l'espace aérien à basse altitude. Le déploiement du FIMS représente une étape cruciale dans le développement du programme de mise en oeuvre de l'U-Space suisse (SUSI), l'infrastructure du réseau de gestion du trafic de drones en Suisse.

L'U-Space vient compléter les systèmes traditionnels de gestion du trafic aérien (ATM) en facilitant l'échange d'informations et les interactions entre les autorités de l'espace aérien et les opérateurs de drones. Fonctionnant dans le cadre de l'U-Space, le FIMS est une plateforme interopérable basée sur le cloud qui partage des informations et des directives sur l'espace aérien ainsi que le trafic en temps réel à partir du système ATM de skyguide avec les opérateurs de drones par le biais d'un réseau d'USP.

Les USP participants pourront se connecter au FIMS au moyen d'interfaces ouvertes afin de fournir des services qui aideront les opérateurs de drones à respecter les exigences réglementaires et opérationnelles. Le FIMS est conçu pour se connecter avec de multiples USP afin de soutenir une économie de drones ouverte et concurrentielle avec un marché de services pour drones.

« Le FIMS de l'U-Space suisse est une composante essentielle en vue de la mise en oeuvre intégrale de l'UTM en Suisse », a déclaré Klaus Meier, directeur de la technologie de skyguide. « Suite à la création de SUSI, le programme de mise en oeuvre de l'U-Space suisse conçu par FOCA pour construire un écosystème UTM ouvert en Suisse, nous avons le plaisir d'annoncer la disponibilité des interfaces ouvertes du FIMS permettant de connecter skyguide à de multiples fournisseurs de services pour UAS. »

Au début de l'année, skyguide et AirMap ont lancé un essai d'autorisation automatisée dans l'U-Space suisse. Plus de 200 opérateurs se sont joints à l'essai et utilisent l'application mobile de l'U-Space suisse pour planifier leurs opérations et demander et recevoir des autorisations automatisées pour voler dans l'espace aérien contrôlé près des aéroports de Lugano et Genève, avec une extension prévue à d'autres aéroports.

« Le FIMS de Suisse permet à plusieurs USP de recevoir des informations critiques sur la sécurité de l'espace aérien en utilisant des interfaces ouvertes et interopérables afin de fournir des services U-Space aux opérateurs d'UAS à l'échelle nationale », a déclaré Ben Marcus, cofondateur et président d'AirMap. « Avec ce nouveau jalon, la Suisse continue de guider le monde en implémentant des services UTM innovants qui favoriseront une économie de drones ouverte. »

Dans les mois à venir, skyguide et AirMap progresseront vers un déploiement complet du système U-Space, prévu pour le début 2020.

