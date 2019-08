Softomotive lance de nouvelles versions de logiciels RPA pour les entreprises et les ordinateurs de bureau grâce à l'innovation de ses produits





Softomotive, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation des processus robotiques (RPA), a annoncé de nouvelles versions de ses solutions logicielles RPA pour ordinateurs de bureau et serveurs -WinAutomation v9 et ProcessRobot v2019.1.

WinAutomation v9 est un puissant logiciel d'automatisation de bureau, avec 8 fonctionnalités entièrement nouvelles et 12 améliorations - y compris des capacités étendues pour le contrôle des applications, une meilleure efficacité de la charge de travail d'automatisation et une sécurité accrue.

ProcessRobot v2019.1 offre 7 nouvelles fonctionnalités ainsi que plus de 10 améliorations qui élèvent la RPA d'entreprise au niveau supérieur. Il repousse les limites en termes de flexibilité et d'évolutivité dans les déploiements RPA, tout en renforçant significativement la sécurité. Tarifé à l'échelle, il permet aux entreprises de réduire considérablement leurs coûts d'exploitation, d'accroître leur efficacité et leur productivité, et d'accélérer leurs performances.

" Notre stratégie ambitieuse et innovante de développement de produits nous a permis de mettre rapidement sur le marché ces nouvelles versions de nos solutions au fur et à mesure que la demande de solutions RPA augmente, " déclare Marios Stavropoulos, co-PDG, Softomotive. " Cette stratégie s'ajoute à notre approche qui place l'homme au 1er plan de la RPA, laissant efficacement le pouvoir entre les mains des utilisateurs finaux, libérant ainsi leur temps pour faire une réelle différence dans l'entreprise. Les entreprises de toutes tailles peuvent démarrer, apprendre rapidement et évoluer en toute transparence grâce à des solutions RPA faciles à utiliser, rapides à déployer et offrant d'importants avantages commerciaux. "

WinAutomation v9 et ProcessRobot v2019.1 sont tous deux disponibles via un abonnement annuel.

Découvrez les nouveautés de WinAutomation v9 et ProcessRobot v2019.1.

À propos de Softomotive

Softomotive est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'automatisation des processus robotiques (RPA), auquel font confiance plus de 8 000 entreprises dans le monde. La RPA, avec ou sans assistance, est délivrée grâce à une technologie RPA puissante et robuste, allant de l'installation sur ordinateur de bureau aux logiciels basés sur serveur qui sont rapides à déployer, faciles à utiliser et offrent le meilleur rapport qualité/prix.

WinAutomation est le meilleur outil d'automatisation de bureau robotique (RDA) au monde et offre une plateforme sous Windows puissante, robuste et facile à utiliser pour construire des logiciels robotiques.

ProcessRobot est une plateforme RPA d'entreprise de premier plan, incluant des contrôles et des mesures de sécurité de niveau entreprise, avec des liens vers les meilleures technologies d'intelligence artificielle du marché.

