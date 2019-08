Grâce à ses outils d'intégration des données, Denodo est reconnu comme un Challenger, dans l'édition 2019 du Quadrant magique de Gartner, pour la deuxième année consécutive





Denodo, le leader de la virtualisation des données, a annoncé aujourd'hui que Gartner, Inc., l'un des principaux cabinets de conseil et de recherche en informatique, avait une nouvelle fois attribué à la société le rang de Challenger, dans son Quadrant magique de 2019, pour ses outils d'intégration des données. Le rapport, qui octroie à la société le meilleur classement qui soit dans le quadrant des Challengers, pour l'exhaustivité de sa vision, souligne que « le marché des outils d'intégration de données est en train de renaître, car les nouvelles exigences en matière d'intégration hybride/internuage, de métadonnées actives et de gestion accrue des données obligent à repenser les pratiques existantes ».

Le rapport Quadrant magique complet et gratuit, publié le 1er août 2019 et rédigé par Ehtisham Zaidi et al., est disponible ici.

« Nous considérons que le positionnement de Denodo au tout premier rang dans le quadrant des Challengers, pour l'exhaustivité de sa vision, témoigne de la réactivité du marché face aux capacités innovantes d'intégration de données que nous avons introduites, à savoir : une intégration plus rapide et plus facile des données en nuage et multinuage ; un catalogue de données dynamique qui simplifie la manipulation des données pour les utilisateurs professionnels ; et la gestion automatisée du cycle de vie pour améliorer l'efficacité opérationnelle », a déclaré Ravi Shankar, vice-président principal et directeur du marketing, chez Denodo. « Au fur et mesure que les entreprises évolueront de manière à être plus concurrentielles dans l'ère du numérique, ces fonctionnalités deviendront indispensables pour accélérer le délai de visibilité, améliorer l'agilité opérationnelle et renforcer l'engagement des clients. »

Ce rapport note que « le marché des outils d'intégration de données continue d'évoluer et est soutenu par de forts taux d'adoption ». Nous sommes d'avis que la virtualisation des données convient parfaitement aux entreprises qui souhaitent établir une planche d'accès agile et flexible aux données, à l'échelle de l'organisation toute entière. Grâce à un système établi de fonctionnalités de virtualisation de données, fonctionnant avec diverses sources et types de données de base, à la fois sur site et dans le nuage, Denodo continue de développer des solutions prenant en charge une focalisation sans faille, sur la migration vers le nuage, le déploiement multinuage, l'apprentissage machine et la science des données.

Pour en savoir plus, lisez les commentaires vérifiés de fournisseurs de la communauté informatique, dans le rapport Gartner Peer Insights, ou essayez sans attendre et en toute facilité, la Plateforme Denodo dans le nuage ici.

Clauses de non-responsabilité de Gartner

Les analyses de Gartner Peer Insights représentent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences, et ne constituent pas les points de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées.

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

À propos de Denodo

Denodo est le leader de la virtualisation des données, qui permet une intégration des données, agile et de haute performance, une abstraction des données, et des services de données en temps réel sur un vaste éventail d'entreprises, de nuages, de mégadonnées et de sources de données non structurées, pour la moitié du prix des approches traditionnelles. Les clients de Denodo de tous les secteurs principaux ont obtenu une agilité commerciale et un retour sur investissement significatifs, grâce à un accès plus rapide et simplifié à des informations commerciales unifiées, pour des services agiles d'informatique décisionnelle, d'analyse des mégadonnées, d'intégration Web et nuagique, d'applications de vision unique et de données d'entreprise. Denodo est une société privée bien financée et rentable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.denodo.com, ou appelez le +1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053.

