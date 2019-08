SHIFT Automotive: une feuille de route pour une mobilité connectée et durable





SHIFT Automotive est de retour à l'IFA Berlin pour explorer de quelle manière les dernières technologies façonnent notre façon de vivre, de travailler et de conduire. S'étalant sur deux jours, la convention rassemble des startups et des géants de la tech, des constructeurs automobiles et des urbanistes.

Ford, la Smart de Daimler, Fujitsu, Hitachi et AXA font partie des entreprises qui répondront présent à cette nouvelle édition de la convention SHIFT Automotive, qui se tiendra les 10 et 11 septembre 2019, à Berlin. La question de l'avenir de la mobilité sera notamment abordée par Francesca Bria, responsable de la technologie à Barcelone, une des villes les plus connectées d'Europe, et Jay Ward, consultant automobile et directeur de la création de la franchise Cars chez Pixar Animation Studios.

Aussi importantes qu'elles soient, les voitures concept ne décideront pas de l'avenir de la mobilité. Le succès des nouvelles technologies automobiles dépendra plutôt de facteurs humaines. C'est la raison pour laquelle SHIFT Automotive ? un événement de deux jours sur les tendances internationales et les idées sur l'avenir de la mobilité, se penchera sur des questions telles que: Pouvons-nous mettre au point une solution intelligente de mobilité comme service qui fonctionnerait non seulement pour l'industrie, mais aussi pour les particuliers et la société? Les technologies durables pourront-elles résoudre le problème de l'oeuf et de la poule entre la demande et les infrastructures? Et dans un monde de véhicules autonomes, qu'en sera-t-il du plaisir de conduire?

Forum regroupant des dirigeants des secteurs de la technologie et de l'automobile, la convention s'intéressera aux divers aspects de la mobilité de demain, comme les services, la société et la durabilité connectées; les défis liés à la construction d'environnements intelligents pour des solutions de mobilités intégrées; et l'arrivée de nouvelles expériences de conduites rendues possibles par les technologies du futur.

Les participants auront également l'occasion d'écouter Sarah-Jayne Williams, directrice de la mobilité connectée en Europe chez Ford, Venkat Sumantran, président du conseil d'administration de Celeris Technologies et ex-PDG de Tata Motors, au côté de hauts dirigeants de Fujitsu, Hitachi, Smart Lab de Daimler, Axa Assurance et bien d'autres encore.

SHIFT Automotive est une expo-conférence innovante et indépendante qui se tiendra en marge de l'IFA Berlin, le plus important salon au monde consacré à l'électronique grand public et aux appareils ménagers. SHIFT Automotive est une initiative de l'IFA Berlin et du Salon international de l'automobile à Genève.

Parmi les intervenants de cette année figurent:

responsable de la technologie, EasyMile Francesca Bria, responsable de la technologie et de l'innovation numérique, conseil municipal de Barcelone

responsable des ventes, Vive la Car GmbH Boyd Cohen, PDG et cofondateur, iomob

directeur de l'innovation, Hitachi Europe Owen Gaffney, développement durable international, Potsdam Institute

politologue, Social Science Research Center Berlin Melba Kurman, auteure et analyste des technologies

responsable de la technologie automobile, Fujitsu Central Europe Yan Li, PDG, Niu technologies

responsable commercial, 2getthere Tyron Low, Institut de la recherche sur les transports, université de Leeds

directrice des partenariats stratégiques, Designworks, BMW Group Stephan Pfeiffer, responsable des affaires publiques, Ioki

fondateur associé et PDG, Graftlab Ram Ramachander, responsable commercial et numérique, Hitachi Europe

évangéliste de la mobilité, Wunder Mobility Christof Schminke, directeur général, Trafi Germany

concepteur automobile en chef, Seymourpowell Daniela Snyders, labo connecté, Daimler AG

innovation et mobilité, équipe Leiter, Fraunhofer-Institut Venkat Sumantran, président du conseil d'administration, Celeris Technologies

directeur de la création, Cars Franchise Pixar Animation Studios Harald Welzer, directeur, FUTURZWEI

directeur général, AXA Assurance Sarah-Jayne Williams, directeur de la mobilité connectée, Ford Of Europe GmbH

responsable commercial et fondateur, LISNR Brian Wynne, PDG, Association Unmanned Vehicle Systems INTL

Partenaire média

Notre partenaire média officiel Auto Futures couvrira l'intégralité de la convention SHIFT Automotive. Du contenu vidéo libre de droit et de qualité diffusion sera téléchargeable sur autofutures.tv pour les journalistes et les sociétés de média, à titre gratuit. Le contenu disponible comprendra des entretiens avec des intervenants clefs et des spécialistes de la mobilités, ainsi que des reportages sur l'IFA Berlin. Auto Futures est une plateforme primée dédiée à l'avenir de la mobilité. Elle propose du contenu quotidien venu du monde entier (actualités, informations sectorielles, interviews et reportages événementiels) à une audience internationale de journalistes, de professionnels du secteur et de décideurs.

Devenez partenaire média de SHIFT Automotive

À propos de l'IFA Berlin

L'IFA est le plus influent salon mondial consacré à l'électronique grand public et aux appareils ménagers. L'événement se déroulera au Berlin Exhibition Grounds (ExpoCenter City), du 6 au 11 septembre 2019.

www.ifa-berlin.com

