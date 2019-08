Siniora Food Industries a réalisé un bénéfice net de 2,775 millions JOD (3,913 millions USD) au premier semestre de 2019, une croissance de 25 % par rapport à la même période en 2018





AMMAN, Jordanie, 6 août 2019 /PRNewswire/ -- Siniora Food Industries PLC, chef de file régional de la fabrication de charcuteries, de conserves de viande et de produits carnés surgelés, et entreprise cotée à l'Amman Stock Exchange, a annoncé ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre de 2019. Siniora a réalisé un bénéfice net de 2,775 millions JOD (3,913 millions USD) au premier semestre de 2019, ce qui représente une croissance de 25 % par rapport à la même période l'an dernier. Les revenus se sont chiffrés à 30,369 millions JOD (42,834 millions USD) au premier semestre de 2019, une croissance de 8 % par rapport à la même période en 2018.

Dans sa déclaration, Tarek Omar Aggad, président de Siniora, a confirmé que la stratégie d'efficacité et de développement adoptée par l'entreprise sur tous ses sites a porté ses fruits et a conduit à une croissance des résultats financiers de l'entreprise. Aggad a ajouté que les ventes régionales ont cru de 10 % par rapport à la même période l'an dernier. Par ailleurs, la marque de charcuterie Siniora a enregistré une croissance de 8 % et de 6 % au premier semestre de 2019 sur les marchés jordanien et palestinien, respectivement, par rapport à la même période en 2018, renforçant ainsi sa part de marché et sa position de chef de file sur tous les marchés où la marque exerce ses activités. Aggad a conclu en déclarant que Siniora était parvenue à atteindre une croissance remarquable de 32 % par rapport à l'an dernier dans la vente de produits carnés surgelés, particulièrement dans les secteurs de la vente au détail et de l'horeca.

Majdi Al Sharif, PDG de Siniora, a déclaré que les plans de l'entreprise, ainsi que les efforts de la direction et les orientations du conseil d'administration de Diamond Meat Processing Company à Dubaï ont porté leurs fruits, les ventes ayant affiché une croissance de 24 % au premier semestre de 2019 par rapport à la même période l'an dernier, ce qui a eu un impact positif sur les résultats financiers et les bénéfices de Siniora. Al Sharif a ajouté que l'entreprise avait enregistré des succès notables et une croissance des ventes considérable depuis le lancement de sa gamme de produits carnés surgelés en Jordanie en 2016, et a ainsi entamé les préparatifs en vue d'introduire la même chaîne de production sur les marchés palestiniens au dernier trimestre de 2019. Al Sharif a conclu que l'entreprise continuerait à renforcer sa position de chef de file et à accroître sa part de marché à l'échelle locale et régionale.

À propos de Siniora

Siniora est un pionnier du secteur de la transformation de la viande dans la région, et un chef de file de la production et de la vente des marques de produits carnés transformés Siniora Al-Quds et Unium. L'entreprise a été fondée à Jérusalem, en Palestine, en 1920, et elle a établi son usine en Jordanie en 1992. Siniora a fait l'acquisition de Diamond Meat Processing Company à Dubaï en 2016. Siniora produit des charcuteries et des conserves de viande dans trois usines construites avec les dernières technologies. L'une se trouve à Jérusalem Est, en Palestine, la deuxième se trouve dans le parc industriel King Abdullah II en Jordanie, et la troisième est située aux Émirats Arabes Unis. En 2015, l'usine de Siniora en Jordanie a inauguré une nouvelle ligne de production de produits carnés surgelés. Les sites de production de Siniora en Jordanie et en Palestine maintiennent un certificat international de haut niveau de sécurité alimentaire, le FSSC : Food Safety System Certificate 22000 (ISO/TS22002-1), qui représente l'adoption des normes de sécurité alimentaire les plus strictes dans le monde et qui est reconnue par les organisations internationales clés, notamment la European Food and Beverage Association, l'American Manufacturing Association et la Global Food Safety Initiative. Les usines sont respectivement titulaires du Palestinian Standard Certificate en Palestine et du Halal Certificate délivré par les règlementations jordaniennes. Depuis 2014, les usines Siniora en Jordanie et en Palestine répondent aux normes internationales OHSAS 18001:2007 (systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail) et ISO14001:2004 (systèmes de management environnemental). L'entreprise commercialise ses produits via les grandes surfaces, les supermarchés, les magasins à forte fréquentation et les centres commerciaux en Jordanie, en Palestine, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis ainsi que dans de nombreux autres pays du Moyen-Orient. Siniora possède par ailleurs des centres de distribution en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, ainsi qu'un département export dédié couvrant la région du Golfe et le Proche-Orient. Siniora est une entreprise publique cotée à l'Amman Stock Exchange (ASE : SNRA).

