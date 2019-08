Mme Seasi HAN, PDG de LONGINQUITY INTERNATIONAL, a été invitée à assister au forum du sommet européen du luxe





En juillet 2019, le Salon Du luxe, le 5ème Forum du sommet de la mode de Paris, a ouvert son prélude avec tant de stars et de grands penseurs. Le Salon Du Luxe, Forum du sommet de la mode est un rassemblement de l'industrie du luxe la plus importante et la plus aboutie d'Europe. Les représentants les plus hauts niveaux de marques de luxe du monde entier, les plus grandes marques de mode, les représentants des marques de haute-couture se rassemblent à Paris, capitale de la mode, et partagent le développement et l'avenir de l'industrie du luxe.

Le thème de cette session est Nouvelle Aire. Mme Seasi HAN, PDG de LONGINQUITY, l'un des plus importants fournisseurs de services de marketing pour l'industrie de la mode de luxe en Asie-Pacifique, a été invitée à assister au Salon de luxe.

LONGINQUITY a été fondée à la fin des années 1980, alors que le marché de la mode en Chine venait juste de commencer. Après plus de 30 ans de développement, LONGINQUITY et le marché chinois ont grandi ensemble. En jouissant d'une grande réputation dans le secteur des services de marketing de la mode en Chine et jouant un rôle important dans la chaîne de l'industrie de la mode de luxe, il s'est acquis une grande réputation dans l'industrie pour son esprit artisanal. Dans le même temps, il a toujours considéré "l'esprit artisanal" comme le concept de base de l'entreprise, convaincu que "l'ingéniosité rend les produits sublimés". LONGINQUITY dans le groupe de la classe moyenne chinoise se développe rapidement, le marché réclame plus de produits de qualité et artistiques, les activités du groupe autour du groupe de consommateurs ont formé une chaîne écologique multimarque et diversifiée. Il couvre la mode, l'éducation, la restauration et d'autres domaines.

En étant invitée à assister au forum, Xiaoqing Han, PDG de LONGINQUITY, a déclaré: "Les produits de luxe ne sont pas seulement des produits simples, mais aussi des oeuvres d'art. Le produit est le marketing, le marketing est aussi un produit. Lors de ce forum, nous avons non seulement échangé de nouvelles idées de coopération avec des géants de marques de la mode dont la réputation est bien établie, mais également atteint des intentions de coopération avec les entreprises de luxe émergentes. LONGINQUITY a la capacité de servir des marques de luxe de meilleure qualité et de meilleure quantité.

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 00:10 et diffusé par :