Synchronoss pilote la transformation numérique de Telkom Indonesia





BRIDGEWATER, N.J., 06 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), entreprise leader et novatrice à l'échelle mondiale dans le domaine des plateformes et produits numériques, de cloud, de messagerie et d'IdO, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Telkom Indonesia (IDX : TLKM), le plus grand fournisseur de services de télécommunications par abonnés d'Indonésie, pour la plateforme Synchronoss Digital Experience (DXP), afin de simplifier ses processus commerciaux et d'améliorer l'interaction et le parcours client sur tous les canaux de communications.



Synchronoss DXP permet aux opérateurs, fournisseurs de services et à d'autres sociétés de concevoir une expérience client interactive unifiée sur applications mobiles, centres d'appels, points de vente en magasin et en ligne. Telkom Indonesia peut utiliser la plateforme pour tous ses différents services, y compris les services destinés aux consommateurs et aux entreprises, afin d'améliorer son agilité opérationnelle et soutenir l'expansion des services numériques incorporant de nouveaux médias, contenus et offres e-commerce.

Telkom Indonesia pourra tirer parti de l'évolutivité, la flexibilité et des fonctionnalités intégrées de la plateforme DXP, ainsi que de :

Sa facilité d'intégration aux anciens systèmes CRM et systèmes centraux complexes ;

Son tableau de bord facile à utiliser, intuitif de type glisser-déposer qui permet aux employés sans expérience de développeur ou de codage de facilement créer, configurer et lancer des parcours clients numériques de bout-en-bout sur plusieurs canaux d'engagement ;

Sa capacité à rapidement développer, connecter et intégrer de nouveaux services numériques à un moindre coût et avec un minimum de perturbations ;

Ses capacités de mappage en profondeur des données et d'analyse capables d'agréger et d'analyser des données client pour créer des opportunités de ventes croisées par le biais d'offres personnalisées, et

Sa capacité à personnaliser le service à la clientèle en temps réel, sur la base de préférences individuelles.

Glenn Lurie, PDG de Synchronoss, a déclaré que les opérateurs de télécommunications du monde entier font face à une concurrence soutenue de la part de fournisseurs de service rivaux et fournisseurs de services OTT, et que l'Indonésie ne fait pas exception.

« Pour les opérateurs du monde entier, le défi est d'abord de transformer leurs modèles de services en y intégrant de nouveaux services et fonctionnalités numériques ; le second défi est de devenir plus astucieux en matière d'engagement client. En d'autres termes, il leur faut effectuer une refonte complète de leurs anciennes opérations et être plus intelligents et réceptifs face aux clients. Ainsi, ils seront en mesure d'apporter une valeur ajoutée, de stimuler le taux de rétention des abonnés et de déverrouiller de nouvelles opportunités de revenus », a-t-il ajouté.

M. Lurie a poursuivi : « Ce nouveau partenariat avec Telkom Indonesia représente une autre étape importante dans notre stratégie pour ouvrir de nouvelles possibilités importantes de revenus et de croissance pour Synchronoss sur les marchés dynamiques internationaux hors Amérique du Nord. Nous nous réjouissons de collaborer avec Telkom Indonesia pour les aider à atteindre leur potentiel en termes de capacités numériques. »

Pour obtenir plus d'informations sur la plateforme Synchronoss Digital Experience (DXP) et ses fonctionnalités, veuillez visiter le site : https://synchronoss.com/products/digital/dxp/.

