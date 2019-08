Nexen Tire va tenir une inauguration pour sa nouvelle usine européenne en République tchèque





Nexen Tire va tenir une inauguration pour sa nouvelle usine européenne de fabrication située à Zatec, en République tchèque, le 28 août 2019

Byung-Joong Kang , président et Travis Kang , chef de la direction mondial de Nexen Tire, assisteront à la cérémonie afin de célébrer l'achèvement des quatre principaux réseaux mondiaux de R-D et de production de Nexen Tire

SÉOUL, Corée du Sud, 5 août 2019 /CNW/ - Nexen Tire, l'un des principaux fabricants mondiaux de pneus, va tenir une cérémonie officielle pour célébrer l'ouverture de son usine européenne située à Zatec, en République tchèque. Dans le cadre de l'inauguration de ces nouvelles installations de fabrication, Nexen Tire va propulser ses avancées sur le marché européen.

Pour célébrer l'ouverture de cette nouvelle usine de pointe, Petr Ocko, le vice-ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Travis Kang, chef de la direction mondial et Byung-Joong Kang, président de Nexen Tire se rendront à Zatec pour assister à la cérémonie le 28 août. Placée sous le slogan « La nouvelle vague pour l'avenir », l'inauguration solennisera la prochaine étape de l'ère internationale de Nexen Tire et célébrera la consolidation du partenariat commercial tchéco-coréen.

Située dans le parc industriel stratégique « Triangle » à Zatec, l'usine Nexen Tire Europe s'étend sur 650 000 mètres carrés. L'entreprise a investi près d'un milliard de USD dans l'installation et a ainsi créé un centre de fabrication technologiquement intégré qui peut immédiatement appliquer les technologies de pointe de ses centres de R-D mondiaux. L'usine a été mise en exploitation fin avril 2019 et a célébré l'expédition du premier lot de pneus.

Nexen Tire a désormais terminé ses quatre principaux réseaux mondiaux de R-D et de production : THE NEXEN univerCITY, Institut central de recherche de Séoul, en Corée, le Centre de R-D en Europe, le Centre de R-D en Amérique du Nord et l'usine Europe à Zatec. L'usine européenne est dotée d'une capacité de production de trois millions d'unités en 2019 et devrait passer à 11 millions à l'horizon 2022. Grâce à l'expansion de sa capacité de production, Nexen Tire prévoit renforcer sa présence mondiale et d'occuper une plus grande place sur le marché européen.

Travis Kang, chef de la direction mondial de Nexen Tire, a déclaré : « Avec l'ouverture de l'usine en Europe, Nexen Tire prévoit développer, produire et distribuer des produits personnalisés, destinés au marché européen ». Et d'ajouter : « L'achèvement de nos quatre institutions mondiales va permettre à Nexen Tire de présenter des produits adaptés à nos clients mondiaux, en particulier en Europe ».

À propos de Nexen Tire

Fondée en 1942, Nexen Tire est un fabricant mondial de pneus basé en Corée du Sud. Figurant parmi les fabricants de pneus enregistrant la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire travaille aux côtés de plus de 500 concessionnaires basés dans 137 pays du monde entier (au mois de mai 2019), et possède quatre usines de fabrication - deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. Une autre usine basée à ?atec, en République tchèque, a été mise en service en 2019. Nexen Tire fabrique des pneus destinés aux véhicules particulières, aux VUS et aux VUL, qui bénéficient de technologies avancées et se démarquent par l'excellence de leur conception. L'entreprise fabrique également des pneus ultra hautes performances qui reposent sur des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'équipement d'origine à des constructeurs de véhicules automobiles internationaux dans différents pays. En 2014, elle a réalisé un grand chelem en remportant les quatre meilleurs prix mondiaux de conception, pour la première fois, parmi les nombreux fabricants de pneus internationaux. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site http://www.nexentire.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/956735/Nexen_Tire_opening_ceremony_Czech_Republic.jpg

SOURCE Nexen Tire

