Saildrone achève, sans pilote, sa première circumnavigation de l'Antarctique





BLUFF, Nouvelle-Zélande, 5 août 2019 /CNW/ - Saildrone, un véhicule de surface sans pilote de 7 mètres (23 pieds) de long, alimenté par le vent, est devenu le premier système sans équipage à faire le tour de l'Antarctique. Le véhicule, appelé SD 1020, équipé d'un ensemble de capteurs météorologiques, a recueilli des données dans des eaux qui n'avaient jamais été étudiées auparavant, apportant ainsi de nouvelles connaissances primordiales sur les processus océaniques et climatiques.

La mission, qui a duré 196 jours, est partie de Southport, à Bluff (Nouvelle-Zélande), le 19 janvier 2019, et le véhicule est revenu au même port le 3 août, après avoir parcouru plus de 22 000 km (13 670 milles) autour de l'Antarctique. Au cours de cette mission, le véhicule a survécu à des températures glaciales, à des vagues de 15 mètres (50 pieds), à des vents de 130 km/h (80 mi/h) et à des collisions avec des icebergs géants.

L'océan Austral, alors qu'il joue un rôle prépondérant dans la régulation de la chaleur et du carbone sur notre planète, est si éloigné et si inhospitalier que même les plus grands navires l'évitent à tout prix en hiver. Par conséquent, cette région est largement sous-échantillonnée, ce qui laisse sans réponse des questions scientifiques pressantes. Mais c'était sans compter sur le Saildrone qui, agile et robuste, a non seulement survécu à l'hiver de l'océan Austral, mais a également transmis de nouvelles données vitales depuis ce territoire jusque-là non échantillonné.

Doté d'un instrument de mesure des flux de carbone, mis au point par la NOAA (National Atmospheric and Oceanographic Administration), le Saildrone a apporté des preuves selon lesquelles l'océan Austral émettait beaucoup de dioxyde de carbone pendant les mois d'hiver, un fait qui pourrait avoir des répercussions majeures sur les modèles climatiques mondiaux.

« Les conditions météorologiques extrêmes de l'océan Austral, en hiver, constituent la dernière frontière pour le Saildrone et, après son tour de l'Antarctique, il n'existe plus aucune partie des océans du monde que nous ne puissions mesurer », a déclaré Richard Jenkins, fondateur et chef de la direction de Saildrone. « Nous devons à tout prix apprendre à mieux connaître nos océans, qui sont l'un des principaux moteurs de notre climat et, en définitive, de notre avenir. »

À propos de Saildrone

Saildrone, Inc. est un fournisseur de données océanographiques et atmosphériques, recueillies par une flotte de véhicules de surface sans pilote, mus par énergie éolienne et solaire, appelés « Saildrone ». Chaque véhicule peut rester en mer jusqu'à 12 mois, transmettant des données en temps réel, avant de retourner à terre pour l'entretien et l'étalonnage des capteurs. Actuellement, Saildrone possède 30 véhicules, déployés autour du globe, dans des régions se situant entre le 75° N, à la lisière des glaces de l'Arctique américain, et le 62° S dans l'océan Austral. Étant alimenté par l'énergie propre et renouvelable, le Saildrone donne accès aux océans du monde entier, et ce, à un coût bien inférieur à celui des méthodes navales conventionnelles.

La Circumnavigation de l'Antarctique 2019 a bénéficié du soutien généreux de la Fondation Li Ka Shing. La mission s'efforce d'exposer les générations futures aux changements rapides qui se produisent dans l'Antarctique. Toutes les données recueillies sont mises à disposition, sans frais, à la communauté scientifique internationale.

