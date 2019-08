SEMAFO : éboulement d'un mur dans la fosse Wona à Mana





Révision de l'objectif 2019 à Mana à 130 000-140 000 onces;

Boungou demeure inchangé

MONTRÉAL, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO Inc. (TSX: SMF) (OMX: SMF) signale l'éboulement d'un mur dans la fosse Wona à Mana. Aucune exploitation minière n'était en cours dans ce secteur et personne n'a été blessé.

Événement

L'éboulement du mur de la fosse s'est produit vendredi et notre équipe travaille avec diligence pour en évaluer l'impact. L'incident s'est produit dans la partie nord de la fosse Wona, où aucune activité minière n'est en cours. Personne n'a été blessé et aucun équipement n'a été endommagé.

Actuellement, nos activités minières se déroulent dans la partie sud de la fosse Wona. Cependant, quelque 45 000 onces étaient prévues dans notre plan d'exploitation minière de 2019 dans la partie nord de la fosse entre la fin du mois d'août et la fin de l'année. Afin d'accéder au minerai de façon sécuritaire dans Wona Nord, nous devrons procéder au recul du mur de la fosse et extraire environ 6 millions de tonnes de matériel stérile. Par conséquence, l'extraction de minerai dans la partie nord de la fosse sera reportée au premier trimestre de 2020. Ces 6 millions de tonnes font partie du plan de durée de vie de la mine en 2021 et ne représentent donc ni tonnes ni coûts supplémentaires.

Après l'évaluation de différents scénarios pour compenser le minerai de Wona Nord en 2019, nous avons établi qu'il n'y aurait pas suffisamment de minerai pour alimenter l'usine pendant environ dix semaines. Par conséquent, nous prévoyons suspendre le traitement du minerai à Mana entre la mi-août et la fin octobre.

Le plan d'exploitation minière de la fosse Siou demeure inchangé : le développement de la fosse à ciel ouvert Siou est en cours et du minerai est prévu pour le quatrième trimestre; et le développement souterrain se poursuit en respect des budgets et de l'échéancier.

En plus de l'examen géotechnique en cours, nous effectuons chaque année des évaluations géotechniques indépendantes en collaboration avec Golder Associates, qui incluent les paramètres de pente de la fosse. La sécurité demeure notre priorité absolue alors que nous effectuons une analyse complète pour assurer la constante stabilité de nos opérations minières.

Objectif 2019

Nous estimons que l'impact à Mana se traduise par une baisse d'environ 40 000 à 50 000 onces par rapport à la production annoncée initialement. Par conséquent, les prévisions annuelles à Mana ont été révisées à 130 000 - 140 000 contre 170 000 -190 000 onces. Notre objectif du coût de maintien tout inclus (CMTI) à Mana demeure inchangé. Au cours de cet arrêt, les coûts miniers d'environ 22 millions de dollars pour Siou et Wona seront capitalisés en développement et il y aura des frais non récurrents d'environ 7 millions de dollars, représentant principalement les coûts fixes pour la période.

L'objectif de Boungou demeure le même soit une production d'or située entre 220 000 et 240 0000 onces à un CMTI situé entre 470 $ et 510 $ l'once.

Les résultats complets du deuxième trimestre seront publiés demain après la clôture du marché. La production à Mana pour le premier semestre de l'année a totalisé 77 500 onces, conformément à notre budget. Au second semestre, nous estimons que la production de Mana sera répartie 25 % et 75 % entre le troisième et le quatrième trimestre.

La téléconférence du deuxième trimestre 2019 aura lieu comme prévu à 10 h (HAE) le 7 août.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou de faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « prévues », « devrons », « en cours », « priorité », « en respect de l'échéancier et des budgets », « objectif », « estimons », « engagée », « créer », « en tirant profit » et d'autres expressions semblables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité de (i) procéder au recul du mur de la fosse et extraire environ 6 millions de tonnes de matériel stérile, (ii) suspendre le traitement du minerai à Mana à la fin octobre, (iii) rencontrer les prévisions annuelles à Mana révisées à 130 000 - 140 000 onces, (iv) accroitre nos réserves et ressources, (v) réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d'autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion annuel 2018 de SEMAFO, les mises à jour incluses dans les rapports de gestion des premier et deuxième trimestres de 2019, ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à l'adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

